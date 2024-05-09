Экскурсионные туры на неделю в Москву

Найдено 16 туров в категории «7-дневные туры» в Москве, цены от 18 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600 за человека
Май шагает по Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Май шагает по Москве
Начало: Россия, Москва
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 25 400 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400 за человека
Московская история за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московская история за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 44 750 за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 40 650 за человека
Москва собирает друзей на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва собирает друзей на 7 дней
Начало: Москва
15 мая в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 250 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960 за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850 за человека
Московский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 22 200 за человека
Мой московский май
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мой московский май
Начало: Россия, Москва
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 25 400 за человека
Новогодний тур в Москву на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400 за человека
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 31 100 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
от 33 450 за человека
Московский майский калейдоскоп на неделю
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп на неделю
Начало: Россия, Москва
от 31 100 за человека
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Авторский тур
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
3 ноя в 14:00
40 000 за человека
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Мой московский май
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Мой московский май
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Московский майский калейдоскоп на неделю
    Отличная организация тура. Супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «7-дневные туры»

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