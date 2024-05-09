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Авторский тур
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 96 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Май шагает по Москве
Начало: Россия, Москва
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московская история за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 44 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва - день за днем. Путешествие за 7 дней
Начало: Москва
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 40 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва собирает друзей на 7 дней
Начало: Москва
15 мая в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мой московский май
Начало: Россия, Москва
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 31 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московский майский калейдоскоп на неделю
Начало: Россия, Москва
от 31 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
3 ноя в 14:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «7-дневные туры»
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