Московский майский калейдоскоп на неделю

Праздничный недельный тур по Москве, в котором выбираете только Вы: ждет ли Вас экскурсия на главную площадь страны — Красную площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, или
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необыкновенные виды на Москва-Сити и весь город, а может посещение знаменитых павильонов и фонтанов ВДНХ.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату в период с 28.04-05.05.2024 на 7 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп на неделю
Московский майский калейдоскоп на неделю
Московский майский калейдоскоп на неделю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити

13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба.

Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.

Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.

На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция.

Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад.

Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.

Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.

Скоростной лифт поднимет вас на смотровую площадку, расположенную на 89 этаже башни «Федерация».

Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.

Вам предстоит полюбоваться столицей, продегустировать мороженое и угоститься шоколадом.

28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
2 день

29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»

12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с московской канатной дорогой.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Московская канатная дорога.

Есть в Москве завораживающий аттракцион — на высоте семидесяти метров над водами Москва-реки мерно покачиваясь плывут кабинки канатной дороги, перевозя восхищённых пассажиров.

Есть чем восхищаться, ведь виды открываются поистине потрясающие — небоскрёбы Сити и древние соборы Новодевичьего монастыря, спортивное «сердце» Лужников и величественный силуэт Московского университета.

Заповедные склоны Воробьёвых гор и новейшие швейцарские технологии — Московская канатная дорога готова вас удивлять.

29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»
3 день

30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля

Экскурсия по территории Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вас ожидают: Колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Экскурсия по историческому центру Столицы: главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.

В связи праздниками Красная площадь может быть закрыта для посещений!

30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля
4 день

1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ

11:30 Экскурсия по территории ВДНХ.

Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».

Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.

Шикарные клумбы и мощные фонтаны, великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее.

Выставка-форум «Россия» рада представить свои первоклассные павильоны.

«Атом», «Сбербанк», «Яндекс», «Роснефть», «Россия» и другие тематики продемонстрируют грандиозность и мощь, а также перспективы развития российской науки и отечественной промышленности.

1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ
5 день

2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»

13:30 «Бункер Сталина и его секреты».

Вы посетите настоящий бункер Сталина, довоенный стадион, побываете в танковом ангаре и посмотрите кадры восстановленной кинохроники.

Как добирался Сталин в свой бункер? Как часто бывал он здесь? Каково назначение бункера?

Вы побываете в бункере, созданном в конце 30-х годов 20 века.

Вас ждет небольшое угощение: любимое вино генералиссимуса.

2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»
6 день

3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское

12:00 Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское.

Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.

Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.

Вы побываете на Сытном дворе.

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).

Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское
7 день

4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson

13:00 Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson.

Продолжительность: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на весенний город!

С реки Москва смотрится совсем иначе!

Панорамное остекление палубы позволит вам полюбоваться живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.

Крытая палуба теплохода обогревается.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!

4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson
8 день

5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "

12:00 Экскурсия «Москва шоколадная или приветствие от «Красного Октября».

Экскурсия пройдет в здании, где некогда размещалась легендарная фабрика «Красный Октябрь».

Романтика становления кондитерского бизнеса, исторические факты, красивые легенды и тайны успеха фабрики «Эйнемъ» (с 1922 г «Красный Октябрь») — гости разных возрастов и поколений найдут много интересного: можно вдохновиться неожиданными рекламными ходами и маркетинговыми решениями, подивиться уникальными экспонатами 19 и 20 веков, полюбоваться шоколадными фигурами.

Чашечка горячего шоколада будет приятным комплиментом во время экскурсии.

А мастер-класс «Шоколатье» добавит остроты ощущений.

Каждый сделает по 3 конфеты с разными начинками.

5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

Размещение

Гостиница «Панорама» 4*

ст. метро «Автозаводская»

для всех заездов

2-местный номер стандартный31 100
2-местный номер стандартный, дети до 16 лет на основном месте 30 600
1-местный номер стандартный42 900

Варианты проживания

Панорама 4

6 ночей

Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.

Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.

Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии 29 апреля
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 000 руб. /машина
  • Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 000 руб. /машина
  • Трансфер аэропорт - гостиница - 4 200 руб. /машина
  • Трансфер гостиница - аэропорт - 4 200 руб. /машина
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00 - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Москва Панорама Максима 4*, 2-местный номер стандартный4 000 руб. /сут. за номер
Москва Панорама Максима 4*, 1-местный номер стандартный4 000 руб. /сут. за номер
Москва Панорама Максима 4*, 3-местный номер стандартный6 300 руб. /сут. за номер
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
3 авг 2024
Очень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели исторические здания, узнали кратко исторические факты.
Очень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели исторические
М
20 июл 2024
Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины, рестораны. Номер убирают каждый день, завтраки-шведский стол - очень вкусно и разнообразно.
Впечатления от нашей столицы остались лишь только позитивными благодаря такой замечательной организации! Будем рекомендовать нашим друзьям вашу компанию 🙏🏼
Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины,Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины,
А
17 июл 2024
С дочерью, 9 лет, приобрели тур Московский калейдоскоп. Остались очень довольны. Цель поездки была - показать дочке Москву, как столицу, узнать о достопримечательностях, истории города, так и жизнь мегаполиса изнутри. Все цели достигнуты. Больше спасибо экскурсоводам, организаторам тура. Все чётко, выбраны интересные места для посещения. Завтрак- шведский стол в гостинице супер!
С дочерью, 9 лет, приобрели тур Московский калейдоскоп. Остались очень довольны. Цель поездки была - показать

Тур входит в следующие категории Москвы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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