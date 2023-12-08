Московский сюжет

Групповой тур в Москве
5
3 отзыва
В насыщенном туре выходного дня вас ждет погружение в столичную жизнь.

В программе путешествия: прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль и музей-усадьба Кусково.
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Московские красоты
Московские красоты
Полюбуетесь городом во время обзорной экскурсии и проедете по Садовому кольцу
История на улицах столицы
История на улицах столицы
Отправитесь изучать исторический район старой Москвы — Замоскворечье
Творения в Третьяковской галерее
Творения в Третьяковской галерее
Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущевский Сафмар в 11:00;
  • Аэростар в 11:30;
  • Лесная Сафмар в 11:45.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье — исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Посещение Третьяковской галереи (самостоятельный осмотр).

Третьяковская галерея — художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI-начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущевский Сафмар в 10:00;
  • Аэростар в 10:30;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Усадьба Кусково

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущевский Сафмар в 10:00;
  • Аэростар в 10:30;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково — усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.

Воскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба КусковоВоскресенье. Усадьба Кусково

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-местный

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

1-местный

Альянс Бородино 4*17 25016 05015 80014 70022 400
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
16 55015 35015 80014 70024 400
Аэростар 4*
15 80014 70014 40013 20019 800

Лесная Сафмар 4*,

стандарт

17 95016 85015 80014 60027 300

Варианты проживания

Отель «Сущевский Сафмар»

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

В номере

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»

Отель «Лесная Сафмар»

2 ночи

Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Аэростар»

2 ночи

Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.

Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»Отель «Аэростар»

Гостиница «Альянс Бородино»

2 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 дек 2023
Тур, "Московский сюжет", очень понравился и мне и мужу. Гиды профессионально вели экскурсии. Очень углубленная экскурсия была в Музее-Усадьбе Кусково, владельцами, которого были несколько поколений Шереметевых. Все были поглощены рассказом гида. Также впечатлила обзорная поездка по Москве. В Третьяковской галерее вообще провели больше трех часов. Хотя уже устали, первый день приезда, прямо с поезда. .
Тур, &quot;Московский сюжет&quot;, очень понравился и мне и мужу. Гиды профессионально вели экскурсии. Очень углубленная экскурсияТур, &quot;Московский сюжет&quot;, очень понравился и мне и мужу. Гиды профессионально вели экскурсии. Очень углубленная экскурсияТур, &quot;Московский сюжет&quot;, очень понравился и мне и мужу. Гиды профессионально вели экскурсии. Очень углубленная экскурсияТур, &quot;Московский сюжет&quot;, очень понравился и мне и мужу. Гиды профессионально вели экскурсии. Очень углубленная экскурсия
Г
25 окт 2023
Здравствуйте. Экскурсии были организованы очень хорошо. Все три дня нас сопровождали замечательные гиды. Рассказывали много, интересно. Подсказывали что ещё можно посмотреть в свободное время. Спасибо за хорошую организацию тура.
С
11 сен 2023
Очень понравилось. Организация тура, Юля Некрылова - очень грамотный специалист.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Москвы

Московский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп
Россия, Москва
15 мая
11 июня
19 июля
18 авг
от 22 200 за человека
Мой московский май
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мой московский май
Россия, Москва
4 мая
5 мая
6 мая
от 25 400 за человека
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Россия, Москва
12 июня
14 июля
17 авг
3 сен
от 13 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
All Airlines
ХорошоТам