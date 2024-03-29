Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа

Московский калейдоскоп зимой
Зимний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня.

Мы посетим Московский Кремль — визитную карточку не только Москвы, но и России: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля, неповторимый природный ландшафт сочетается
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с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Отправимся в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим, где сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва… Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату в период с 16.01.24-24.04.2024 и с 01.12.24 до 26.12.24 на 4 дня. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
7 разных программ на выбор — выберем программу на свой вкус
Московский колорит
Московский колорит
Увидим неповторимый природный ландшафт, который сочетается с непревзойденной рукотворной красотой
Все самое интересное
Все самое интересное
Мы собрали лучшие локации столицы в одном туре

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия Москва-Сити

12:00 Экскурсия Москва-Сити, посещение комплекса Москва-Сити с подъемом на смотровую площадку.

Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.

На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция…

Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад.

Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.

Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе. И все это в 4-х км от Кремля…

  • За доп. плату: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация». Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и продегустировать мороженое и шоколад.

Взрослый билет: 2600 руб., школьный (до 14 лет включительно): 1800 руб.

Понедельник. Экскурсия Москва-СитиПонедельник. Экскурсия Москва-СитиПонедельник. Экскурсия Москва-СитиПонедельник. Экскурсия Москва-Сити
2 день

Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».

Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.

Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.

Вы побываете на Сытном дворе.

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).

Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
3 день

Среда. Купеческое Замоскворечье

12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Среда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое Замоскворечье
4 день

Четверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки

16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки.

Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.

Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.

Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.

Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева — актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.

А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…

Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?

Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.

Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.

Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.

Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…

А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!

Четверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотекиЧетверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотекиЧетверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотекиЧетверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки
5 день

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия

Встреча с гидом. 9:30 отправление от гостиницы на общественном транспорте в центр города на экскурсионную программу.

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля. Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсияПятница. Автобусно-пешеходная экскурсияПятница. Автобусно-пешеходная экскурсияПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия
6 день

Суббота. Московский Голливуд

10:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Суббота. Московский ГолливудСуббота. Московский ГолливудСуббота. Московский ГолливудСуббота. Московский Голливуд
7 день

Воскресенье. ВДНХ

09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.

Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…

Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.

В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

Воскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Гостиницы Заря 3* ст. метро «Окружная»

Завтраки шведский стол

4 дня /

3 ночи

2 местный номер13 500

2 местный номер

для детей до 16 лет

12 900
Доп. место в 2 местном номере13 500

Доп. место в 2 местном номере

для детей до 16 лет

12 900
1 местный номер18 400

Гостиница Панорама 4* (ст. метро «Автозаводская»)

Завтраки шведский стол
2 местные номера стандартный15 000

2 местные номера стандартный

(дети до 16 лет)

14 300
Доп. место в 2 местном стандартном номере-

Доп. место в 2 местном номере

для детей до 16 лет

-
1 местные номера стандартный20 850

Варианты проживания

«Заря» 3

3 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3«Заря» 3

Панорама 4*

3 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Панорама 4*Панорама 4*Панорама 4*Панорама 4*Панорама 4*

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - 2 600 руб. (бронировать и оплачивать при покупке тура), школьный (до 14 лет включительно) - 1 800 руб
  • Трансфер аэропорт - гостиница (за машину) 3 900 руб
  • Трансфер гостиница - ж/д вокзал: (за машину) 2 800 руб
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница: (за машину) 2 800 руб
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7ч - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно. .

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Может ли ребенок поехать с сопровождающим?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
29 мар 2024
Спасибо огромное!!! Все организовано очень здорово!!! Экскурсоводы замечательные! Самое сильное впечатление осталось от посещения выставки «Россия» и Третьяковской галереи! Все были под впечатлением от живописи и все земное и бренное, в том числе фото себя любимых, сразу отошли на второй план! Побеждает вечное и духовное!!! Спасибо! Обязательно выберем в следующий раз Большую страну для организации образовательного путешествия!
Н
25 янв 2024
Добрый вечер. Очень много приятных впечатлений!!! Спасибо за прекрасный отдых, за великолепных гидов Иру и Евгения!!! Я очень благодарна за отличную организацию тура!!! Советую вас всем друзьям!
Б
9 мая 2024
Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!

Тур входит в следующие категории Москвы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыЗимние

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