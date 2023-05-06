Московский майский калейдоскоп
Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату в период с 28.04-05.05.2024 на 4 дня. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
28 апреля (воскресенье). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.
Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция…
Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.
Скоростной лифт поднимет вас на смотровую площадку, расположенную на 89 этаже башни «Федерация».
Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.
Вам предстоит полюбоваться столицей, продегустировать мороженое и угоститься шоколадом.
29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины»
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с московской канатной дорогой.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Московская канатная дорога.
Есть в Москве завораживающий аттракцион — на высоте семидесяти метров над водами Москва-реки мерно покачиваясь плывут кабинки канатной дороги, перевозя восхищённых пассажиров.
Есть чем восхищаться, ведь виды открываются поистине потрясающие — небоскрёбы Сити и древние соборы Новодевичьего монастыря, спортивное «сердце» Лужников и величественный силуэт Московского университета.
Заповедные склоны Воробьёвых гор и новейшие швейцарские технологии — Московская канатная дорога готова вас удивлять.
30 апреля (вторник). Экскурсия по территории Кремля
Экскурсия по территории Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: Колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Экскурсия по историческому центру Столицы: главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
В связи праздниками Красная площадь может быть закрыта для посещений!
1 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ
11:30 Экскурсия по территории ВДНХ.
Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.
Шикарные клумбы и мощные фонтаны, великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка-форум «Россия» рада представить свои первоклассные павильоны. «Атом», «Сбербанк», «Яндекс», «Роснефть», «Россия» и другие тематики продемонстрируют грандиозность и мощь, а также перспективы развития российской науки и отечественной промышленности.
2 мая (четверг). «Бункер Сталина и его секреты»
13:30 «Бункер Сталина и его секреты».
Вы посетите настоящий бункер Сталина, довоенный стадион, побываете в танковом ангаре и посмотрите кадры восстановленной кинохроники.
Как добирался Сталин в свой бункер? Как часто бывал он здесь? Каково назначение бункера?
Вы побываете в бункере, созданном в конце 30-х годов 20 века.
Вас ждет небольшое угощение: любимое вино генералиссимуса.
3 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское
12:00 Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
4 мая (суббота). Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson
13:00 Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Панорамное остекление палубы позволит вам полюбоваться живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "
12:00 Экскурсия «Москва шоколадная или приветствие от «Красного Октября».
Экскурсия пройдет в здании, где некогда размещалась легендарная фабрика «Красный Октябрь».
Романтика становления кондитерского бизнеса, исторические факты, красивые легенды и тайны успеха фабрики «Эйнемъ» (с 1922 г "Красный Октябрь") — гости разных возрастов и поколений найдут много интересного: можно вдохновиться неожиданными рекламными ходами и маркетинговыми решениями, подивиться уникальными экспонатами 19 и 20 веков, полюбоваться шоколадными фигурами.
Чашечка горячего шоколада будет приятным комплиментом во время экскурсии.
А мастер-класс «Шоколатье» добавит остроты ощущений.
Каждый сделает по 3 конфеты с разными начинками.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Размещение
Гостиница Панорама 4*
ст. метро «Автозаводская»
для всех заездов
Гостиница Аэростар 4*
ст. метро «Динамо»
Возможные заезды: 28.04-01.05; 29.04-02.05.2024
|2-местный номер стандартный
|20 000
|21 800
|2-местный номер стандартный, дети до 16 лет на основном месте
|19 400
|21 100
|1-местный номер стандартный
|26 500
|28 500
|3-местный номер стандартный
|20 000
|-
|3-местный номер стандартный, дети до 16 лет на основном месте
|19 400
|-
Варианты проживания
Панорама 4
Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.
Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.
Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.
Аэростар 4
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
Для гостей отеля «Аэростар» обустроена парковка на территории. Поездка на метро до центра Москвы и Кремля займет всего 10 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии 29 апреля
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 000 руб. /машина
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 000 руб. /машина
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 200 руб. /машина
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 200 руб. /машина
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00 - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Москва Панорама Максима 4*, 2-местный номер стандартный
|4 000 руб. /сут. за номер
|Москва Панорама Максима 4*, 1-местный номер стандартный
|4 000 руб. /сут. за номер
|Москва Панорама Максима 4*, 3-местный номер стандартный
|6 300 руб. /сут. за номер
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это!
Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли.
До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий.
Большая Вам благодарность!
Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.