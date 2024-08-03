Вам предстоит пройти по территории ВДНХ в окружении павильонов первоклассной архитектуры «сталинский ампир» или совершить осмотр исторических и архитектурных памятников столицы, а может посмотреть сохранившийся по
Программа тура по дням
4 мая (суббота): Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson.
Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Панорамное остекление палубы позволит вам полюбоваться живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
5 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "
12:00 Экскурсия «Москва шоколадная или приветствие от «Красного Октября».
Экскурсия пройдет в здании, где некогда размещалась легендарная фабрика «Красный Октябрь».
Романтика становления кондитерского бизнеса, исторические факты, красивые легенды и тайны успеха фабрики «Эйнемъ» (с 1922 г «Красный Октябрь») — гости разных возрастов и поколений найдут много интересного: можно вдохновиться неожиданными рекламными ходами и маркетинговыми решениями, подивиться уникальными экспонатами 19 и 20 веков, полюбоваться шоколадными фигурами.
Чашечка горячего шоколада будет приятным комплиментом во время экскурсии.
А мастер-класс «Шоколатье» добавит остроты ощущений.
Каждый сделает по 3 конфеты с разными начинками.
06 мая (понедельник). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба.
Стоимость 3 600 руб. /взрослый, 2 800 руб. /ребенок до 14 лет включительно.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.
Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.
Скоростной лифт поднимет вас на смотровую площадку, расположенную на 89 этаже башни «Федерация».
Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.
Вам предстоит полюбоваться столицей, продегустировать мороженое и угоститься шоколадом.
7 мая (вторник). Автобусно-пешеходная экскурсия
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с московской канатной дорогой.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Московская канатная дорога.
Есть в Москве завораживающий аттракцион — на высоте семидесяти метров над водами Москва-реки мерно покачиваясь плывут кабинки канатной дороги, перевозя восхищённых пассажиров.
Есть чем восхищаться, ведь виды открываются поистине потрясающие — небоскрёбы Сити и древние соборы Новодевичьего монастыря, спортивное «сердце» Лужников и величественный силуэт Московского университета.
Заповедные склоны Воробьёвых гор и новейшие швейцарские технологии — Московская канатная дорога готова вас удивлять.
08 мая (среда). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 12:00 Экскурсия по территории Кремля.
Стоимость 2 500 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Экскурсия по историческому центру Столицы: главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
В связи праздниками Красная площадь может быть закрыта для посещений!
09 мая (четверг). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское
12:00 Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы Коломенское.
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
В свободное время вы можете посетить Дворец Алексея Михайловича, который прекрасно воссоздан здесь же, на территории Коломенского.
Его внешний облик и интерьеры дают представление о жизни царя и его семьи.
10 мая (пятница). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:30 Музей Победы на Поклонной Горе.
Стоимость 2 000 руб. /взрослый, 1 650 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
6 диорам, посвященных важнейшим сражениям войны.
Музей оборудован автоматизированной системой поиска сведений о павших в годы Великой Отечественной войны — «Книга Памяти».
Величественный Зал Славы и траурный Зал Скорби, торжественный Зал Полководцев, постоянные и сменные выставки — все это экспозиция уникального музея на Поклонной Горе, посвященная только одной, но самой страшной войне ХХ века — Великой Отечественной.
Поклонная Гора — историческое место, связанное с военными страницами истории России, одна из них — Отечественная война 1812 г.
Именно здесь «… Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной …», об этом напоминает Триумфальная арка и Кутузовский проспект.
11 мая (суббота). Экскурсия по территории ВДНХ
11:30 Экскурсия по территории ВДНХ.
Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.
Шикарные клумбы и мощные фонтаны, великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка-форум «Россия» рада представить свои первоклассные павильоны. «Атом», «Сбербанк», «Яндекс», «Роснефть», «Россия» и другие тематики продемонстрируют грандиозность и мощь, а также перспективы развития российской науки и отечественной промышленности.
12 мая (воскресенье): Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:00 Теплоходная прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Radisson.
Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Панорамное остекление палубы позволит вам полюбоваться живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура в зависимости от размещения и даты на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Размещение
|Стоимость
Гостиница Панорама 4*
ст. метро «Автозаводская»
Завтраки шведский стол
Интервал заездов: 04-12.05
|2-местный номер
|19 300
|1-местный номер
|24 900
|2-местный номер дети до 16 лет на основном месте
|18 800
Гостиница Панорама 4*
ст. метро «Автозаводская»
Завтраки шведский стол
Интервал заездов: 05-09.05.2024
|3-местный 2-комнатный номер
|19 300
|3-местный 2-комнатный номер дети до 16 лет на основном месте
|18 800
Варианты проживания
Панорама 4
Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.
Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.
Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии 7 мая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии в свободные дни программы (подробнее в «Важно знать»)
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 500 руб
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 000 руб. /машина
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 000 руб. /машина
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 200 руб. /машина
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 200 руб. /машина
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Какие есть дополнительные экскурсии?
|04 мая 15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson. Взрослый
|2 200 руб.
|04 мая 15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson. Ребенок
|2 200 руб.
|12 мая 15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson
|2 200 руб.
|10 мая 13:30 Музей Победы на Поклонной Горе. Ребенок до 16 лет
|1 650 руб.
|10 мая 13:30 Музей Победы на Поклонной Горе. Взрослый
|2 000 руб. .
|08 мая 12:00 Экскурсия по территории Кремля. Ребенок до 16 лет
|2 200 руб.
|08 мая 12:00 Экскурсия по территории Кремля. Взрослый
|2 500 руб.
|06 мая 13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба. Ребенок до 14 лет
|2 800 руб.
|06 мая 13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба. Взрослый
|3 600 руб.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Москва Панорама Максима 4*, 2-местный номер стандартный
|4 000 руб. /сут. за номер
|Москва Панорама Максима 4*, 1-местный номер стандартный
|4 000 руб. /сут. за номер
|Москва Панорама Максима 4*, 3-местный номер стандартный
|6 300 руб. /сут. за номер
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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