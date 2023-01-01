Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»

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Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»
Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»
Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»
Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»
Обзорная экскурсия «Поле ратного подвига»

Что вас ожидает 🤩

  • Познакомиться с экспозицией «Славься ввек
  • Бородино!». Осмотрите Бородинское поле сражения с самой высокой точки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бородинское поле обширно, исследовать его за одно посещение не у всех получается. Познакомиться с экспозицией «Славься ввек, Бородино!», посвященной событиям наполеоновских войн, героям Отечественной войны 1812 года, и осмотреть Бородинское поле сражения с самой высокой точки можно в рамках экскурсии «Поле ратного подвига».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Московская обл. , Можайский р-он, д. Бородино
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-Воскресенье в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
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