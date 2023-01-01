Бородино!». Осмотрите Бородинское поле сражения с самой высокой точки
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Описание
Бородинское поле обширно, исследовать его за одно посещение не у всех получается. Познакомиться с экспозицией «Славься ввек, Бородино!», посвященной событиям наполеоновских войн, героям Отечественной войны 1812 года, и осмотреть Бородинское поле сражения с самой высокой точки можно в рамках экскурсии «Поле ратного подвига».
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Место начала и завершения?
Московская обл. , Можайский р-он, д. Бородино
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-Воскресенье в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.