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Экскурсии в Можайске

Найдено 7 экскурсий в Можайске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Пешая
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Начало: В Лужецком монастыре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
3 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
3.5 часа
4 отзыва
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории
Начало: В одной из локаций г. Можайск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
22 авг в 08:30
23 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
На поле Бородинском
На микроавтобусе
4 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Пешая
2 часа
Квест
до 15 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Стать защитником древнего форпоста, разгадать шифры зодчих и найти ключи от города
Начало: На Бородинской улице
Расписание: в понедельник в 11:00
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
600 ₽ за человека
Славное Бородинское поле, загадочный Ново-Никольский собор и большой сафари-парк (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Славное Бородинское поле, загадочный Ново-Никольский собор и большой сафари-парк (на вашем авто)
Отправиться из Можайска к героическому прошлому, духовному настоящему и расслабляющему природному
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
С большой радостью отмечаем, что монастырь, в который мы много лет приезжаем помолиться и побыть наедине с собой, активно преображается
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и развивается!
Новый настоятель Давид буквально за год ввел большое количество преобразований!
Мы впервые попросили провести для нас экскурсию (потому что это наконец стало доступно!) и многое узнали об истории обители!
Мы посетили храмы на территории монастыря, недоступные для нас ранее, поднялись на колокольню и увидели город с высоты полета птиц!
Монастырский сад традиционно прекрасен, разнообразен, даже экзотичен!
Очень заметно, что обитель, слава Богу, переживает ренессанс!
Одельная благодарность монастырю за открытое кафе: красивое, современное, с удивительно разнообразным и вкусным ассортиментом, возможностью в цивилизованных условиях вымыть руки и даже купить на память сувениры!
Светлана, сопровождавшая нас по монастырю - профессионал и приятнейший собеседник!
Счастливы, что все так!
Главное неизменно - это райское место умиротворения, покоя и радости, куда всегда стремишься и не хочешь уходить!
Многая лета!
Спасибо!

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о
На поле Бородинском
Великолепная экскурсия
Великолепная экскурсия
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Наталья
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и жизни Наполеона, Кутузова, Багратиона
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и многих других участников Бородинской битвы. Вся экскурсия прошла в очень позитивной атмосфере, мы даже не заметили как пролетело время! Редкий случай когда экскурсовод настолько интересно рассказывает и затягивает в эту эпоху, что сразу хочется перечитать Войну и мир, почитать об этих событиях и людях более подробно! Еще раз огромное спасибо!

Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и
Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и
Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и
Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и+1
Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и
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Н
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Экскурсия очень понравилась! На территории монастыря очень ухоженно, красиво. Поднялись на колокольню, полюбовались прекрасными видами. Спасибо за гостеприимство и интересный рассказ!
Экскурсия очень понравилась! На территории монастыря очень ухоженно, красиво. Поднялись на колокольню, полюбовались прекрасными видами. Спасибо
Экскурсия очень понравилась! На территории монастыря очень ухоженно, красиво. Поднялись на колокольню, полюбовались прекрасными видами. Спасибо
Экскурсия очень понравилась! На территории монастыря очень ухоженно, красиво. Поднялись на колокольню, полюбовались прекрасными видами. Спасибо
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А
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Поставил 4* только за то, что, к сожалению, в Можайске не особо на что можно посмотреть и экскурсия на нашем
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автомобиле за 6000 рублей показалась неоправданно дорогой. Но нужно отдать должное экскурсоводу Наталье - она истинный патриот своего города, очень много знает и прекрасно преподносит материал.

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С
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Благодарим за чудесно организованную экскурсию и обед в Лужнецком монастыре. Были приятно удивлены красотой и ухоженностью территорией мужского монастыря, вкусным обедом и приятным общением. Благодарим настоятеля монастыря, экскурсовода и девушек из кафе за приятную атмосферу! Обязательно вернемся!
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Елена
На поле Бородинском
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила! 4 часа экскурсии пролетели как одно мгновение! Ян замечательный рассказчик, очень увлеченный историей и влюбленный в свое дело! Побольше бы таких гидов на трипстере, однозначно рекомендую всем интересующимся, но сомневающимся!
Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила! 4 часа экскурсии пролетели как одно
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Ф
На поле Бородинском
За свои 72 и 75 лет соответственно, побывать в роли туристов посчастливилось много раз. Какие-то экскурсии были проходными, они представляли
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собой сборник фактов, сухих цифр, вылетающих из головы сразу же после мероприятий фамилий, плохо связанных между собой. Самое печальное состояло в том, что гиды всем видом показывали свою усталость от очередных перечислений давно известных им событий, а, может быть, в голове крепко засели мысли о бытовых проблемах семьи, которые нужно было решить. А туристу ведь подавай подлинные эмоции, они целый год готовились к яркому повествованию не об избитых фактах из учебника, а о тех деталях, которые можно найти только в мемуарах, воспоминаниях современников.
21 июля 2026 г. мы выбрали на сайте tripster экскурсию под названием "На поле Бородинском", которую провел для нас гид Ян Викторович. Данная экскурсия перевернула все прежние представления о таких культурных мероприятиях. Начнем с того, что гид предстал перед нами в аутентичном костюме эпохи, этот прием незамедлительно и ненавязчиво перенес нас в 1812 год на Бородинское поле. Будучи филологами, но постоянно интересующимися людьми и событиями этой невероятной эпохи, мы незаметно и сами прониклись духом крестьян, солдат, офицеров, защищавших Россию от французского нашествия. Тем более, мы будучи из Донецка, легко проводили параллели с сегодняшними событиями. Неподдельные чувства гида были не просто рассказом, а его личными переживаниями, что передалось и нам. Особенно тронули рассказы о русских женщинах, которые разделили судьбы своих любимых и всю жизнь посвятили увековечиванию памяти дорогих им людей.
Увлеченность Яна Викторовича предметом исследования темы Отечественной войны 1812 трудно не заметить и не оценить. Даже приятный жест в виде прохладной воды в жаркий день и сувениров трогает за душу.
Проведение экскурсии Яном Викторовичем трудно назвать работой, скорее, человек распахивает свое сердце и дарит даже не знания, а зажигает искры патриотизма, которые так нужны в настоящее время.
С искренней благодарностью, дончанки Киселёва Е. В. и Мережко С. Г.

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ОЛЬГА
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Это было очень здорово. Мой первый опыт такой экскурсии. Давно хотела попробовать и я рада, что все прошло удачно. Не
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смотря на дождь. Такая экскурсия даёт понять, что мы отвыкли думать без интернета. А некоторые задания реально ответов в интернете нет. В конвертах были подсказки, но мы решили сами. Всем друзьям уже посоветовала. Дополнительно к квесту можно взять экскурсию в музее и посетить путевой дворец. Покушать в кафе на территории музея. Сувениры там тоже есть. Все отлично и интересно, и советую. А ещё в конце был конверт с сурпизом. Но об этом вы узнаете если приедете на квест. В начале пути вам выдают конверт в нем ещё 6. С заданиями которые вы должны выполнить. Везде предыстория и история. А до квеста вам предложат домашние задания выполнить. Чтобы было ещё интереснее.

Это было очень здорово. Мой первый опыт такой экскурсии. Давно хотела попробовать и я рада, что
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E
К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Спасибо большое за очень интересную экскурсию по прекрасному Монастырю!
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Всего 186 отзывов в Можайске

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Ответы на вопросы от путешественников по Можайску

Самые популярные экскурсии в Можайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. К Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь;
  2. Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле);
  3. Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида);
  4. Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто);
  5. На поле Бородинском.
Сколько стоит экскурсия по Можайску в августе 2026
Сейчас в Можайске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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