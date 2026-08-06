Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборК Ферапонту в гости: путешествие в Лужецкий монастырь
Посетить одну из древнейших обителей Подмосковья и подняться на шатровую колокольню - в Можайске
Начало: В Лужецком монастыре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 8 чел.
Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида)
Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории
Начало: В одной из локаций г. Можайск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
22 авг в 08:30
23 авг в 08:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 15 чел.
Тайны Можайской крепости: квест на западных рубежах
Стать защитником древнего форпоста, разгадать шифры зодчих и найти ключи от города
Начало: На Бородинской улице
Расписание: в понедельник в 11:00
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Славное Бородинское поле, загадочный Ново-Никольский собор и большой сафари-парк (на вашем авто)
Отправиться из Можайска к героическому прошлому, духовному настоящему и расслабляющему природному
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
С большой радостью отмечаем, что монастырь, в который мы много лет приезжаем помолиться и побыть наедине с собой, активно преображается
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о
Великолепная экскурсия
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Хотим поблагодарить Олега за прекрасную экскурсию - Олег рассказал так много интересного из исторических фактов и жизни Наполеона, Кутузова, Багратиона
+1
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Н
Экскурсия очень понравилась! На территории монастыря очень ухоженно, красиво. Поднялись на колокольню, полюбовались прекрасными видами. Спасибо за гостеприимство и интересный рассказ!
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А
Поставил 4* только за то, что, к сожалению, в Можайске не особо на что можно посмотреть и экскурсия на нашем
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С
Благодарим за чудесно организованную экскурсию и обед в Лужнецком монастыре. Были приятно удивлены красотой и ухоженностью территорией мужского монастыря, вкусным обедом и приятным общением. Благодарим настоятеля монастыря, экскурсовода и девушек из кафе за приятную атмосферу! Обязательно вернемся!
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Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила! 4 часа экскурсии пролетели как одно мгновение! Ян замечательный рассказчик, очень увлеченный историей и влюбленный в свое дело! Побольше бы таких гидов на трипстере, однозначно рекомендую всем интересующимся, но сомневающимся!
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Ф
За свои 72 и 75 лет соответственно, побывать в роли туристов посчастливилось много раз. Какие-то экскурсии были проходными, они представляли
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Это было очень здорово. Мой первый опыт такой экскурсии. Давно хотела попробовать и я рада, что все прошло удачно. Не
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E
Спасибо большое за очень интересную экскурсию по прекрасному Монастырю!
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Всего 186 отзывов в Можайске
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Ответы на вопросы от путешественников по Можайску
Самые популярные экскурсии в Можайске
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Сколько стоит экскурсия по Можайску в августе 2026
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