Все экскурсии в Можайске
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Можайске на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Можайск: святыни, символы и секреты
Посетить древнее городище, увидеть уникальные соборы и отыскать масонские знаки, приоткрывая легенды
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 800₽
за 1-4 чел.
На поле Бородинском…
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Последние отзывы «Экскурсии Можайска»
- ООлеся30 августа 2021Замечательная и познавательная прогулка, продолжительностью 7 часов, но мы совсем не устали и не заметили, как пролетело время. Ян встретил нас в костюме 1812года, что сразу настраивает на нужный лад, придает экскурсии атмосферность и дополнительное настроение. Вся экскурсия проходит в ненавязчивой форме беседы или даже квеста. Еще один сюрприз ожидал нас -форма французского солдата 1812года. Фотографии получились изумительные! Ян, спасибо большое за отличный день, нам очень понравилось, экскурсию обсуждали и делились впечатлениями еще несколько дней!
- IIrina22 августа 2021Хотим сказать огромное спасибо Яну за проведённую экскурсию! Это было потрясающе! Ян очень интересно рассказывает, живо, задавая по ходу рассказа вопросики/загадки/ребусы, происходит диалог! Чувствуется, что Ян очень увлечён историей тех времён и погружается в неё все цело! Время пролетело незаметно быстро, а гуляли мы, на минуточку, 5 часов. ) Для детей было приятным неожиданным сюрпризом в конце экскурсии получить подарки - младшим фигурки французских солдат, а старшему пулю с раскопок!
- ООльга13 июля 2021Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Четыре часа прошли на одном дыхании. Мы погрузилась в историю и узнали много фактов этого сложного и славного момента нашей истории. Благодарю нашего гида за творческий подход и искреннее увлечение своей не простой работой. Отдельное спасибо за трансфер. Со мной были дети и они остались под впечатлением. Спасибо.
- ИИрина28 июня 2021Были на экскурсии с Яном большой компанией, взрослые и дети. Хотим сказать огромное спасибо Яну за его вовлеченность, за интересную подачу, за знание истории и желание поделиться с нами! Нам всем очень понравилась экскурсия, превзошла наши ожидания. Ян - прекрасный рассказчик, по ходу экскурсии открываются сюрпризы (не буду выдавать), очень интерактивно, интересно и не скучно. Приедем еще!
- Отзыв на: Можайск: святыни, символы и секретыННина25 июня 2021Александр, просто душка, совершенно не навязчиво рассказывает всю историю. Ты слушаешь и наслаждаешься.
- ННаталья8 августа 2019Спасибо Яну за отзывчивость и профессиональный подход! Дети остались осень довольны!
- ССергей9 июля 2019Посещали экскурсию 07.07.2019г (две семьи с ребенком 6 лет). Замечательно. Понравилось. Интересно. Ян замечательный экскурсовод. Рекомендуем.