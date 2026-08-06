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собой сборник фактов, сухих цифр, вылетающих из головы сразу же после мероприятий фамилий, плохо связанных между собой. Самое печальное состояло в том, что гиды всем видом показывали свою усталость от очередных перечислений давно известных им событий, а, может быть, в голове крепко засели мысли о бытовых проблемах семьи, которые нужно было решить. А туристу ведь подавай подлинные эмоции, они целый год готовились к яркому повествованию не об избитых фактах из учебника, а о тех деталях, которые можно найти только в мемуарах, воспоминаниях современников.

21 июля 2026 г. мы выбрали на сайте tripster экскурсию под названием "На поле Бородинском", которую провел для нас гид Ян Викторович. Данная экскурсия перевернула все прежние представления о таких культурных мероприятиях. Начнем с того, что гид предстал перед нами в аутентичном костюме эпохи, этот прием незамедлительно и ненавязчиво перенес нас в 1812 год на Бородинское поле. Будучи филологами, но постоянно интересующимися людьми и событиями этой невероятной эпохи, мы незаметно и сами прониклись духом крестьян, солдат, офицеров, защищавших Россию от французского нашествия. Тем более, мы будучи из Донецка, легко проводили параллели с сегодняшними событиями. Неподдельные чувства гида были не просто рассказом, а его личными переживаниями, что передалось и нам. Особенно тронули рассказы о русских женщинах, которые разделили судьбы своих любимых и всю жизнь посвятили увековечиванию памяти дорогих им людей.

Увлеченность Яна Викторовича предметом исследования темы Отечественной войны 1812 трудно не заметить и не оценить. Даже приятный жест в виде прохладной воды в жаркий день и сувениров трогает за душу.

Проведение экскурсии Яном Викторовичем трудно назвать работой, скорее, человек распахивает свое сердце и дарит даже не знания, а зажигает искры патриотизма, которые так нужны в настоящее время.

С искренней благодарностью, дончанки Киселёва Е. В. и Мережко С. Г.