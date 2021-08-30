Отзыв на: На поле Бородинском… О Олеся 5 Замечательная и познавательная прогулка, продолжительностью 7 часов, но мы совсем не устали и не заметили, как пролетело время. Ян встретил нас в костюме 1812года, что сразу настраивает на нужный лад, придает экскурсии атмосферность и дополнительное настроение. Вся экскурсия проходит в ненавязчивой форме беседы или даже квеста. Еще один сюрприз ожидал нас -форма французского солдата 1812года. Фотографии получились изумительные! Ян, спасибо большое за отличный день, нам очень понравилось, экскурсию обсуждали и делились впечатлениями еще несколько дней!

Отзыв на: Война 1812 года: жизнь простого солдата I Irina 5 Хотим сказать огромное спасибо Яну за проведённую экскурсию! Это было потрясающе! Ян очень интересно рассказывает, живо, задавая по ходу рассказа вопросики/загадки/ребусы, происходит диалог! Чувствуется, что Ян очень увлечён историей тех времён и погружается в неё все цело! Время пролетело незаметно быстро, а гуляли мы, на минуточку, 5 часов. ) Для детей было приятным неожиданным сюрпризом в конце экскурсии получить подарки - младшим фигурки французских солдат, а старшему пулю с раскопок!

Отзыв на: На поле Бородинском… О Ольга 5 Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Четыре часа прошли на одном дыхании. Мы погрузилась в историю и узнали много фактов этого сложного и славного момента нашей истории. Благодарю нашего гида за творческий подход и искреннее увлечение своей не простой работой. Отдельное спасибо за трансфер. Со мной были дети и они остались под впечатлением. Спасибо.

Отзыв на: На поле Бородинском… И Ирина 5 Были на экскурсии с Яном большой компанией, взрослые и дети. Хотим сказать огромное спасибо Яну за его вовлеченность, за интересную подачу, за знание истории и желание поделиться с нами! Нам всем очень понравилась экскурсия, превзошла наши ожидания. Ян - прекрасный рассказчик, по ходу экскурсии открываются сюрпризы (не буду выдавать), очень интерактивно, интересно и не скучно. Приедем еще!

Отзыв на: Можайск: святыни, символы и секреты Н Нина 5 Александр, просто душка, совершенно не навязчиво рассказывает всю историю. Ты слушаешь и наслаждаешься.

Отзыв на: Война 1812 года: жизнь простого солдата Н Наталья 5 Спасибо Яну за отзывчивость и профессиональный подход! Дети остались осень довольны!