Новогодний разгуляй в Орловской области

Групповой тур в Мценске
5
3 отзыва
Веселые новогодние гуляния в русской глубинке.

Будет интересно и взрослым, и детям! Нас ждет поход в лес за елочкой, каверзные испытания от «лешего» и украшение новогодней красавицы на свежем воздухе. Затем будем веселиться с Дедом Морозом и Снегурочкой за праздничным столом.

А новый год начнем активно: будем кататься на лыжах, любоваться пейзажами, париться в баньке, участвовать в веселых соревнованиях и летать на ватрушке с горы!
Новогодний разгуляй в Орловской области
Новогодний разгуляй в Орловской области
Новогодний разгуляй в Орловской области
Ближайшие даты:
29
дек

Что вас ожидает:

Магия огня
Магия огня
Поучаствуем в выступлении фаер-шоу и получим незабываемые эмоции!
Русская банька
Русская банька
Раскаленные камни, горячий пар, ароматные дубовые венички и ушат с холодной водой!
Поход-квест «В лес за елкой»
Поход-квест «В лес за елкой»
Разгадаем все загадки «лешего» и доставим пушистую красавицу к празднику
Захватывающая игра в лазертаг
Захватывающая игра в лазертаг
Почувствуем азарт и единение команды во время веселых боев
Традиции усадебного гостеприимства
Традиции усадебного гостеприимства
Посетим торжественное чаепитие в музее-усадьбе И. С. Тургенева
Зимние забавы на свежем воздухе
Зимние забавы на свежем воздухе
Нас ждут соревнования по биатлону, снежные игры и катание с горы

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Вечер знакомств

С 16:00 самостоятельный заезд в гостевой дом «Орла».

16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом «Ласточка» № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Заезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомствЗаезд. Вечер знакомств
2 день

Лазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушки

09:30 Завтрак.

11:00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер-таг».

14:00 Обед.

15:00 Мастер-класс по созданию традиционной игрушки.

17:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин.

Лазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушкиЛазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушки
3 день

Поход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программа

09:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения.

Поход-квест «За Новогодней елкой».

Веселые конкурсы и головоломки.

Перекус в лесу.

15:00 Обед.

16:00 Мастер-класс по изготовлению Новогодних сувениров.

Подготовка к встрече Нового года 2024.

Наряжаем на улице символ праздника — ель.

21:00 Начало праздничной программы «Новогодние приключения».

Поход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программаПоход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программа
4 день

Игра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоу

09:30 Завтрак.

11:00 Игра-квест «Следопыты».

14:30Обед.

15:30 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин. Настольные игры и развлечения.

Игра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоуИгра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоу
5 день

Соревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. Тургенева

09:30 Завтрак.

10:30 Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.

Катание с горы на «ватрушках».

Тир.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

15:30 Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства».

19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч «Ласточка» в Москву. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Соревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. ТургеневаСоревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. Тургенева

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Орла».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые29 900
Дети до 12 лет26 900
Дети до 12 лет (доп. место при наличии двух взрослых: кресло-кровать, раскладушка)15 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

4 ночи

Удобства на этаже, горячее и холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, Wi-Fi — спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание, указанное в программе
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Прокат оборудования для игры «Лазер-таг»
  • Прокат оборудования для мастер-класса по фаер-шоу
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3+2 часа
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Туда:

29 декабря: 16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно:

2 января: 19:14 Отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Какие есть активности в туре?

Интерактивная спортивно-развлекательная программа «Поход за Елью»:

Последний день уходящего года мы проведем активно, на свежем воздухе. Главной задачей будет добыть лесную красавицу — ель. Ведь скоро Новый год, а елка еще не наряжена.

На пути встретится «леший», который будет своими каверзными заданиями мешать и испытывать на прочность компанию, а «заядлый турист» будет во всем вам помогать.

Только вместе путешественники смогут преодолеть все трудности и достигнуть цели.

Лыжная прогулка:

Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами. Подбираем лыжное снаряжение и выходим на прогулку.

Лыжный маршрут проложен по бескрайним полям и заснеженному лесу, во время которого Вы увидите интересные места Орловщины.

Трасса пролегает рядом с памятниками природы и военно-историческими объектами. А во время отдыха и небольшого перекуса в зимнем лесу Вы согреете руки о чашку горячего ароматного чая на травах.

Пройти интересный маршрут под силу каждому. Наша прогулка рассчитана не на спортсменов, в ней могут участвовать люди с любой физической подготовкой.

«Лазер-таг» — игра для азартных путешественников:

Во время новогоднего путешествия нас ожидает увлекательная игра «Лазер-таг». Вы сможете почувствовать азарт и единение команды во время тактических боев.

Это захватывающее командное соревнование суть, которой заключается в поражении игроков безопасными «лазерными» выстрелами из «бластера».

Во время игры участники смогут попробовать разные виды оружия, которое выглядит как настоящее.

Магия огня на мастер-классе по фаер-шоу:

Во второй половине дня к нам в гости приедут мастера группы Fire Wind. Под их руководством будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения.

Ватрушки, ледяные горки:

Представьте, что за окном крупными хлопьями с утра падает снег. Снежинки ложатся на огромные лапы старых елей. Мы выходим из дома и спешим на горку, где уже кто-то катается. Мы издалека слышим громкий смех, когда наши товарищи мчатся на «ватрушках» с горы.

Когда стремительно летишь вниз, то почти сразу зажмуриваешь глаза. Наверное, это от снега, который летит в лицо, или от того, что дух захватывает. Немного отдышавшись, снова идешь наверх, чтобы повторить эти ощущения.

Русская баня с веником:

Заходя в горячую парную, Вас тут же окутывает запах ольхи. Только что деревянные стены облили водой из кадки, и теперь здесь стоит терпкий, чуть горьковатый аромат, который невозможно ни с чем перепутать.

Выплескивая воду из ковшика на раскаленные камни, горячий пар волной окутывает всех в парной. Посидев всего несколько минут, забегаете в душ и опрокидываете на себя ушат ледяной воды. Дыхание перехватывает, но холода тело почти не ощущает. Затем снова возвращаетесь в парную, и кожу приятно начинают колоть как будто миллион маленьких иголок.

И в этот момент понимаете, что за спиной вырастают крылья, и больше ничего не нужно, кроме чашки ароматного чая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 янв 2023
Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!
М
13 авг 2023
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Н
25 июля 2023
все быстро и организованно

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