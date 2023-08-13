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24 мая
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29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария13 августа 2023Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ММария13 августа 2023Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.
- ННаталья25 июля 2023все быстро и организованно
- ННаталья25 июля 2023все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
- ААлина19 июля 2023Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
- ССкобелев8 января 2023Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!
- ООльга22 августа 2022Отлично отдохнули!!!! Организация на всё 10 баллов! Прекрасная природа, удобное размещение, насыщенная программа. Ездили с ребёнком 9 лет, всё довольны. Поедем снова, обязательно. Ольге отдельное спасибо?
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску
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Сколько стоит тур в Мценске в апреле 2024
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