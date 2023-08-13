1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав Стихий».

Обед в кафе глэмпинга.

14:30 Переезд к месту начала сплава.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава на байдарках. Отправляемся в путь (10 км).

17:30 Завершение сплава. Возвращение в глэмпинг «Сплав Стихий».

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.