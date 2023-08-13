И этот тур магическим образом помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и реальностью.
За 3 дня вы сплавитесь по реке, прокатитесь на велосипеде и примете участие в увлекательных мастер-классах.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение, сплав на байдарках
08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав Стихий».
Обед в кафе глэмпинга.
14:30 Переезд к месту начала сплава.
15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава на байдарках. Отправляемся в путь (10 км).
17:30 Завершение сплава. Возвращение в глэмпинг «Сплав Стихий».
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
Сплав на sup-бордах, запуск воздушных змеев, мастер-класс по фаер-шоу
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Продолжение сплава. Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Маршрут проходим на SUPах. Отправляемся в путь (11 км).
14:00 Возвращение в лагерь.
Обед в кафе глэмпинга.
15:00 Переезд на склон парапланеристов.
Мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь. Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы пробудем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
Вечером под руководством инструктора будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения.
А затем есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Велопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности. Отправляемся в путь (30 км).
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
13:00 Продолжение маршрута.
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед в глэмпинге.
17:30 Отъезд из лагеря на ж/д вокзал г. Мценска.
19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.
Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.
Усадьба Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.
А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца средней полосы России.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда руб:
|Размещение/Даты
|Апрель
|3 мая–26 мая
|31 мая–16 июня
|21 июня–18 августа
|23 августа–1 сентября
|Сентябрь– октябрь
|Шатер “Юг” с удобствами в номере (наверху склона), 2-3-4-местное размещение
|Взрослый
|21900
|22900
|23900
|24900
|23900
|22900
|Ребёнок 7–12 лет
|19500
|20500
|21500
|22500
|21500
|20500
|1-местное размещение
|28000
|29000
|30000
|31000
|30000
|29000
|Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
|Взрослый
|17900
|18900
|19900
|20900
|19900
|18900
|Ребёнок 7–12 лет
|15500
|16500
|17500
|18500
|17500
|16500
|1-местное размещение
|21000
|22000
|23000
|24000
|23000
|22000
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
|Взрослый
|15900
|16900
|17900
|18900
|17900
|16900
|Ребёнок 7 – 12 лет
|13500
|14500
|15500
|16500
|15500
|14500
|1-местное размещение
|18000
|19000
|20000
|21000
|20000
|19000
Варианты проживания
Глэмпинг «Сплав стихий»
Территория кемпинга «Сплав стихий».
К услугам гостей на территории кемпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в кемпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.
Сафари-тент Юг с удобствами.
В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.
Сафари-тент Призма с удобствами на территории.
В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от места окончания маршрута до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Проживание в выбранной категории размещения
- Прокат инвентаря (байдарки/сап-доски, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для сплава:
- ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
- удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
- термобелье или кофта (флис);
- влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
- перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
- головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
- крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
- солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
- для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
На суше и в лагере:
- рюкзак или спортивная сумка;
- пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
- сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
- сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
- фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
- индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
- мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет предоставлено снаряжение?
Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.
Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.