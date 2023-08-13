Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области

Групповой тур в Мценске
5
3 отзыва
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух.

И этот тур магическим образом помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и реальностью.

За 3 дня вы сплавитесь по реке, прокатитесь на велосипеде и примете участие в увлекательных мастер-классах.
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Ближайшие даты:
3
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
28
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даты

Что вас ожидает:

Велопутешествие
Велопутешествие
Прокатитесь с ветерком вдоль полей с пшеницей и гречихой
Байдарки и SUP
Байдарки и SUP
Научитесь управлять байдаркой и SUP-ом на сплаве по реке Зуша
Мастер-классы
Мастер-классы
Запустите в небо воздушного змея, сделанного своими руками, а еще представите публике свое первое фаер-шоу

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав Стихий».

Обед в кафе глэмпинга.

14:30 Переезд к месту начала сплава.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава на байдарках. Отправляемся в путь (10 км).

17:30 Завершение сплава. Возвращение в глэмпинг «Сплав Стихий».

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

На реке нам будет некогда скучать, купаясь на каменистых пляжах, и любуясь пейзажами, рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

Встреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдарках
2 день

Сплав на sup-бордах, запуск воздушных змеев, мастер-класс по фаер-шоу

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Продолжение сплава. Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Маршрут проходим на SUPах. Отправляемся в путь (11 км).

14:00 Возвращение в лагерь.

Обед в кафе глэмпинга.

15:00 Переезд на склон парапланеристов.

Мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

21:00 Игры и развлечения у костра, походная баня.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь. Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы пробудем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

Вечером под руководством инструктора будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения.

А затем есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.

Сплав на sup-бордах, запуск воздушных змеев, мастер-класс по фаер-шоуСплав на sup-бордах, запуск воздушных змеев, мастер-класс по фаер-шоуСплав на sup-бордах, запуск воздушных змеев, мастер-класс по фаер-шоу
3 день

Велопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности. Отправляемся в путь (30 км).

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

13:00 Продолжение маршрута.

16:00 Возвращение в лагерь.

Обед в глэмпинге.

17:30 Отъезд из лагеря на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.

Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.

Усадьба Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.

А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца средней полосы России.

Велопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы ШатиловыхВелопутешествие, посещение усадьбы Шатиловых

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда руб:

Размещение/ДатыАпрель3 мая–26 мая31 мая–16 июня21 июня–18 августа23 августа–1 сентябряСентябрь– октябрь
Шатер “Юг” с удобствами в номере (наверху склона), 2-3-4-местное размещение
Взрослый 219002290023900249002390022900
Ребёнок 7–12 лет 195002050021500225002150020500
1-местное размещение280002900030000310003000029000
Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
Взрослый 179001890019900209001990018900
Ребёнок 7–12 лет 155001650017500185001750016500
1-местное размещение210002200023000240002300022000
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
Взрослый 159001690017900189001790016900
Ребёнок 7 – 12 лет 135001450015500165001550014500
1-местное размещение180001900020000210002000019000

Варианты проживания

Глэмпинг «Сплав стихий»

2 ночи

Территория кемпинга «Сплав стихий».

К услугам гостей на территории кемпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в кемпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.

Сафари-тент Юг с удобствами.

В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.

Сафари-тент Призма с удобствами на территории.

В кемпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.

Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»Глэмпинг «Сплав стихий»

Палаточный лагерь

2 ночи

Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от места окончания маршрута до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Прокат инвентаря (байдарки/сап-доски, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для сплава:

  • ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
  • удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
  • термобелье или кофта (флис);
  • влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
  • перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
  • головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
  • крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
  • солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
  • для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

На суше и в лагере:

  • рюкзак или спортивная сумка;
  • пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
  • сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
  • сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
  • фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
  • индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет предоставлено снаряжение?

Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.

Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 авг 2023
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Н
25 июля 2023
все быстро и организованно
А
19 июля 2023
Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!

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