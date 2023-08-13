3 день

Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд

8:30 Завтрак в кафе глэмпинга.

9:30 Экскурсия на городище Новосиль.

Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII.

11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

14:30 Окончание сплава.

15:00 Обед в кафе глэмпинга.

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Время указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.