Живописные пейзажи реки, посещение древнего городища Новосиль и осмотр Свято-Духова мужского монастыря оставят яркие и незабываемые впечатления от путешествия.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, Мценск
16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 Заезд в кемпинг на личном автотранспорте.
20:09 Встреча с инструктором на ж. д. вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки в глэмпинг.
21:30 Поздний ужин в кафе глэмпинга
Вечер знакомств и игры у костра.
Начало сплава
9:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь (17 км).
13:00 Остановка на обед в полевых условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
На реке нам будет некогда скучать. Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
17:00 Прибытие в глэмпинг.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Экскурсия на городище Новосиль, продолжение сплава, отъезд
8:30 Завтрак в кафе глэмпинга.
9:30 Экскурсия на городище Новосиль.
Перед началом сплава мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII.
11:00 Продолжение сплава по реке (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.
Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
14:30 Окончание сплава.
15:00 Обед в кафе глэмпинга.
17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Время указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в кемпинге или в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и возраста участника:
Активный глэмпинг
|Шатер «Призма» на склоне без удобств (2-местное размещение)
|Апрель
|3 мая–26 мая
|31 мая–16 июня
|21 июня–18 августа
|23 августа–1 сентября
|Сентябрь–октябрь
|Взрослый
|12900
|13900
|14900
|15900
|14900
|13900
|Ребёнок 7–12 лет
|11500
|12500
|13500
|14500
|13500
|12500
|Ребёнок 3–6 лет
|7000
|7000
|8000
|8000
|8000
|7000
|Одноместное размещение
|15900
|16900
|17900
|18900
|17900
|16900
|Шатер «ЮГ» наверху склона с удобствами в номере (2-3-4-местное размещение)
|Взрослый
|16900
|17900
|18900
|19900
|18900
|17900
|Ребёнок 7–12 лет
|15500
|16500
|17500
|18500
|17500
|16500
|Ребёнок 3–6 лет
|9000
|9000
|10000
|10000
|10000
|9000
|Одноместное размещение
|22900
|23900
|24900
|25900
|24900
|23900
Палаточный лагерь
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR, (2-3-местное размещение)
|Взрослый
|10900
|11900
|12900
|13900
|12900
|11900
|Ребёнок 7–12 лет
|9500
|10500
|11500
|12500
|11500
|10500
|Ребёнок 3–6 лет
|6000
|6000
|7000
|7000
|7000
|6000
|Одноместное размещение
|12900
|13900
|14900
|15900
|14900
|13900
Варианты проживания
Шатер «ЮГ» с удобствами
В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».
Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.
Кемпинг «Сплав стихий»
На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными паралоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.
Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)
Шатры «Призма».
Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.
Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута / до ж/д. вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты при проживании в палатках: спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сумка или рюкзак;
- нож;
- миска, кружка, ложка (не обязательно);
- небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
- вкладыш в спальный мешок или простыню;
- удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
- комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
- комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
- накидку от дождя или непромокаемую куртку;
- сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
- солнцезащитные очки;
- головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- необходимые индивидуальные лекарственные средства;
- мази и репелленты от кровососущих насекомых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?
Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня. При проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20% маршрута.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.