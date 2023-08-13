Зимний отдых на лыжах в Орловской области

Групповой тур в Мценске
5
3 отзыва
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха всей семьей. Выходные будут насыщены играми, развлечениями и лыжными прогулками. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления.
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
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даты

Что вас ожидает:

Лыжные прогулки
Лыжные прогулки
Прокатитесь на лыжах по живописным местам
Русская баня
Русская баня
Насладитесь чашкой ароматного чая после жаркой парилки
Все включено
Все включено
Отдохнете и не будете думать о дополнительных тратах

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мценск

16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

20:09 Встреча на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Прибытие в МценскПрибытие в МценскПрибытие в МценскПрибытие в Мценск
2 день

Лыжи, зимние развлечения и русская баня

09:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения. Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).

13:00 Обед.

14:00 Развлечения на улице около дома. Катание на ватрушках.

18:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

Лыжи, зимние развлечения и русская баняЛыжи, зимние развлечения и русская баняЛыжи, зимние развлечения и русская баняЛыжи, зимние развлечения и русская баня
3 день

Лыжный маршрут, катание с горы и отъезд

09:30 Завтрак.

11:00 Лыжный маршрут «Болховская околица» (12 км).

14:30 Обед.

15:00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».

17:30 Выезд на железнодорожный вокзал Мценска.

19:16 Отъезд электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

Лыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъездЛыжный маршрут, катание с горы и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме “Орла” (с удобствами на этаже).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.

ВзрослыеДети до 12 лет на доп. месте (кресло-кровать, раскладушка) при наличии двух взрослых
11 900 10 700

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

2 ночи

Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт от г. Мценска до гостевого дома «Орла» и обратно до г. Мценска
  • Питание по программе
  • Развлекательная программа
  • Прокат лыж и «ватрушек»
  • Услуги инструктора
  • Баня 3 часа
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценск?

Как добраться из Москвы:

1. На железнодорожном транспорте:

Москва – Мценск электропоезд экспресс №721Ч «Ласточка» до станции Мценск. Отправление с Курского вокзала в 16.33, прибытие в Мценск 20.09.

Мценск – Москва электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА» в 19.16. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

ВНИМАНИЕ! Билеты обязательно брать заранее.

2. На заказном автотранспорте:

трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 2 до 13 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

3. На личном автотранспорте:

Из Москвы следует выезжать по Варшавскому шоссе в сторону г. Тулы. Затем по указателям на «Орел. Белгород».

Въехав в Орловскую область, съезжаете с главной дороги в направлении города Мценска (съезд прямо, объездная дорога уходит левее). Город пересечь по главной улице.

Проехав мост через р. Зуша и мост через железнодорожные пути, подъедете к перекрестку, на котором необходимо двигаться прямо, главная дорога уходит левее. Указатель на город Болхов.

Далее 40 км по трассе Мценск-Болхов.

В населенном пункте «Однолуки» повернуть направо, по указателю «Кривцовский мемориал. Фатнево». По дороге проследовать еще 7 км. Вы на месте!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 авг 2023
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Н
25 июля 2023
все быстро и организованно
А
19 июля 2023
Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!

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