Туры на автобусе в Мценске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Мценске, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 900 за человека
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 16 900 за человека
Новогодний разгуляй в Орловской области
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
27 дек в 10:00
29 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь к своему краю, с которой поделились! Уезжаем с морем впечатлений!!!!! С радостью вернемся с друзьями!!!!!
    Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
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    за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить! Вы молодцы, процветания вам!!

  • А
    Алексец
    15 июля 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
    Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. РекомендуюТур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. РекомендуюТур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую
  • А
    Алексец
    15 июля 2024
    Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
    Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации.
    Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организацииВсе от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организацииВсе от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации
  • К
    Камиля
    28 июня 2024
    Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
    Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу.
    Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу
  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
    Брала мультитур в глэмпинг Сплав стихий. Рекомендую, глэмпинг стоит своих пять звезд. Инструкторы всегда на связи. Три варианта проживания по степени комфорта палатки,
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    шатры, домики. Для меня большой плюс, что территория обработана и нет комаров. Комфортные туалеты и душевые кабинки, в домиках свои. Питание трехразовое, вкусное, соответствующее физической нагрузке, хорошие порции. Первый день были байдарки. Наш инструктор Дима, спасибо огромное, я так не летала на байдарке никогда))). Но и мне погрести давал) У нас была хорошая скорость, поэтому мы останавливались и купались. Вода холодная в Зуше, не для всех. Вечером костер с горячим чаем, знакомство. За нами были закреплены были два инструктора. С Гришей вы соскучитесь) Второй день. Зарядка, смесь ОФП, цигуна и дыхание, на берегу реки можно походить по дамбе, помочить ножки. Из активности в этот день у нас были сапы. Группы разные, кто-то брал чисто велосипеды, кто-то только сапы, на любой вкус. Инструктор всех поставил стоя, и к концу маршрута никто не отставал, все новички шли вровень со всеми. Был перекус чай с вкусняшками и фрукты. Далее у нас был мастер-класс по фаер-шоу. Я думала, что я и огонь не совместимые вещи, но под чутким руководством Григория, все крутили довольно тяжелую палку на конце которой горел огонь, как профи. Далее у нас была походная баня. Вот тогда можно залезть в реку Зушу без содрогания))). На третий день у нас был музей и велосипеды. Погода была дождливая, но нам это было только на руку, потому что местность очень холмистая и на солнышке мы бы зажарились. Зная мой уровень (новичок) инструктор подобрал простой маршрут по асфальту, правда его периодически не было, но это уже другой вопрос. Мы прошли 35 км, все справились. Велосипеды даются в прокат, они в хорошем состоянии, главное понять как переключать мощность и скорость. Инструктор следил, чтобы никто не отставал, а профи объяснил маршрут, чтобы все могли пройти с комфортной скоростью. Обед подстраивается под группу, всегда горячее и вкусное. Перед отъездом мы искупались. Если нагрузки мало, то можно добрать любую активность. При нас была группа - отмечала корпоратив, но лично мне это не мешало. Территория довольно большая, звук дамбы глушил громкие звуки. А после активностей, я засыпала, положив голову на подушку.

  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Спасибо за тур
  • С
    Скобелев
    8 января 2023
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий
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    вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Мценске в августе 2024
Сейчас в Мценске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 29 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Мценске на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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