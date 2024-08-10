5 дней
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 900₽ за человека
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 16 900₽ за человека
5 дней
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
27 дек в 10:00
29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна10 августа 2024Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь к своему краю, с которой поделились! Уезжаем с морем впечатлений!!!!! С радостью вернемся с друзьями!!!!!
- ЕЕлена6 августа 2024Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
- ААлексец15 июля 2024Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
- ААлексец15 июля 2024Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации.
- ККамиля28 июня 2024Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу.
- ААнна21 июня 2024Брала мультитур в глэмпинг Сплав стихий. Рекомендую, глэмпинг стоит своих пять звезд. Инструкторы всегда на связи. Три варианта проживания по степени комфорта палатки,
- ААнна21 июня 2024Спасибо за тур
- ССкобелев8 января 2023Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Мценске в августе 2024
Сейчас в Мценске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 29 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Мценске на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь