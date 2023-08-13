2 день

Начало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых

09:00 Завтрак в кафе.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.

Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».

14:00 Обед в походных условиях.

15:00 Продолжение веломаршрута.

Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных.

Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.

Окружал барский дом восхитительный парк. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе.

21:00 Игры и развлечения у костра.