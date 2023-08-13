Велотур по полям Орловщины
Если Вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, этот тур именно для Вас. Его особенностью является возможность размещения путешественников в комфортных условиях.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мценск и встреча группы
16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721 Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки в глэмпинг.
21:30 Поздний ужин.
Вечер знакомств у костра.
Начало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых
09:00 Завтрак в кафе.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.
Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение веломаршрута.
Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных.
Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.
Окружал барский дом восхитительный парк. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Экскурсия на городище Новосиль, отъезд
09:00 Завтрак в кафе.
10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).
Экскурсия на городище Новосиль.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.
В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
16:00 Возвращение в лагерь.
Обед.
17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
Апрель
|3 мая– 26 мая
|31 мая–16 июня
|21 июня–18 августа
|23 августа–1 сентября
|Сентябрь–октябрь
|Активный глэмпинг «Сплав стихий»
|Шатер «Юг» с удобствами в номере (наверху склона), 2-,3,4-местное размещение
|Взрослый на основном месте
|16900
|17900
|18900
|19900
|18900
|17900
|Одноместное размещение
|22900
|23900
|24900
|25900
|24900
|23900
|Шатер «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
|Взрослый
|12900
|13900
|14900
|15900
|14900
|13900
|Одноместное размещение
|15900
|16900
|17900
|18900
|17900
|16900
|Палаточный лагерь
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-,3-местное размещение)
|Взрослый на основном месте
|10900
|11900
|12900
|13900
|12900
|11900
|Одноместное размещение
|12900
|13900
|14900
|15900
|14900
|13900
Варианты проживания
Кемпинг «Сплав стихий»
На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными поролоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.
Шатер «ЮГ» с удобствами
В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».
Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.
Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)
Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.
Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Прокат инвентаря (велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит
- Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не указанные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
На маршруте ловит Билайн и Мегафон 40%, остальные сотовые связи отсутствуют.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.