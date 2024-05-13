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Авторский тур
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 16 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
11 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий13 мая 2024Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
- ЮЮрий13 мая 2024Классный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дня.
- ММария13 августа 2023Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ММария13 августа 2023Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои
- ННаталья25 июля 2023все быстро и организованно
- ННаталья25 июля 2023все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
- ООльга22 августа 2022Отлично отдохнули!!!! Организация на всё 10 баллов! Прекрасная природа, удобное размещение, насыщенная программа. Ездили с ребёнком 9 лет, всё довольны. Поедем снова, обязательно. Ольге отдельное спасибо?
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «3-дневные туры»
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