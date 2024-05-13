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дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.