Туры на 3 дня в Мценске

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Мценске, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 16 900 за человека
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 11 900 за человека
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 900 за человека
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
11 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Зимний отдых на лыжах в Орловской области
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
    Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделалХорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал
  • Ю
    Юрий
    13 мая 2024
    Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
    Классный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дня.
    Классный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дняКлассный тур, очень понравился. Интересные заезды в оба дня
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Зимний отдых на лыжах в Орловской области
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои
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    дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.

    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Зимний отдых на лыжах в Орловской области
    все быстро и организованно
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
  • О
    Ольга
    22 августа 2022
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Отлично отдохнули!!!! Организация на всё 10 баллов! Прекрасная природа, удобное размещение, насыщенная программа. Ездили с ребёнком 9 лет, всё довольны. Поедем снова, обязательно. Ольге отдельное спасибо?

Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Мценске в июне 2024
Сейчас в Мценске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 11 900 до 16 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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