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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мценск
16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
20:09 Встреча на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».
21:00 Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
Лыжи, зимние развлечения и русская баня
09:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения. Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).
13:00 Обед.
14:00 Развлечения на улице около дома. Катание на ватрушках.
18:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин.
21:00 Настольные игры и развлечения.
Лыжный маршрут, катание с горы и отъезд
09:30 Завтрак.
11:00 Лыжный маршрут «Болховская околица» (12 км).
14:30 Обед.
15:00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».
17:30 Выезд на железнодорожный вокзал Мценска.
19:16 Отъезд электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме “Орла” (с удобствами на этаже).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.
|Взрослые
|Дети до 12 лет на доп. месте (кресло-кровать, раскладушка) при наличии двух взрослых
|11 900
|10 700
Варианты проживания
Гостевой дом «Орла»
Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Транспорт от г. Мценска до гостевого дома «Орла» и обратно до г. Мценска
- Питание по программе
- Развлекательная программа
- Прокат лыж и «ватрушек»
- Услуги инструктора
- Баня 3 часа
Что не входит
- Ж/д билеты в г. Мценск и обратно
- Продукты, не включенные в меню
Место начала и завершения?
Как добраться до г. Мценск?
Как добраться из Москвы:
1. На железнодорожном транспорте:Москва – Мценск электропоезд экспресс №721Ч «Ласточка» до станции Мценск. Отправление с Курского вокзала в 16.33, прибытие в Мценск 20.09.
Мценск – Москва электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА» в 19.16. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
ВНИМАНИЕ! Билеты обязательно брать заранее.
2. На заказном автотранспорте:
трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 2 до 13 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.
3. На личном автотранспорте:
Из Москвы следует выезжать по Варшавскому шоссе в сторону г. Тулы. Затем по указателям на «Орел. Белгород».
Въехав в Орловскую область, съезжаете с главной дороги в направлении города Мценска (съезд прямо, объездная дорога уходит левее). Город пересечь по главной улице.
Проехав мост через р. Зуша и мост через железнодорожные пути, подъедете к перекрестку, на котором необходимо двигаться прямо, главная дорога уходит левее. Указатель на город Болхов.
Далее 40 км по трассе Мценск-Болхов.
В населенном пункте «Однолуки» повернуть направо, по указателю «Кривцовский мемориал. Фатнево». По дороге проследовать еще 7 км. Вы на месте!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.