Как добраться из Москвы:

1. На железнодорожном транспорте:

Москва – Мценск электропоезд экспресс №721Ч «Ласточка» до станции Мценск. Отправление с Курского вокзала в 16.33, прибытие в Мценск 20.09.

Мценск – Москва электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА» в 19.16. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

ВНИМАНИЕ! Билеты обязательно брать заранее.

2. На заказном автотранспорте:

трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 2 до 13 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

3. На личном автотранспорте:

Из Москвы следует выезжать по Варшавскому шоссе в сторону г. Тулы. Затем по указателям на «Орел. Белгород».

Въехав в Орловскую область, съезжаете с главной дороги в направлении города Мценска (съезд прямо, объездная дорога уходит левее). Город пересечь по главной улице.

Проехав мост через р. Зуша и мост через железнодорожные пути, подъедете к перекрестку, на котором необходимо двигаться прямо, главная дорога уходит левее. Указатель на город Болхов.

Далее 40 км по трассе Мценск-Болхов.

В населенном пункте «Однолуки» повернуть направо, по указателю «Кривцовский мемориал. Фатнево». По дороге проследовать еще 7 км. Вы на месте!