Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Групповой тур в Мценске

Велотур по полям Орловщины

5
3 отзыва
Интересный маршрут, во время которого путешественники смогут насладиться динамичной велопрогулкой по природным и историческим достопримечательностям Центральной России.

Если Вы любите проводить выходные дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, этот тур именно для Вас. Его особенностью является возможность размещения путешественников в комфортных условиях.
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Ближайшие даты:
3
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даты

Что вас ожидает:

Велопрогулка с ветерком
Велопрогулка с ветерком
Сядете на велосипеды и прокатитесь с ветерком меж полей Орловщины
Проживание на любой вкус
Проживание на любой вкус
Выберете где жить во время тура – в палатках или комфортных шатрах с удобствами
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Побываете в усадьбе Шатиловых, городище Новосиль и военно-мемориальном комплексе «Вяжи»

Программа тура по дням

1 день

Мценск и встреча группы

16:33 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721 Ч.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

С 19:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки в глэмпинг.

21:30 Поздний ужин.

Вечер знакомств у костра.

Мценск и встреча группыМценск и встреча группыМценск и встреча группы
2 день

Начало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых

09:00 Завтрак в кафе.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.

Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

В 1965 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».

14:00 Обед в походных условиях.

15:00 Продолжение веломаршрута.

Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных.

Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.

Окружал барский дом восхитительный парк. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Начало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы ШатиловыхНачало велопутешествия. Посещение усадьбы Шатиловых
3 день

Экскурсия на городище Новосиль, отъезд

09:00 Завтрак в кафе.

10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).

Экскурсия на городище Новосиль.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала.

В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

16:00 Возвращение в лагерь.

Обед.

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:15 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:55 прибытие в Москву на Курский вокзал.

Экскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъездЭкскурсия на городище Новосиль, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение
Апрель
3 мая– 26 мая31 мая–16 июня21 июня–18 августа23 августа–1 сентябряСентябрь–октябрь
Активный глэмпинг «Сплав стихий»
Шатер «Юг» с удобствами в номере (наверху склона), 2-,3,4-местное размещение
Взрослый на основном месте169001790018900199001890017900
Одноместное размещение229002390024900259002490023900
Шатер «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
Взрослый 129001390014900159001490013900
Одноместное размещение159001690017900189001790016900
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-,3-местное размещение)
Взрослый на основном месте109001190012900139001290011900
Одноместное размещение129001390014900159001490013900

Варианты проживания

Кемпинг «Сплав стихий»

2 ночи

На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными поролоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2* 3 метра.

Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»

Шатер «ЮГ» с удобствами

2 ночи

В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».

Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.

Шатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствами

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

2 ночи

Они представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.

Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. Размещение до 2-х человек

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Прокат инвентаря (велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не указанные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?

На маршруте ловит Билайн и Мегафон 40%, остальные сотовые связи отсутствуют.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 авг 2023
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
Н
25 июля 2023
все быстро и организованно
А
19 июля 2023
Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!

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