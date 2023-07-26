А вы знали, что в Мурманской области есть своё мистическое место? А гора, в ущелье которой камни имеют правильную прямоугольную форму? И даже изображение великана высотой в 74 метра!

В этом туре вы сможете не только увидеть все эти необычные места, но и полюбоваться природой с вершины, попробовать себя в гребле и насладиться видом реки с волшебным цветом воды.