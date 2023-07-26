Экскурсионный тур «К Сейдозеру на морских каяках» на 6 дней
июл
Что вас ожидает:
Описание
А вы знали, что в Мурманской области есть своё мистическое место? А гора, в ущелье которой камни имеют правильную прямоугольную форму? И даже изображение великана высотой в 74 метра!
В этом туре вы сможете не только увидеть все эти необычные места, но и полюбоваться природой с вершины, попробовать себя в гребле и насладиться видом реки с волшебным цветом воды.
Программа тура по дням
Поповское озеро и гребля
Наше путешествие начинается в Мурманске. Мы выезжаем в 09:00. По дороге заезжаем в Оленегорск (если к группе присоединяются на ж/д станции Оленегорск).
Далее двигаемся до поселка Ловозера и выгружаемся на месте старта — Поповское озеро. Здесь мы переодеваемся, пакуем вещи, проходим инструктаж, попутно обедаем и выдвигаемся в путь.
На Поповском озере пробуем грести, подгоняем все, что вызывает дискомфорт и выходим через протоку в озеро Ловозеро. Сегодня пройдем порядка 10 км.
Встаем в лагерь, отдыхаем, ужинаем, знакомимся.
Мотка и разбивание лагеря
Утром завтракаем, сворачиваем лагерь и идем по Ловозеру порядка 20 км. Порой столь большом озере бывают значительные волны и встречный ветер, поэтому переход может стать не из легких.
Наша цель — Мотка: здесь река Сейдъяврок из Сейдозера впадает в Ловозеро, а от самого Сейдозера нам отделяет несколько километров суши.
Разбиваем лагерь, ужинаем, готовимся к завтрашнему пешему походу к Сейдозеру и по Ловозерским тундрам.
Здесь территория особо охраняемой природной территории, и мы ведем себя соответствующе!
Гора Нинчурт
Завтракаем в лагере и отправляемся к горе Нинчурт — ее высота 786 метров.
Название возвышенности происходит от саамских слов нинч (женские груди) и урт (горный хребет). С горы открываются головокружительные виды на окрестные природные ландшафты.
Склоны ущелье горы Нинчурт словно сложены из блоков правильной прямоугольной формы. Многим кажется что такие формы природа не могла сотворить самостоятельно, и, видимо, поэтому Ловозерские тундры окутаны таким количеством мистических легенд.
Однако камни эти природного происхождения, и мы вдоволь насладимся их формами и видами с вершины.
На горе устроим обед и отправимся в обратный путь в лагерь.
Куйва и река Эльморайок
Завтракаем в лагере и отправляемся пешком по северной части побережья Сейдозера по тропе к месту с видом на скалу с изображением Куйвы — это изображение великана высотой 74 метра. По преданиям местных коренных жителей саамов он жил когда-то в Ловозерских тундрах.
Пройдем к реке Эльморайок, которая течет с одноименного перевала и впадает в Сейдозеро. Вода в этой реке имеет «волшебный» бирюзовый цвет.
Вернемся в лагерь к вечеру. Пройдем в этот день около 20 км.
Ловозеро и Ловозерские тундры
Завтракаем в Мотке и отправляемся по озеру Ловозеру в обратный путь.
По пути наслаждаемся видами берегов Ловозера, а также Ловозерских тундр.
Ночевать будем в районе острова Кириллов.
Обратный путь к Поповскому озеру
Завтракаем и идем около 15 км до Поповского озера, где мы и начинали наше путешествие.
Пакуем вещи, переодеваемся, на автотранспорте уезжаем в Мурманск (по пути заезжаем в Оленегорск, если есть те, кто отъезжают с ж/д станции).
Приезжаем в Мурманск ориентировочно в 22:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека: 24000 рублей.
Варианты проживания
Палатки
Размещение в палатках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора-проводника
- Питание на маршруте
- Групповая аптечка
- Трансфер и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел
- Общественное снаряжение для бивуака
- Спутниковый телефон
- С 01.06.2023 — плата за посещение особо охраняемой природной территории (с учетом новой стоимости тура)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска или Оленегорска и обратно
- При желании можно взять в аренду сухой костюм: стоимость — 3000 рублей
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список рекомендуемых вещей туристам предоставляется в чате (вотсап или телеграм) перед походом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях (Тойота Лэнд Крузер, Хендай Старекс).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.