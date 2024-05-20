Сплавы по рекам на рафтах в Мурманске

Найдено 8 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Мурманске, цены от 23 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по реке Териберке
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400 за человека
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200 за человека
Сплав по реке Умба
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700 за человека
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200 за человека
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Сплав по реке Териберке
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Сплав по реке Териберке
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Сплав по реке Умба
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2022
    Сплав по реке Колвица до Белого моря
    Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
  • З
    Зия
    5 июля 2022
    Сплав по реке Териберке
    Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Сплав по реке Териберке
  2. Сплав по реке Колвица до Белого моря
  3. Сплав по реке Умба
  4. Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
  5. Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 8 авторских туров от 23 400 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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