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Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
- ВВалентина8 января 2023Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
- ССветлана8 января 2023Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
- ТТатьяна14 июля 2022Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
- ЗЗия5 июля 2022Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сплавы и рафтинг»
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