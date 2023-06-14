2 день

Путешествие на край земли. Териберка

Завтрак в отеле «Азимут».

Отправление в Териберку.

Нас ждет путешествие на край земли к побережью Баренцева моря, входящего в Северный Ледовитый океан (130 км в пути).

В дороге для вас откроются великолепные арктические пейзажи тундры.

Прибытие в Териберку.

Посещаем «Кладбище кораблей» — пристанище старых советских кораблей.

Отправляемся к местному причалу в Териберке, откуда мы начнем нашу морскую прогулку.

Во время морской прогулки мы отправимся из местной бухты в открытые воды, но не будем упускать землю из вида.

Во время морской прогулки, если нам повезет, удастся увидеть китов.

Обед в местном ресторане, арктическая кухня.

Продолжение экскурсии, посещение Старой Териберки и песчаного пляжа с небесными качелями и выброшенным на берег старым рыбацким судном.

Заселение в гостиницу в Териберке.

Ужин в ресторане в Териберке (включен в стоимость).

Свободное время, отдых.