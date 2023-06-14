Океан, киты, Териберка

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Совершите путешествие в легендарный поселок Териберка на побережье Баренцева моря и почувствуйте дыхание Арктики.

В рамках нашего тура на 3 дня вы в полной мере насладитесь северной тишиной и уединением, отправитесь на морскую прогулку и попытаете удачу своими глазами наблюдать за настоящими китами, которым полюбилась местная бухта. В нашем туре вы попробуете свежайшие морские деликатесы и потрясающую арктическую кухню!
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Океан, киты, Териберка
Ближайшие даты:
10
мая
16
мая
6
июн
7
июн
20
июн
21
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даты

Что вас ожидает:

Ворота в Арктику
Ворота в Арктику
Познакомитесь с городом-героем Мурманском, который стоит на страже русских северных рубежей
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправитесь на морскую прогулку в открытые воды и возможно, повстречаете китов
Дары моря
Дары моря
Продегустируете свежайшие морские деликатесы, поднятые с самого дна океана

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухня

Прибытие в Мурманск самостоятельно, встреча с гидом в центре города, первое знакомство.

Точное время и место встречи координатор сообщит накануне старта.

Приветственный обед (арктическая кухня, накрытие) в одном из лучших ресторанов Мурманска (включен в стоимость).

Отправление на обзорную экскурсию по Мурманску.

Посетим такие локации как Мурманский порт с ледоколом «Ленин» (наружный осмотр), памятник Защитникам Заполярья («Алёша»), Кольский мост, Абрам-мыс (противоположный берег Кольского залива).

Ужин в местном ресторане, включен в стоимость.

Заселение в гостиницу «Азимут» 4*.

Отдых, свободное время.

Обзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухняОбзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухня
2 день

Путешествие на край земли. Териберка

Завтрак в отеле «Азимут».

Отправление в Териберку.

Нас ждет путешествие на край земли к побережью Баренцева моря, входящего в Северный Ледовитый океан (130 км в пути).

В дороге для вас откроются великолепные арктические пейзажи тундры.

Прибытие в Териберку.

Посещаем «Кладбище кораблей» — пристанище старых советских кораблей.

Отправляемся к местному причалу в Териберке, откуда мы начнем нашу морскую прогулку.

Во время морской прогулки мы отправимся из местной бухты в открытые воды, но не будем упускать землю из вида.

Во время морской прогулки, если нам повезет, удастся увидеть китов.

Обед в местном ресторане, арктическая кухня.

Продолжение экскурсии, посещение Старой Териберки и песчаного пляжа с небесными качелями и выброшенным на берег старым рыбацким судном.

Заселение в гостиницу в Териберке.

Ужин в ресторане в Териберке (включен в стоимость).

Свободное время, отдых.

Путешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. ТериберкаПутешествие на край земли. Териберка
3 день

Батарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в Мурманск

Завтрак в ресторане при отеле. Сбор вещей.

Отправляемся на экскурсию к побережью океана.

Весной предсказать погоду практически невозможно, поэтому отправимся в путь либо в резиновых сапогах, либо на снегоступах.

Посетим каменистое побережье «яйца дракона», у нас будет достаточно времени для фотографий и видео.

Посещение водопада Малого Батарейского озера.

Обед в местном ресторане (включен в стоимость).

Выезд в аэропорт.

Мы отправляемся в аэропорт из Териберки, не заезжая в Мурманск.

Рекомендуем покупать авиабилеты с вылетом после 20:00 финального дня тура.

Если у вас вылет состоится на следующий день, то в день окончания тура после аэропорта вас доставят в центр города Мурманска. Индивидуальный трансфер не включен в стоимость тура.

Батарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в МурманскБатарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное
размещение		Одноместное
размещение
Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «NordStream» (туркласс) (1 ночь) + завтраки59 80069 300
Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «45 Причал» (1 ночь), комфорт, удобства на этаже + завтраки63 90075 300
Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «45 Причал» (1 ночь), коттедж + завтраки67 80082 500

Варианты проживания

«Азимут» 4

1 ночь

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4

«NordStream» (туркласс)

1 ночь

Просторная гостиница, находится на побережье Баренцева моря, в 4 км от села Териберка.

Мы предоставляем места для проживания в хорошо оборудованном здании в окружении чистой северной природы.

На первом этаже располагается уютный обеденный зал для отдыхающих.

Имеется спутниковое телевидение.

«NordStream» (туркласс)«NordStream» (туркласс)«NordStream» (туркласс)«NordStream» (туркласс)«NordStream» (туркласс)«NordStream» (туркласс)

45 Причал

1 ночь

База отдыха «45 Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.

Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.

Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.

Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.

45 Причал45 Причал45 Причал45 Причал

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе 2 ночи (Мурманск, Териберка)
  • Питание по программе: полный пансион, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура (арктическая кухня)
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Экскурсия в Териберку (групповая)
  • Выход на морскую прогулку (групповая)
  • Наземное транспортное обслуживание по программе
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Информационное сопровождение во время тура
  • Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер аэропорт - Мурманск
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

Температура воздуха в Мурманске в мае может опускаться до -5°С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter или подобные.

Какое питание включено в стоимость?

В данный тур включено следующее питание: завтраки в отелях (2), обеды (3) и ужины (2) по программе.

При необходимости вы можете заказать дополнительное питание по формату а-ля карт в ресторане за дополнительную плату.

При бронировании тура обязательно сообщите, какие у вас имеются ограничения по питанию и аллергии.

Я не ем рыбу и морепродукты, что делать?

Одна из «фишек» данного тура заключается в арктической кухне, которую мы будем дегустировать в ресторанах. Ехать в данный тур или нет — ваш персональный выбор.

По вашему желанию отдел заботы постарается для вас организовать специальное меню с учетом индивидуальных предпочтений.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В рамках данного тура мы будем размещаться одну ночь в отеле в Мурманске (гостиница «Азимут» 4*) и одну ночь в отеле в Териберке (предоставляется несколько вариантов размещения на выбор).

Может ли быть такое, что морская прогулка не состоится по причинам плохой погоды?

Да, выход в море может быть отменен по погодным условиям.

Обратите внимание, мы закладываем на Териберку 2 дня, чтобы увеличить шансы отправиться в море.

В случае отмены морской прогулки возврат составит 1500 руб. /чел.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. киты - это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.

Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 июня 2023
Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты, олени, шикарная погода все дни (суровый северный загар уже который день держится), просторы тундры с проклятьями шаманки, яйца динозавров и покоривший сердце край земли! И отдельного внимания заслуживают гастрономические изыски. Астраханская уха проигрывает поморской и скандинавской, териберский гребешок и свежевыловленный морской ёж вызывают привыкание. А как готовят здесь мясо оленя да с можжевельником, брусникой и морковным пюре?!
Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,Впечатления самые лучшие! Выходные получились насыщенными настолько, что работа мне только снилась)) Было всё: океан, киты,
Р
29 мая 2023
В целом тур понравился. Были с 26 по 29 мая. Гостиница с хорошими условиями. Отдельно хочу отметить ресторан при гостинице. Вкусно и на уровне. Териберка прекрасна. Китов не встретили, к большому сожалению. Да и вообще, морская прогулка оказалась хуже, чем ожидали. Во-первых, судно «уставшее», да и сидячих мест на палубе предусмотрено не на всех, тч сидели где придется. Во-вторых, три часа на таком холоде многовато. Но тут многие со мной могут не согласиться, ведь, чем дольше в море, тем выше шансы встретить китов)) остались довольны
В целом тур понравился. Были с 26 по 29 мая. Гостиница с хорошими условиями. Отдельно хочуВ целом тур понравился. Были с 26 по 29 мая. Гостиница с хорошими условиями. Отдельно хочуВ целом тур понравился. Были с 26 по 29 мая. Гостиница с хорошими условиями. Отдельно хочуВ целом тур понравился. Были с 26 по 29 мая. Гостиница с хорошими условиями. Отдельно хочу
Л
29 мая 2023
Впечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, что ты на краю земли)
Тур построен очень грамотно и насыщенно.
Экскурсоводу отдельное спасибо и почет: очень много рассказал, показал, осветил. Со знанием истории, с юмором, с теплом. Создал очень дружескую атмосферу.
Впечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, чтоВпечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, чтоВпечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, чтоВпечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, чтоВпечатления самые потрясающие: дикая природа невероятной красоты, камни, сопки, холод. Завораживает. Особенно, когда ты осознаешь, что

Тур входит в следующие категории Мурманска

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