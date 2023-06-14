В рамках нашего тура на 3 дня вы в полной мере насладитесь северной тишиной и уединением, отправитесь на морскую прогулку и попытаете удачу своими глазами наблюдать за настоящими китами, которым полюбилась местная бухта. В нашем туре вы попробуете свежайшие морские деликатесы и потрясающую арктическую кухню!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску. Арктическая кухня
Прибытие в Мурманск самостоятельно, встреча с гидом в центре города, первое знакомство.
Точное время и место встречи координатор сообщит накануне старта.
Приветственный обед (арктическая кухня, накрытие) в одном из лучших ресторанов Мурманска (включен в стоимость).
Отправление на обзорную экскурсию по Мурманску.
Посетим такие локации как Мурманский порт с ледоколом «Ленин» (наружный осмотр), памятник Защитникам Заполярья («Алёша»), Кольский мост, Абрам-мыс (противоположный берег Кольского залива).
Ужин в местном ресторане, включен в стоимость.
Заселение в гостиницу «Азимут» 4*.
Отдых, свободное время.
Путешествие на край земли. Териберка
Завтрак в отеле «Азимут».
Отправление в Териберку.
Нас ждет путешествие на край земли к побережью Баренцева моря, входящего в Северный Ледовитый океан (130 км в пути).
В дороге для вас откроются великолепные арктические пейзажи тундры.
Прибытие в Териберку.
Посещаем «Кладбище кораблей» — пристанище старых советских кораблей.
Отправляемся к местному причалу в Териберке, откуда мы начнем нашу морскую прогулку.
Во время морской прогулки мы отправимся из местной бухты в открытые воды, но не будем упускать землю из вида.
Во время морской прогулки, если нам повезет, удастся увидеть китов.
Обед в местном ресторане, арктическая кухня.
Продолжение экскурсии, посещение Старой Териберки и песчаного пляжа с небесными качелями и выброшенным на берег старым рыбацким судном.
Заселение в гостиницу в Териберке.
Ужин в ресторане в Териберке (включен в стоимость).
Свободное время, отдых.
Батарейский водопад. Пляж «яйца дракона». Возвращение в Мурманск
Завтрак в ресторане при отеле. Сбор вещей.
Отправляемся на экскурсию к побережью океана.
Весной предсказать погоду практически невозможно, поэтому отправимся в путь либо в резиновых сапогах, либо на снегоступах.
Посетим каменистое побережье «яйца дракона», у нас будет достаточно времени для фотографий и видео.
Посещение водопада Малого Батарейского озера.
Обед в местном ресторане (включен в стоимость).
Выезд в аэропорт.
Мы отправляемся в аэропорт из Териберки, не заезжая в Мурманск.
Рекомендуем покупать авиабилеты с вылетом после 20:00 финального дня тура.
Если у вас вылет состоится на следующий день, то в день окончания тура после аэропорта вас доставят в центр города Мурманска. Индивидуальный трансфер не включен в стоимость тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «NordStream» (туркласс) (1 ночь) + завтраки
|59 800
|69 300
|Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «45 Причал» (1 ночь), комфорт, удобства на этаже + завтраки
|63 900
|75 300
|Отель «Азимут» 4* (1 ночь) + «45 Причал» (1 ночь), коттедж + завтраки
|67 800
|82 500
Варианты проживания
«Азимут» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
«NordStream» (туркласс)
Просторная гостиница, находится на побережье Баренцева моря, в 4 км от села Териберка.
Мы предоставляем места для проживания в хорошо оборудованном здании в окружении чистой северной природы.
На первом этаже располагается уютный обеденный зал для отдыхающих.
Имеется спутниковое телевидение.
45 Причал
База отдыха «45 Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.
Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.
Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.
Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе 2 ночи (Мурманск, Териберка)
- Питание по программе: полный пансион, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура (арктическая кухня)
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Экскурсия в Териберку (групповая)
- Выход на морскую прогулку (групповая)
- Наземное транспортное обслуживание по программе
- Оформление пропусков в Териберку
- Информационное сопровождение во время тура
- Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер аэропорт - Мурманск
- Питание вне программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
Температура воздуха в Мурманске в мае может опускаться до -5°С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будем передвигаться?
Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter или подобные.
Какое питание включено в стоимость?
В данный тур включено следующее питание: завтраки в отелях (2), обеды (3) и ужины (2) по программе.
При необходимости вы можете заказать дополнительное питание по формату а-ля карт в ресторане за дополнительную плату.
При бронировании тура обязательно сообщите, какие у вас имеются ограничения по питанию и аллергии.
Я не ем рыбу и морепродукты, что делать?
Одна из «фишек» данного тура заключается в арктической кухне, которую мы будем дегустировать в ресторанах. Ехать в данный тур или нет — ваш персональный выбор.
По вашему желанию отдел заботы постарается для вас организовать специальное меню с учетом индивидуальных предпочтений.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В рамках данного тура мы будем размещаться одну ночь в отеле в Мурманске (гостиница «Азимут» 4*) и одну ночь в отеле в Териберке (предоставляется несколько вариантов размещения на выбор).
Может ли быть такое, что морская прогулка не состоится по причинам плохой погоды?
Да, выход в море может быть отменен по погодным условиям.
Обратите внимание, мы закладываем на Териберку 2 дня, чтобы увеличить шансы отправиться в море.
В случае отмены морской прогулки возврат составит 1500 руб. /чел.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. киты - это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур построен очень грамотно и насыщенно.
Экскурсоводу отдельное спасибо и почет: очень много рассказал, показал, осветил. Со знанием истории, с юмором, с теплом. Создал очень дружескую атмосферу.