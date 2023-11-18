Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Вас ждут морская прогулка по океану, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты!
мая
мая
мая
мая
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 900 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Что взять с собой?
Купальный костюм (надевается под гидрокостюм)
Походная удобная обувь и одежда по сезону и погоде (желательно с ветрозащитой)
Одежда и обувь для отдыха
Фотоаппарат
Проживание. Будем жить в отеле «Норд Пилигрим» на берегу бухты в Териберке, 2-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями
Встретимся в аэропорту Мурманска и через живописную тундру поедем на край света — в Териберку. В дороге будем останавливаться и ловить самые сочные кадры.
По приезде заселимся в отель на берегу бухты и начнём знакомство с маленьким рыбацким посёлком, ставшим известным на весь мир после съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Побываем на «кладбище кораблей», где, будто скелеты огромных морских чудищ, покоятся в воде остовы старых судов. Затем пообнимаемся с дружелюбными хаски и сделаем селфи с величественными северными оленями. Погуляем по каменному пляжу с необычными валунами округлой формы, напоминающими яйца дракона. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях.
После ужина вы сможете самостоятельно прогуляться по пляжу, а в сезон мы будем ловить северное сияние!
Морская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесами
Сразу после завтрака отправляемся в Северный Ледовитый океан! Будем искать китов и дельфинов, вдыхать морской бриз и любоваться суровой красотой бесконечных водных просторов. Желающие смогут порыбачить и поймать зубатку или треску.
Вдоволь нагулявшись по морю, вернёмся на берег и пообедаем. Затем вас ждёт уже пешая прогулка по окрестностям. Доберёмся до метеостанции, возраст которой 130 лет, и рассмотрим до сих пор работающие приборы.
Побываем на каменном пляже и увидим «яйца дракона» — весь берег здесь усыпан круглыми валунами, напоминающую кладку огромных существ.
Полюбуемся водопадом, мощные струны которого стекают по гранитным скалам прямиком в Баренцево море. И разглядим батарею береговой обороны времён Великой Отечественной войны с корабельными пушками.
Териберка находится вдали от мегаполиса и толп туристов, поэтому вместо шума города здесь шум птичьего базара. Ни на минуту не умолкают чайки, бакланы и кайры.
Если погода позволит, полюбуемся северным сиянием и сделаем невероятные кадры. Вечером насладимся морскими деликатесами: попробуем крабов, гребешки и мидиолы. А ещё научим вас есть морских ежей правильно, чтобы максимально раскрыть их вкус.
Арктический снорклинг и возвращение домой
Сегодня вас ждёт долгожданный снорклинг. Но сначала проведём для вас лекцию: изучим методы погружения и научимся правильно дышать, чтобы провести под водой как можно больше времени.
Переоденемся в гидрокостюмы, в которых в воде можно провести 1,5-2 часа в любое время года. Сопровождать нас будет сертифицированный инструктор, он же сделает для вас эффектные снимки под водой на камеру GoPro.
Вы погрузитесь, пройдётесь по скальному рифу и откроете для себя невероятный северный подводный мир: колонии гребешков, морские ежи и камчатские крабы, заросли морской капусты и фикусы. В зависимости от сезона, вы увидите треску, камбалу, пикшу или палтуса. А ещё тюленей и нерп. Если повезёт, застанете дельфинов, китов и касаток.
Затем отправимся в аэропорт Мурманска. Если будет время перед вылетом, заглянем на ужин в ресторан с изысканной северной кухней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (из аэропорта Мурманска до Териберки и обратно)
- Проживание в гостинице (стандартный двухместный номер)
- Работа местных гидов
- 3-разовое питание
- Авторский гастроужин с морепродуктами
- Экскурсии
- Выход в море на корабле для поиска китов
- Снорклинг
- Работа опытных инструкторов
- Снаряжение (гидрокостюмы, ласты, грузы, носки, маски)
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Доплата за 1-местное проживание - 3 500 рублей
- Питание вне программы
- Прощальный ужин в 3 день
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем советую!
Нам очень повезло, просто случилась программа максимум: увидели китов, поймали северное сияние, и, конечно, погрузились в Баренцево моря (это было запланировано программой, а вот первые два пункта - просто невероятная удача). А какой потрясающий гастроужин - просто пальчики оближешь.
В общем 10/10