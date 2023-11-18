Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Авторский тур в Мурманске

Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир

5
4 отзыва
Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия.

Вас ждут морская прогулка по океану, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты!
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
5
июл
12
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Что взять с собой?
Купальный костюм (надевается под гидрокостюм)
Походная удобная обувь и одежда по сезону и погоде (желательно с ветрозащитой)
Одежда и обувь для отдыха
Фотоаппарат

Проживание. Будем жить в отеле «Норд Пилигрим» на берегу бухты в Териберке, 2-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями

Встретимся в аэропорту Мурманска и через живописную тундру поедем на край света — в Териберку. В дороге будем останавливаться и ловить самые сочные кадры.

По приезде заселимся в отель на берегу бухты и начнём знакомство с маленьким рыбацким посёлком, ставшим известным на весь мир после съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Побываем на «кладбище кораблей», где, будто скелеты огромных морских чудищ, покоятся в воде остовы старых судов. Затем пообнимаемся с дружелюбными хаски и сделаем селфи с величественными северными оленями. Погуляем по каменному пляжу с необычными валунами округлой формы, напоминающими яйца дракона. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях.

После ужина вы сможете самостоятельно прогуляться по пляжу, а в сезон мы будем ловить северное сияние!

«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями«Кладбище кораблей», знакомство с хаски и северными оленями
2 день

Морская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесами

Сразу после завтрака отправляемся в Северный Ледовитый океан! Будем искать китов и дельфинов, вдыхать морской бриз и любоваться суровой красотой бесконечных водных просторов. Желающие смогут порыбачить и поймать зубатку или треску.

Вдоволь нагулявшись по морю, вернёмся на берег и пообедаем. Затем вас ждёт уже пешая прогулка по окрестностям. Доберёмся до метеостанции, возраст которой 130 лет, и рассмотрим до сих пор работающие приборы.

Побываем на каменном пляже и увидим «яйца дракона» — весь берег здесь усыпан круглыми валунами, напоминающую кладку огромных существ.

Полюбуемся водопадом, мощные струны которого стекают по гранитным скалам прямиком в Баренцево море. И разглядим батарею береговой обороны времён Великой Отечественной войны с корабельными пушками.

Териберка находится вдали от мегаполиса и толп туристов, поэтому вместо шума города здесь шум птичьего базара. Ни на минуту не умолкают чайки, бакланы и кайры.

Если погода позволит, полюбуемся северным сиянием и сделаем невероятные кадры. Вечером насладимся морскими деликатесами: попробуем крабов, гребешки и мидиолы. А ещё научим вас есть морских ежей правильно, чтобы максимально раскрыть их вкус.

Морская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесамиМорская прогулка, каменный пляж и ужин с морскими деликатесами
3 день

Арктический снорклинг и возвращение домой

Сегодня вас ждёт долгожданный снорклинг. Но сначала проведём для вас лекцию: изучим методы погружения и научимся правильно дышать, чтобы провести под водой как можно больше времени.

Переоденемся в гидрокостюмы, в которых в воде можно провести 1,5-2 часа в любое время года. Сопровождать нас будет сертифицированный инструктор, он же сделает для вас эффектные снимки под водой на камеру GoPro.

Вы погрузитесь, пройдётесь по скальному рифу и откроете для себя невероятный северный подводный мир: колонии гребешков, морские ежи и камчатские крабы, заросли морской капусты и фикусы. В зависимости от сезона, вы увидите треску, камбалу, пикшу или палтуса. А ещё тюленей и нерп. Если повезёт, застанете дельфинов, китов и касаток.

Затем отправимся в аэропорт Мурманска. Если будет время перед вылетом, заглянем на ужин в ресторан с изысканной северной кухней.

Арктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домойАрктический снорклинг и возвращение домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (из аэропорта Мурманска до Териберки и обратно)
  • Проживание в гостинице (стандартный двухместный номер)
  • Работа местных гидов
  • 3-разовое питание
  • Авторский гастроужин с морепродуктами
  • Экскурсии
  • Выход в море на корабле для поиска китов
  • Снорклинг
  • Работа опытных инструкторов
  • Снаряжение (гидрокостюмы, ласты, грузы, носки, маски)
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Доплата за 1-местное проживание - 3 500 рублей
  • Питание вне программы
  • Прощальный ужин в 3 день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за день до начала тура, чтобы отдохнуть и выспаться перед поездкой, а мы заберём вас из любой точки Мурманска
Завершение: Аэропорт Мурманска, рекомендуем выбирать рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
18 ноя 2023
Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)
С
7 ноя 2023
Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные гастроужины и морские приключения. Гид рассказал так много интересного, а капитан предложил нам еще прокатиться и посмотреть на дельфинов. Я чувствовала себя как дома благодаря теплому и заботливому общению с командой. Особенно запомнились впечатления от фридайвинга - это было настолько увлекательно и эмоционально! Я смогла погрузиться и увидеть подводный мир, даже не имея никакого опыта.
М
27 окт 2023
Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея - они просто крутые ребята! От них так и веет положительными вибрациями. Поездка надолго запомнилась нам невероятной красотой природы и потрясающими видами. Мы просто в восторге от всего, что увидели и пережили. Теперь уже мечтаем вернуться в Териберку зимой.
Всем советую!
А
25 окт 2023
Спасибо за тёплый приём, доброе отношение, остались лучшие впечатления от отдыха! Рекомендую друзьям и обязательно еще вернусь!

Нам очень повезло, просто случилась программа максимум: увидели китов, поймали северное сияние, и, конечно, погрузились в Баренцево моря (это было запланировано программой, а вот первые два пункта - просто невероятная удача). А какой потрясающий гастроужин - просто пальчики оближешь.
В общем 10/10

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