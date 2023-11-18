Встретимся в аэропорту Мурманска и через живописную тундру поедем на край света — в Териберку. В дороге будем останавливаться и ловить самые сочные кадры.

По приезде заселимся в отель на берегу бухты и начнём знакомство с маленьким рыбацким посёлком, ставшим известным на весь мир после съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Побываем на «кладбище кораблей», где, будто скелеты огромных морских чудищ, покоятся в воде остовы старых судов. Затем пообнимаемся с дружелюбными хаски и сделаем селфи с величественными северными оленями. Погуляем по каменному пляжу с необычными валунами округлой формы, напоминающими яйца дракона. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях.

После ужина вы сможете самостоятельно прогуляться по пляжу, а в сезон мы будем ловить северное сияние!