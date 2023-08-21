Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Авторский тур в Мурманске

Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах

5
3 отзыва
Поход-перезагрузка с погружением в культуру саамов — малочисленного финно-угорского народа, часть которого проживает на Кольском полуострове.

Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро. Вы узнаете о духе-великане из легенд и экспедициях именитых профессоров на этой земле. Дойдём до стоянки саамов и сакральных мест. Встретим красочные закаты и рассветы, рассмотрим звёздное небо и послушаем тишину.
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Ближайшие даты:
18
июн
21
июн
25
июн
28
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: рюкзак (девушкам не менее 60 литров, мужчинам не менее 80 литров), дождевик на рюкзак, спальный мешок с температурой комфорта -5, двуслойную палатку, пенку-коврик для сна (не для йоги), бутылку с водой, средство от комаров, треккинговые палки, разношенную треккинговую обувь (лучше высокую), лёгкую пуховку, флисовое термобельё, удобную одежду и обувь для лагеря, средства личной гигиены, мусорные пакеты для дополнительной защиты вещей от намокания, тарелку, ложку, кружку, шапку, ветровку, запасные носки, дождевик, фонарик.

Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход. Не набирайте лишних вещей, вам их нести на себе. Но и не забудьте куртку и тёплые вещи, даже если обещают хорошую погоду.

Проживание. Размещение в своих палатках. Возможно взять в аренду.

Питание. Готовит гид-проводник в походных условиях на горелке. Завтраки, обеды и ужины будут горячими. В первый день похода, будет сытный перекус (в обеденное время) на маршруте. Необходимо заранее сообщить организатору о пищевых особенностях и аллергии.

Дети. От 10 лет, готовые к продолжительным пешим переходам под рюкзаком и жизни в полевых условиях.

Сложность маршрута. Всего пройдём 30-35 км за 3 дня. Один день налегке (до 13 км) и два дня под рюкзаком (максимум 12 км в день). Поход подходит для начинающих.

Программа тура по дням

1 день

12 км к Сейдозеру через перевал

Заберём вас из любой точки города с 09:00 до 10:00 и отправимся к месту старта похода.

Перед выходом на маршрут познакомимся, обсудим план на день и послушаем инструктаж по технике безопасности. Далее разберём общественные вещи и еду по рюкзакам и отправимся в путь. Сегодня предстоит пройти 12 км. Идём в комфортном для всех темпе и любуемся красотами по сторонам. По дороге нам встретится рудник, пополним запасы питьевой воды на роднике, пройдём перевал Эльморайок и одноименную реку, водопад и окажемся у Сейдозера. Здесь разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Проведём вечер под звёздами, поговорим по душам и насладимся тишиной.

12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал12 км к Сейдозеру через перевал
2 день

Восхождение на гору и история саамов

Выспавшись и сытно позавтракав, отправимся в радиальный переход на 8-13 км на гору, откуда открывается потрясающий вид на Сейдозеро и Ловозеро. По пути увидим стоянку саамов, послушаем рассказ о тайнах, легендах и истории народа, полюбуемся пейзажами со смотровой площадки перед «Куйвой» и совсем скоро окажемся на вершине. После отдыха спустимся обратно в лагерь.

Восхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамовВосхождение на гору и история саамов
3 день

Прощание с Сейдозером и 11 км до финиша

Рекомендуем до завтрака помедитировать у озера, встретить рассвет, сделать зарядку и умыться прохладной водой. Насладимся утренними видами с чашечкой чая или кофе и тарелкой вкусной каши, соберём лагерь и отправимся к точке финиша нашего маршрута. Пройдём не более 11 км.

Прощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финишаПрощание с Сейдозером и 11 км до финиша

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • 3-разовое питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Общественное снаряжение: горелки, газ, аптечка и всё необходимое для лагеря
Что не входит в цену
  • Проезд до Мурманска и обратно
  • Аренда палатки
  • Аренда личного снаряжения: рюкзака, спальника, пенки-коврика
  • Плата за посещение заказника для иногородних туристов - 900 рублей за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
Завершение: г. Мурманск, любая точка, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ярослава
21 авг 2023
Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда время просто ещё не пришло, не встретились нужные люди и не произошли все те события, которые должны привести тебя к твоей цели, все возможно! На невозможное просто нужно больше времени) Или просто нужны обалденные гиды, которые станут друзьями и надежными проводниками к твоей мечте - Дима и Кристина) все в поход 🏕️!
Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя
Н
18 авг 2023
Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
Вадим
10 авг 2023
Магия Сейда.
Теперь могу сказать, что был там.
В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))).
Красота-а-а.
Обязательно! Всем проверить на себе.
Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе.
Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.
Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.Магия Сейда.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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