Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро. Вы узнаете о духе-великане из легенд и экспедициях именитых профессоров на этой земле. Дойдём до стоянки саамов и сакральных мест. Встретим красочные закаты и рассветы, рассмотрим звёздное небо и послушаем тишину.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: рюкзак (девушкам не менее 60 литров, мужчинам не менее 80 литров), дождевик на рюкзак, спальный мешок с температурой комфорта -5, двуслойную палатку, пенку-коврик для сна (не для йоги), бутылку с водой, средство от комаров, треккинговые палки, разношенную треккинговую обувь (лучше высокую), лёгкую пуховку, флисовое термобельё, удобную одежду и обувь для лагеря, средства личной гигиены, мусорные пакеты для дополнительной защиты вещей от намокания, тарелку, ложку, кружку, шапку, ветровку, запасные носки, дождевик, фонарик.
Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход. Не набирайте лишних вещей, вам их нести на себе. Но и не забудьте куртку и тёплые вещи, даже если обещают хорошую погоду.
Проживание. Размещение в своих палатках. Возможно взять в аренду.
Питание. Готовит гид-проводник в походных условиях на горелке. Завтраки, обеды и ужины будут горячими. В первый день похода, будет сытный перекус (в обеденное время) на маршруте. Необходимо заранее сообщить организатору о пищевых особенностях и аллергии.
Дети. От 10 лет, готовые к продолжительным пешим переходам под рюкзаком и жизни в полевых условиях.
Сложность маршрута. Всего пройдём 30-35 км за 3 дня. Один день налегке (до 13 км) и два дня под рюкзаком (максимум 12 км в день). Поход подходит для начинающих.
Программа тура по дням
12 км к Сейдозеру через перевал
Заберём вас из любой точки города с 09:00 до 10:00 и отправимся к месту старта похода.
Перед выходом на маршрут познакомимся, обсудим план на день и послушаем инструктаж по технике безопасности. Далее разберём общественные вещи и еду по рюкзакам и отправимся в путь. Сегодня предстоит пройти 12 км. Идём в комфортном для всех темпе и любуемся красотами по сторонам. По дороге нам встретится рудник, пополним запасы питьевой воды на роднике, пройдём перевал Эльморайок и одноименную реку, водопад и окажемся у Сейдозера. Здесь разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Проведём вечер под звёздами, поговорим по душам и насладимся тишиной.
Восхождение на гору и история саамов
Выспавшись и сытно позавтракав, отправимся в радиальный переход на 8-13 км на гору, откуда открывается потрясающий вид на Сейдозеро и Ловозеро. По пути увидим стоянку саамов, послушаем рассказ о тайнах, легендах и истории народа, полюбуемся пейзажами со смотровой площадки перед «Куйвой» и совсем скоро окажемся на вершине. После отдыха спустимся обратно в лагерь.
Прощание с Сейдозером и 11 км до финиша
Рекомендуем до завтрака помедитировать у озера, встретить рассвет, сделать зарядку и умыться прохладной водой. Насладимся утренними видами с чашечкой чая или кофе и тарелкой вкусной каши, соберём лагерь и отправимся к точке финиша нашего маршрута. Пройдём не более 11 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 3-разовое питание
- Работа инструктора-проводника
- Общественное снаряжение: горелки, газ, аптечка и всё необходимое для лагеря
Что не входит в цену
- Проезд до Мурманска и обратно
- Аренда палатки
- Аренда личного снаряжения: рюкзака, спальника, пенки-коврика
- Плата за посещение заказника для иногородних туристов - 900 рублей за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Теперь могу сказать, что был там.
В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))).
Красота-а-а.
Обязательно! Всем проверить на себе.
Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе.
Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.