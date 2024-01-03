2 день

Экскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в отеле.

Экскурсия на снегоходах к водопаду, на пляж с «драконьими яйцами». Это камни, обтёсанные морем по форме огромных каменных яиц. Почувствуйте себя матерью драконов!

Обед в ресторане с огромными панорамными окнами на берегу Баренцева моря.

Вкуснейшие морские продукты, крабы, морские ежи. Все свежевыловленное и приготовлено с любовью для нас

Посещение питомника ездовых собак и знакомство с настоящими северными оленями. Также возможно будет купить варенье из северных ягод.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин.

По желанию (за доп. плату) баня на берегу моря.