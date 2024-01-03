Курс на Север

Групповой тур в Мурманске
Самое концентрированное сочетание активного отдыха на берегу самого северного моря. Экскурсия на водопад и пляж с камнями в виде драконьих яиц, при желании — морская рыбалка (доп. опция), катание на снегоходах. Отдых можно дополнить и разнообразить так, как вам больше нравится, с учётом погодных условий.
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Курс на Север
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Баренцево море
Баренцево море
Оценим красоту и мощь северного моря, которое в это время года особенно волнующее
Общение с оленями
Общение с оленями
В районе Териберки разводят самых милых и дружелюбных северных оленей. Их можно будет покормить и погладить
Природа Териберки
Природа Териберки
Нет слов, чтобы выразить, как там красиво! Нужно просто приезжать и восхищаться… И видеть всё своими глазами

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в Териберку, осмотр достопримечательностей и самая северная пивоварня полуострова

Встречаем участников тура в Мурманске в 10:00 на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе (оплачивается участниками самостоятельно).

12:00 Трансфер в Териберку. В зависимости от погодных условий время в пути от 2,5 часов.

15:00-16:00 Обед.

С 16:00 свободное время, прогулка к морю и осмотр достопримечательности п. Териберка.

Заглянем в самую северную пивоварню на Кольском полуострове.

Ужин в отеле.

Встреча, трансфер в Териберку, осмотр достопримечательностей и самая северная пивоварня полуостроваВстреча, трансфер в Териберку, осмотр достопримечательностей и самая северная пивоварня полуостроваВстреча, трансфер в Териберку, осмотр достопримечательностей и самая северная пивоварня полуострова
2 день

Экскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленей

Завтрак в отеле.

Экскурсия на снегоходах к водопаду, на пляж с «драконьими яйцами». Это камни, обтёсанные морем по форме огромных каменных яиц. Почувствуйте себя матерью драконов!

Обед в ресторане с огромными панорамными окнами на берегу Баренцева моря.

Вкуснейшие морские продукты, крабы, морские ежи. Все свежевыловленное и приготовлено с любовью для нас

Посещение питомника ездовых собак и знакомство с настоящими северными оленями. Также возможно будет купить варенье из северных ягод.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин.

По желанию (за доп. плату) баня на берегу моря.

Экскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленейЭкскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленей
3 день

Трансфер в Мурманск, экскурсия на ледокол «Ленин», отъезд

Завтрак с 7:00 до 9:00.

Сбор группы.

Трансфер в Мурманск.

Экскурсия на ледокол «Ленин».

Если будут желающие — поездка к Алеше.

Обед в кафе (платим самостоятельно).

Прощание с группой, сувениры, фото-милота, чай.

Трансфер в Мурманск, экскурсия на ледокол «Ленин», отъездТрансфер в Мурманск, экскурсия на ледокол «Ленин», отъездТрансфер в Мурманск, экскурсия на ледокол «Ленин», отъезд

Проживание

Мы предлагаем на выбор гостиницы разного уровня комфорта. В том числе, коттеджи с проживанием на двоих. Стоимость тура варьируется в зависимости от уровня отеля.

Варианты проживания

Отель Cedar Grass

2 ночи

Комфортабельные номера в основном здании и деревянных коттеджах оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.

Здесь с удобством разместятся как пары, так и группы до 80-100 человек.

Отель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar GrassОтель Cedar Grass

База отдыха «45-й причал»

2 ночи

База отдыха расположена в живописном месте в 1 часе ходьбы от водопада среди нордических фьордов.

Вы насладитесь красотой дикой природы в комфортных условиях, для вас — уютные номера и круглосуточная забота персонала. На базе есть ресторан.

Стоимость размещения на 1 человека, в зависимости от категории, руб:

«Бюджет»«Эконом»«Стандарт»
от 2500от 3 0003 500

Важно: при бронировании с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье стоимость проживания увеличивается на 250 ₽. Данное условие распространяется на все категории номеров.

База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»База отдыха «45-й причал»

База отдыха «Сияние Севера»

2 ночи

Размещение в домиках, на берегу Баренцева моря.

Из окон которых открывается шикарный вид на арктический песочный пляж. Домики оснащены всем необходимым: бытовой техникой, душевыми кабинами, отоплением, горячей водой и санузлами.

Есть варианты размещения как в вагончиках от 8300 за сутки на 4-х человек, VIP- размещение 4 односпальные кровати + диван-кровать. Есть ресторан.

Размещение до 6-ти человек — 21 000 ₽ / сутки.

База отдыха «Сияние Севера»База отдыха «Сияние Севера»База отдыха «Сияние Севера»База отдыха «Сияние Севера»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трансфер
  • Питание
  • Экскурсии
  • Завтрак в отеле (отель cedar grass 45 причал)
  • Финальный ужин
Что не входит
  • Страховка
  • Билеты на поезд/самолет из вашего города
  • Сувениры
  • Еда в кафе
  • Баня на берегу моря
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по погоде. В зависимости от времени проведения тура.

Обязательно: теплая куртка и ветрозащитные штаны, термобелье, рукавицы или перчатки, теплые носки и обувь. Защита от ветра для лица: балаклава или баф.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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