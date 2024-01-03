янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Териберку, осмотр достопримечательностей и самая северная пивоварня полуострова
Встречаем участников тура в Мурманске в 10:00 на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе (оплачивается участниками самостоятельно).
12:00 Трансфер в Териберку. В зависимости от погодных условий время в пути от 2,5 часов.
15:00-16:00 Обед.
С 16:00 свободное время, прогулка к морю и осмотр достопримечательности п. Териберка.
Заглянем в самую северную пивоварню на Кольском полуострове.
Ужин в отеле.
Экскурсия на снегоходах - водопад, пляж с «драконьими яйцами», питомник ездовых собак и северных оленей
Завтрак в отеле.
Экскурсия на снегоходах к водопаду, на пляж с «драконьими яйцами». Это камни, обтёсанные морем по форме огромных каменных яиц. Почувствуйте себя матерью драконов!
Обед в ресторане с огромными панорамными окнами на берегу Баренцева моря.
Вкуснейшие морские продукты, крабы, морские ежи. Все свежевыловленное и приготовлено с любовью для нас
Посещение питомника ездовых собак и знакомство с настоящими северными оленями. Также возможно будет купить варенье из северных ягод.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин.
По желанию (за доп. плату) баня на берегу моря.
Трансфер в Мурманск, экскурсия на ледокол «Ленин», отъезд
Завтрак с 7:00 до 9:00.
Сбор группы.
Трансфер в Мурманск.
Экскурсия на ледокол «Ленин».
Если будут желающие — поездка к Алеше.
Обед в кафе (платим самостоятельно).
Прощание с группой, сувениры, фото-милота, чай.
Проживание
Мы предлагаем на выбор гостиницы разного уровня комфорта. В том числе, коттеджи с проживанием на двоих. Стоимость тура варьируется в зависимости от уровня отеля.
Варианты проживания
Отель Cedar Grass
Комфортабельные номера в основном здании и деревянных коттеджах оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.
Здесь с удобством разместятся как пары, так и группы до 80-100 человек.
База отдыха «45-й причал»
База отдыха расположена в живописном месте в 1 часе ходьбы от водопада среди нордических фьордов.
Вы насладитесь красотой дикой природы в комфортных условиях, для вас — уютные номера и круглосуточная забота персонала. На базе есть ресторан.
Стоимость размещения на 1 человека, в зависимости от категории, руб:
|«Бюджет»
|«Эконом»
|«Стандарт»
|от 2500
|от 3 000
|3 500
Важно: при бронировании с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье стоимость проживания увеличивается на 250 ₽. Данное условие распространяется на все категории номеров.
База отдыха «Сияние Севера»
Размещение в домиках, на берегу Баренцева моря.
Из окон которых открывается шикарный вид на арктический песочный пляж. Домики оснащены всем необходимым: бытовой техникой, душевыми кабинами, отоплением, горячей водой и санузлами.
Есть варианты размещения как в вагончиках от 8300 за сутки на 4-х человек, VIP- размещение 4 односпальные кровати + диван-кровать. Есть ресторан.
Размещение до 6-ти человек — 21 000 ₽ / сутки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Трансфер
- Питание
- Экскурсии
- Завтрак в отеле (отель cedar grass 45 причал)
- Финальный ужин
- Что не входит
- Страховка
- Билеты на поезд/самолет из вашего города
- Сувениры
- Еда в кафе
- Баня на берегу моря
- Иные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по погоде. В зависимости от времени проведения тура.
Обязательно: теплая куртка и ветрозащитные штаны, термобелье, рукавицы или перчатки, теплые носки и обувь. Защита от ветра для лица: балаклава или баф.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору