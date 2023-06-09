Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
В этом путешествии мы будем исследовать новые места через вкусы: в Кировске попробуем настоящий арктический обед, в Териберке насладимся дарами Баренцева моря, а в Мурманске зайдем в ресторан, который входит в Гастрономическую карту России (а туда попадают только лучшие). Вы не только увидите настоящий Север, но и узнаете, какой он на вкус!
Ближайшие даты:
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
21
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Готовьтесь открывать новые вкусы Севера!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Мурманске
Осуществлю для вас уникальные и незабываемые путешествия! Ответственный, доброжелательный, готов к общению с самыми разными людьми. Нестандартный подход к каждому гостю. Организацией и проведением туров занимаюсь 4 года. За все время провел более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозерские тундры, Терский берег и многих других. Количество участников групп составляло от 4 до 15 человек.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
На машине
Можно с детьми
Летние
Гастрономические
Водные развлечения
Териберка
Выездные
Многодневные туры
Кировск
3-дневные туры
Похожие туры из Мурманска
Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Мурманск, 9:00
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
104 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании