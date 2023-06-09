В этом путешествии мы будем исследовать новые места через вкусы: в Кировске попробуем настоящий арктический обед, в Териберке насладимся дарами Баренцева моря, а в Мурманске зайдем в ресторан, который входит в Гастрономическую карту России (а туда попадают только лучшие). Вы не только увидите настоящий Север, но и узнаете, какой он на вкус!