Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову

Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой

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О гиде
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Ответы на вопросы
В этом путешествии мы будем исследовать новые места через вкусы: в Кировске попробуем настоящий арктический обед, в Териберке насладимся дарами Баренцева моря, а в Мурманске зайдем в ресторан, который входит в Гастрономическую карту России (а туда попадают только лучшие). Вы не только увидите настоящий Север, но и узнаете, какой он на вкус!
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Ближайшие даты:
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Готовьтесь открывать новые вкусы Севера!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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