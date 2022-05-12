Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики

Погулять по самому крупному городу за полярным кругом и побывать в гостях у саамов

Авторский тур
Весной и летом погода в Заполярье не так сурова, как зимой, самое время познакомиться с этим краем.

Мы расскажем историю основания города-порта Мурманска, покажем недавно ставшее известным село Териберка.

В саамской деревне вы посмотрите на быт коренных жителей, а желающие прокатятся на квадроциклах по Хибинам.

Природа Русского Севера восхищает и влюбляет в себя.

Сможете ли вы устоять?
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск, и мы вас встретим
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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