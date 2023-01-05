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Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время).

Стоимость Яндекс такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.

Длительность тура 3-5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу «Арктические каникулы» включен выезд за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд) и 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный).

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние:

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы делаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.