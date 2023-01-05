Новогодние арктические каникулы под северным сиянием

Добро пожаловать на Кольский север, в Город-Герой Мурманск

5
3 отзыва
Добро пожаловать на Кольский север, в Город-Герой Мурманск! В нашей новогодней программе мы устроим охоту на северное сияние, отправимся в Териберку на край земли к побережью Баренцева моря, познакомимся с историей Города-Героя, отправимся на экскурсию в саамскую деревню, где покатаемся на северных оленях и многое другое. Проведите 4 новогодних дня на русском севере под присмотром наших опытных гидов!
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Ближайшие даты:
1
янв
3
янв
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Отправимся в лучшее место для охоты за знаменитым зеленым свечением
Саамские развлечения
Саамские развлечения
С ветерком покатаемся на настоящей оленьей упряжке
«Яйца динозавров»
«Яйца динозавров»
Отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время).

Стоимость Яндекс такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.

Длительность тура 3-5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу «Арктические каникулы» включен выезд за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд) и 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный).

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние:

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы делаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  6. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 - 02:00 ночи.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.

Прибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сиянием
2 день

Саамская деревня

08:00 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

08:15 отправление в саамскую деревню.

Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.

10:30 начало программы.

Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.

Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова — оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.

Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов.

После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.

Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».

Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке.

Также мы устроим покатушки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!

После насыщенной программы пора пообедать!

Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.

После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).

Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 16:00-17:00.

Свободное время.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня
3 день

Экскурсия в Териберку

В 08:45 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

09:00 отправление в Териберку.

Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок.

Расстояние до Териберки 130 километров.

По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом.

Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.

На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в «старую» Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 17:00-18:00.

Свободное время.

Экскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в Териберку
4 день

Экскурсия по Мурманску

В 09:15 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.

После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.

09:30 отправление на обзорную экскурсию.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска: морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.

Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

Пересечем самый длинный Кольский мост за полярным кругом, длина которого составляет 2,5 км.

Мемориальный комплекс микрорайона Абрам-Мыс (ранее посёлок), расположенный на противоположном берегу Кольского залива.

После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).

Это наша завершающая экскурсия.

В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.

После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.

Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.

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Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб. /чел:

Дата тураТур без проживания

Тур с проживанием 3*

2-местное / 1-местное

Тур с проживанием 4*

2-местное / 1-местное

30 декабря — 2 января 20233490045700 / 5380055200 / 72700
1 — 4 января 20233190042700 / 5080052200 / 69700
3 — 6 января 20233190042700 / 5080052200 / 69700
5 — 8 января 20233190042700 / 5080052200 / 69700

Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.

Варианты проживания

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4*

Бутик Отель «Ренессанс»

3 ночи

Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»

Отель «Гларус» 3*

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*Отель «Гларус» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 выезда в тур на северное сияние
  • Питание, указанное в программе (обеды во время дневных экскурсий)
  • Экскурсия в Териберку
  • Экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Экскурсия в саамскую деревню
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
  • Ужины
  • Сувенирная продукция
  • Трансферы из/в аэропорт в одну сторону:дневной тариф 2 500/машинаночной тариф 00:00 - 06:00 3 000/машина.
  • Дневной тариф 2 500/машина
  • Ночной тариф 00:00 - 06:00 3 000/машина
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • высокая зимняя обувь без каблуков;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • зимние штаны и куртка.
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли гарантия увидеть северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено. Третий выезд можно докупить за 3500 рублей с человека (детский и взрослый тариф).

Будет ли какая-то праздничная программа в новогоднюю ночь?

Новогодняя ночь представляет из себя выезд на северное сияние с праздничной программой. В нее входят алкогольные напитки, фуршет, фейерверк, музыка, памятные подарки каждому и развлекательная программа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
5 янв 2023
Спасибо огромное за организацию такого интересного, познавательного и очень насыщенного тура. Не было ни одной свободной минутки, не было времени скучать или мерзнуть. Мурманск нас встретил рекламой «На Севере тепло!» Мы поначалу усмехнулись, решили, что это шутка. Но пообщавшись с мурманчанами убедились, на сколько открытые, доброжелательные, гостеприимные люди живут на севере, с такими людьми действительно тепло даже в лютые морозы и ураганный ветер.
Незабываемой была встреча Нового года, в лесу (лесотундре), у костра, а над головой гуляло Северное сияние. Организаторы продумали все до мелочей: поздравление президента (ну и что ж, что двухлетней давности), домашние угощения, национальные блюда с рыбой всех сортов, шампанское и, как в детстве, подарки от Деда Мороза всем собравшимся.
Такого Нового года мы еще не встречали. Надеемся, что эта поездка положит начало таким же интересным путешествиям, которые мы сможем воплотить с Большой страной в этом наступившем году.
А
4 янв 2023
Отличная организация тура: все четко, везде успели, все посмотрели. Ну а гиды просто супер. Этот Новый год я запомню на всю жизнь!
А
5 янв 2023
Путешествуем с Большой страной не первый год. Как всегда сбалансированная прекрасная программа и сопровождение. Отдельное спасибо водителю Александру, особенно во время поездки в Елань (рассказывал интересные истории о рыбалке, сиянии, где какие местные деликатесы купить и пр информацию для туристов. Анна наш сопровождающий гид в этот день нас только пересчитывала))). К остальным гидам вопросов нет, рассказы интересные, информация исчерпывающая.

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