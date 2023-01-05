Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время).
Стоимость Яндекс такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.
Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.
Длительность тура 3-5 часов.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
В данную программу «Арктические каникулы» включен выезд за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд) и 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный).
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Как проходит тур на северное сияние:
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.
08:00 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
08:15 отправление в саамскую деревню.
Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.
10:30 начало программы.
Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.
Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова — оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.
Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов.
После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.
Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».
Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке.
Также мы устроим покатушки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!
После насыщенной программы пора пообедать!
Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.
После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).
Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 16:00-17:00.
Свободное время.
В 08:45 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
09:00 отправление в Териберку.
Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок.
Расстояние до Териберки 130 километров.
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом.
Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.
На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в «старую» Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 17:00-18:00.
Свободное время.
В 09:15 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.
После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
09:30 отправление на обзорную экскурсию.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска: морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.
Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Пересечем самый длинный Кольский мост за полярным кругом, длина которого составляет 2,5 км.
Мемориальный комплекс микрорайона Абрам-Мыс (ранее посёлок), расположенный на противоположном берегу Кольского залива.
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).
Это наша завершающая экскурсия.
В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.
После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб. /чел:
|Дата тура
|Тур без проживания
Тур с проживанием 3*
2-местное / 1-местное
Тур с проживанием 4*
2-местное / 1-местное
|30 декабря — 2 января 2023
|34900
|45700 / 53800
|55200 / 72700
|1 — 4 января 2023
|31900
|42700 / 50800
|52200 / 69700
|3 — 6 января 2023
|31900
|42700 / 50800
|52200 / 69700
|5 — 8 января 2023
|31900
|42700 / 50800
|52200 / 69700
Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено. Третий выезд можно докупить за 3500 рублей с человека (детский и взрослый тариф).
Новогодняя ночь представляет из себя выезд на северное сияние с праздничной программой. В нее входят алкогольные напитки, фуршет, фейерверк, музыка, памятные подарки каждому и развлекательная программа.