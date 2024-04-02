Мы сделаем ваше путешествие на Крайний Север незабываемым! Стоимость тура без проживания — 47 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 57 900 руб.
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приветственный ужин, охота на северное сияние
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.
Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте (стоимость Яндекс. Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).
19:00 Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем Арктическую кухню и познакомимся с командой.
Выезд в тур на северное сияние.
Длительность тура 3-5 часов.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
В данную программу включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Как проходит тур на северное сияние:
- Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
- Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы делаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
- Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.
Этническая деревня с оленями и хаски
Сбор туристов на входе в гостиницы «Азимут» (в центре Мурманска).
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Отправление в этническую саамскую деревню (2,5 часа в пути).
Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими замечательными животными.
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.
Обед в уютном кафе с северным колоритом. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.
Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.
Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.
Завершение программы и возвращение в Мурманск.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Если первый выезд на сияние был не успешный, второй выезд будет организован без доплат.
Териберка, побережье океана и морская прогулка
09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
Отправление в Териберку.
Длительность в пути составляет в среднем 2,5 часа с учетом остановок.
Расстояние до Териберки 130 километров.
Программа нашего тура в Териберке:
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.
На каждой локации у вас будет возможность сделать памятные фотографии и видео.
Морская прогулка и поиски китов при благоприятных погодных условиях (2 часа). Время выхода в море может двигаться, погода в Териберке непредсказуемая.
Отправление в «старую» Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включен в стоимость).
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 17:00-18:00. Свободное время.
При благоприятных погодных условиях - второй выезд на охоту за северным сиянием, если во второй день второй выезд не состоялся и был перенесён.
Мурманск и ледокол «Ленин»
Сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут».
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2 этаже.
После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
Отправление на обзорную экскурсию.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).
Это наша завершающая экскурсия.
В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.
Возможно изменение порядка экскурсий в рамках тура.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Формат тура
|Стоимость
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|47 900
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки,
двухместное / одноместное размещение
|57 900 / 64 900
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки,
двухместное / одноместное размещение
|62 900 / 74 900
Скидка для детей от 6 до 13 лет включительно составляет 2 500 рублей (на праздничные даты (конец декабря, 23 февраля и 8 марта) на детей не распространяется).
В гостиницах с проживанием указаны завтраки «шведский стол».
Варианты проживания
Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Конгресс-отель «Меридиан» 4
Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска. В шаговой доступности - главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.
Выбирайте любой тип размещения - стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты или номера для семей и больших компаний. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа. Все постояльцы могут пользоваться бесплатным интернетом, прямой телефонной связью со всеми странами мира, а также международными TV-каналами.
Бутик Отель «Ренессанс»
Бутик-Отель «Ренессанс» – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади «Пять Углов». «Ренессанс» предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Гларус» 3
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный ужин в первый день
- 2 выезда на охоту за северным сиянием (98% вероятность успеха)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана
- Морская прогулка и поиски китов (2 часа)
- Гастрономический обед в Териберке
- Оформление пропусков: Териберка
- Экскурсия в этническую деревню с оленями
- Катание на упряжках с хаски
- Экскурсия по Мурманску
- Экскурсия на ледокол «Ленин»
- Обеды в дневных экскурсиях (3)
- Дегустация блюд арктической кухни
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет
- Транспортное обслуживание на современных Mercedes Sprinter
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+ завтраки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
- Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме первого дня)
- Сувенирная продукция
- Трансферы аэропорт - Мурманск: легковая машина, дневной тариф - 2300 руб. в одну сторонуночной тариф, группа от 3 чел. - по запросу
- Легковая машина, дневной тариф - 2300 руб. в одну сторону
- Ночной тариф, группа от 3 чел. - по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- высокая зимняя обувь без каблуков;
- шапка;
- шарф;
- перчатки;
- солнечные очки;
- зимние штаны и куртка.
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- наличные деньги;
- паспорт;
- полис ОМС.
Также берите с собой запасные вещи.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если вы не увидите северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки для детей?
Скидка для детей от 6 до 13 лет включительно 2500 рублей с человека на стандартные даты.
На праздничные даты (конец декабря, 23 февраля и 8 марта) скидок нет.
Когда состоится второй выезд на северное сияние?
Второй выезд запланирован на 2 или 3 день, в зависимости, насколько благоприятными будут условия в это день. Эта информация будет известна в день экскурсии в районе 19:00 часов.
На какое время брать билеты?
Прибывайте в Мурманск в первый день тура до 16:00, чтобы успеть заселиться в гостиницу, отдохнуть и успеть на приветственный ужин.
Начало приветственного ужина в первый день тура в 19:00.
Сразу после него мы отправимся в тур за северным сиянием.
Билеты из Мурманска приобретайте на крайний день тура с вылетом после 19:00, чтобы с комфортом успеть в аэропорт.
Как организовано питание?
Питание, включенное в стоимость:
- приветственный ужин в первый день;
- гастрономический обед в Териберке;
- 3 обеда на дневных экскурсиях;
- завтраки, при выборе тарифа с проживанием.
Питание за дополнительную плату:
- ужины после экскурсий в Мурманске во второй и третий дни.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
При организации тура был задан вопрос об аллергии на продукты, но вы не уточнили для чего это вам. В результате не имея никакой аллергии пару раз остались слегка голодными, так как в питание не входит лук и вся еда приготовленная с луком, также молочные соусы не входят в рацион. Но почему-то все считают, что залить прекрасную рыбу молочным соусом это правильно. Вообще соус подавать надо отдельно, что бы не возникало проблем. Необходимо более точно задавать вопросы, что бы не оставалось неприятного осадка от отдыха.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчила ситуация с организацией питания и экскурсионной программы "Охота на северное сияние" в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!