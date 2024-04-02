1 день

Приветственный ужин, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте (стоимость Яндекс. Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).

19:00 Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем Арктическую кухню и познакомимся с командой.

Выезд в тур на северное сияние.

Длительность тура 3-5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние:

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент! Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы делаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди. Чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи. Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.