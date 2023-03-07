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Териберка. Охота за северным сиянием

Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.

Рекомендованный рейс из Москвы FV 6373 прилет 09:40, из Санкт-Петербурга рейс FV6341 прилет в 10:25. Если вы прибываете поездом, мы заберем Вас с ж/д вокзала Мурманска в 10:00.

Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.

Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберской губы (обед не включен в стоимость).

Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска (в даты 3–5 января 2024 — гостиница «Парк Инн»).

После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).

Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска — Пяти углам, либо отдохнуть.

Ориентировочно в 21:00 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается, как правило, 2–4 часа.

После возвращаемся в отель.