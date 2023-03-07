Мы также отправимся в знаменитую Териберку, прокатимся в санях к Батарейскому водопаду и погуляем по пляжу «Яйца дракона». А особое впечатление произведет охота на северное сияние!
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Териберка. Охота за северным сиянием
Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.
Рекомендованный рейс из Москвы FV 6373 прилет 09:40, из Санкт-Петербурга рейс FV6341 прилет в 10:25. Если вы прибываете поездом, мы заберем Вас с ж/д вокзала Мурманска в 10:00.
Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.
Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!
В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберской губы (обед не включен в стоимость).
Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска (в даты 3–5 января 2024 — гостиница «Парк Инн»).
После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).
Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска — Пяти углам, либо отдохнуть.
Ориентировочно в 21:00 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.
В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.
Охота продолжается, как правило, 2–4 часа.
После возвращаемся в отель.
Этнический парк или парк «Северное сияние». Ловозеро
Второй день нашей приключенческой саги начнется с завтрака в отеле.
Около 10:00 мы покидаем отель и на автомобилях направляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, северным собакам хаски, в этнический парк (примерно 1,5 часа в пути).
Там нас ждут олени, хаски, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.
В туре с датами 23–25.02.2024 мы будем в не менее интересном парке «Северное сияние», рядом с Мурманском, где также мы увидим хаски и северных оленей, покатаемся на снегоходах.
После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 40 минут в пути или 1,5 часа от парка «Северное сияние»).
Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма».
В дали от цивилизации нас накормят вкусным ужином.
Ночевать мы будем в комнатах по 2–3 человека.
Ночью мы снова будем ждать северное сияние.
В этих местах оно частый гость.
Сейдозеро
Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов — Сейдозеро.
Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».
Мы увидим Куйву — священное изображение на скале.
Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.
Куйво (в переводе с саамского «старик») — самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.
На озере нас так же ждет горячий чай и легкий перекус.
После этого мы возвращаемся на турбазу.
Нас накормят вкусным обедом, и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск (аэропорт Мурманск, если планируется вечерний вылет).
Время в пути займет около 2,5 часов.
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- первая ночь — гостиница в Мурманске «Меридиан» (в даты 3–5 января 2024 — гостиница «Парк Инн»);
- вторая ночь — на базе «Юлинская Салма».
Доплата за одноместное проживание — 12 700 рублей.
Варианты проживания
Конгресс Отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
В номере:
- бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
- халат;
- туалет;
- ванна или душ;
- полотенца;
- тапочки;
- фен.
Отель «Парк Инн»
Гостиница «Парк Инн Полярные Зори» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Юлинская Салма
Комплекс «Туристический центр Юлинская Салма» находится в 20 км от поселка Ловозеро. Из номеров открывается живописный вид на озеро и горы.
В распоряжении гостей комплекса «Туристический центр Юлинская Салма» сауна, зона для пикника, принадлежности для барбекю, прокат рыболовного и лыжного снаряжения. Любители активного отдыха могут покататься на лодках, квадроциклах и снегоходах, заняться рыбной ловлей и пешими прогулками. В общем зале с обеденной зоной установлен телевизор со спутниковыми каналами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание на маршруте (за исключением обеда и ужина в первый день)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида
- Плата за посещение ООПТ
- Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники либо микроавтобусы Хендай старекс, Мерседес)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание до начала тура
- Трансфер до ж/д вокзала Мурманска
- Обед и ужин в первый день
- Доплата за одноместное проживание - 12 700 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендованные рейсы
Прибытие: рекомендованный рейс из Москвы FV 6373 прилет 09:40, из Санкт-Петербурга рейс FV6341 прилет в 10:25.
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.
Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?
Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.