Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Атмосферное путешествие на Кольский полуостров, в котором мы погрузимся в красоты северных природных ландшафтов, увидим Ловозерские тундры и таинственное Сейдозеро и познакомимся с оленями и хаски.

Мы также отправимся в знаменитую Териберку, прокатимся в санях к Батарейскому водопаду и погуляем по пляжу «Яйца дракона». А особое впечатление произведет охота на северное сияние!
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
3
янв
23
фев
1
мар
15
мар

Что вас ожидает:

Северное сияние
Северное сияние
Уникальная возможность увидеть невероятный природный феномен
Саамская деревня
Саамская деревня
Услышим рассказы о народе саами и познакомимся с его бытом и историей
Поездка на санях
Поездка на санях
Укрывшись оленьими шкурами мы помчим на затерянную в лесу турбазу

Программа тура по дням

1 день

Териберка. Охота за северным сиянием

Мы встретим Вас в аэропорту, познакомимся и сразу отправимся в поселок Териберка.

Рекомендованный рейс из Москвы FV 6373 прилет 09:40, из Санкт-Петербурга рейс FV6341 прилет в 10:25. Если вы прибываете поездом, мы заберем Вас с ж/д вокзала Мурманска в 10:00.

Время в пути составит около 2,5 часов, но мы уверены, дорога Вас не утомит.

Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке мы посетим Кладбище кораблей прошлого столетия, прокатимся в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, погуляем по пляжу «Яйца дракона», пообедаем в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберской губы (обед не включен в стоимость).

Наш гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

Попрощавшись с Териберкой, мы отправимся в обратный путь, в Мурманск, заселимся в гостиницу «Меридиан», находящуюся в самом центре Мурманска (в даты 3–5 января 2024 — гостиница «Парк Инн»).

После этого запланирован ужин в гостинице (не включен в стоимость).

Далее будет время прогуляться по главной площади Мурманска — Пяти углам, либо отдохнуть.

Ориентировочно в 21:00 за вами заедет гид для выезда на охоту за северным сиянием.

В окрестностях Мурманска, в зависимости от облачности и прогноза по солнечному ветру, мы будем искать удобное место для наблюдения за ним.

Охота продолжается, как правило, 2–4 часа.

После возвращаемся в отель.

Териберка. Охота за северным сияниемТериберка. Охота за северным сияниемТериберка. Охота за северным сияниемТериберка. Охота за северным сиянием
2 день

Этнический парк или парк «Северное сияние». Ловозеро

Второй день нашей приключенческой саги начнется с завтрака в отеле.

Около 10:00 мы покидаем отель и на автомобилях направляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, северным собакам хаски, в этнический парк (примерно 1,5 часа в пути).

Там нас ждут олени, хаски, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.

В туре с датами 23–25.02.2024 мы будем в не менее интересном парке «Северное сияние», рядом с Мурманском, где также мы увидим хаски и северных оленей, покатаемся на снегоходах.

После этого мы переезжаем в поселок Ловозеро (примерно 40 минут в пути или 1,5 часа от парка «Северное сияние»).

Там мы переоденемся в теплую одежду, нас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и мы помчим на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма».

В дали от цивилизации нас накормят вкусным ужином.

Ночевать мы будем в комнатах по 2–3 человека.

Ночью мы снова будем ждать северное сияние.

В этих местах оно частый гость.

Этнический парк или парк «Северное сияние». ЛовозероЭтнический парк или парк «Северное сияние». ЛовозероЭтнический парк или парк «Северное сияние». ЛовозероЭтнический парк или парк «Северное сияние». Ловозеро
3 день

Сейдозеро

Утром, позавтракав, мы отправимся на священное озеро саамов — Сейдозеро.

Там мы узнаем о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».

Мы увидим Куйву — священное изображение на скале.

Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра.

Куйво (в переводе с саамского «старик») — самая известная достопримечательность озера Сейдозеро.

На озере нас так же ждет горячий чай и легкий перекус.

После этого мы возвращаемся на турбазу.

Нас накормят вкусным обедом, и мы выдвинемся в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвратимся в Мурманск (аэропорт Мурманск, если планируется вечерний вылет).

Время в пути займет около 2,5 часов.

Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.

СейдозероСейдозероСейдозероСейдозеро

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • первая ночь — гостиница в Мурманске «Меридиан» (в даты 3–5 января 2024 — гостиница «Парк Инн»);
  • вторая ночь — на базе «Юлинская Салма».

Доплата за одноместное проживание — 12 700 рублей.

Варианты проживания

Конгресс Отель «Меридиан»

1 ночь

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

В номере:

  • бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
  • халат;
  • туалет;
  • ванна или душ;
  • полотенца;
  • тапочки;
  • фен.
Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»

Отель «Парк Инн»

1 ночь

Гостиница «Парк Инн Полярные Зори» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.

В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Отель «Парк Инн»Отель «Парк Инн»Отель «Парк Инн»Отель «Парк Инн»

Юлинская Салма

1 ночь

Комплекс «Туристический центр Юлинская Салма» находится в 20 км от поселка Ловозеро. Из номеров открывается живописный вид на озеро и горы.

В распоряжении гостей комплекса «Туристический центр Юлинская Салма» сауна, зона для пикника, принадлежности для барбекю, прокат рыболовного и лыжного снаряжения. Любители активного отдыха могут покататься на лодках, квадроциклах и снегоходах, заняться рыбной ловлей и пешими прогулками. В общем зале с обеденной зоной установлен телевизор со спутниковыми каналами.

Юлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская Салма

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание на маршруте (за исключением обеда и ужина в первый день)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида
  • Плата за посещение ООПТ
  • Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники либо микроавтобусы Хендай старекс, Мерседес)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание до начала тура
  • Трансфер до ж/д вокзала Мурманска
  • Обед и ужин в первый день
  • Доплата за одноместное проживание - 12 700 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендованные рейсы

Прибытие: рекомендованный рейс из Москвы FV 6373 прилет 09:40, из Санкт-Петербурга рейс FV6341 прилет в 10:25.

Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.

Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?

Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 мар 2023
Всё супер 👍!!!! Огромное спасибо Наталье нашему гиду!!! Она великолепна!!!!
О
10 мар 2022
Поездка на Кольский полуостров на мартовские праздники превзошла все наши ожидания, восторг просто не описать словами! Насколько прекрасна Русская земля! Северное сияние являлось к нам каждую ночь, даже не приходилось за ним охотиться! Пейзажи Териберки, Ловозера и Сейдозера миротворяюще прекрасны. Гиды очень профессиональны и влюблены в свой край. Всем советую данный тур)
О
9 мар 2022
От поездки в полном восторге! Посетили потрясающие места, видели сияние каждую ночь! Гиды тоже очень профессиональные. Теперь мечтаем посетить Кольский полуостров летом)

Тур входит в следующие категории Мурманска

Северное сияниеВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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