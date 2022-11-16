Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Прогуляемся по центру, вы узнаете историю освоения Крайнего Севера и особенности строительства города за полярным кругом. Посетим морской вокзал, где вы впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок.

Гид расскажет и об обычной жизни горожан, о местных традициях и праздниках и покажет «изюминки» столицы Арктики. Экскурсия продлится 2-3 часа, далее — свободное время. За доплату возможно посещение ледокола.

Вечером, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.