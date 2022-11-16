Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет. С детьми более младшего возраста возможно проведение тура индивидуально, цена по запросу.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Включён 1 обед в Териберке (морепродукты). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сиянием
Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Прогуляемся по центру, вы узнаете историю освоения Крайнего Севера и особенности строительства города за полярным кругом. Посетим морской вокзал, где вы впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок.
Гид расскажет и об обычной жизни горожан, о местных традициях и праздниках и покажет «изюминки» столицы Арктики. Экскурсия продлится 2-3 часа, далее — свободное время. За доплату возможно посещение ледокола.
Вечером, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.
Териберка и выход в море на поиск китов
Рано утром отправляемся в посёлок Териберка — одно из старейших рыбацких поселений Мурманской области и место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами и запечатлеть пейзажи северной горной тундры.
По приезде, чтобы застать световой день, сразу выйдем в море на поиски китов! Будем вглядываться в воду, ожидая увидеть заветных гигантов, и восхищаться видами. После полакомимся свежайшими морепродуктами в кафе.
Затем прогуляемся по знаменитому пляжу с круглыми камнями, который местные прозвали «пляжем с яйцами динозавра», вы посидите на «лавочке путешественника», побываем у водопада в ущелье скал из розового гранита. Посетим «кладбище кораблей» в бухте Лодейная и пройдёмся по старой Териберке, богатой необычными арт-объектами, гармонирующими с аутентичным древним селом: скелет кита, трон из сериала «Игра престолов», знаменитые гигантские качели и рыбацкие лодки. Вечером вернёмся в Мурманск.
В случае плохих погодных условий заменим поездку в Териберку экскурсией в Кировск.
Саамская история и прогулка к месту силы
Заключительный день путешествия посвятим знакомству с мифами и легендами коренных народов Севера — саамов. Поедем за город, где вас ждёт прогулка в мир суровых скал и величественной тундры. Зимой прогулка пройдёт на снегоступах!
Вы увидите загадочный лабиринт «Вавилон» и загадаете желание у волшебных «парящих» камней — сейдов. Гид расскажет о обрядах и обычаях саамов, а мы погреемся горячим чаем на северных травах и насладимся видом, открывающимся со скалистой сопки на замёрзшее озеро и тундру. После — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обед в Териберке
- Трансферы по программе
- Выход в море
- Охота за полярным сиянием с фотографом в одну из ночей (при благоприятной погоде)
- Посещение природного парка
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание (кроме одного обеда)
- Индивидуальная страховка
- Детям и группам скидки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно, что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя
Нашим