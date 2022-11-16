На встречу с Арктикой. Знаковые места, охота на сияние и морская прогулка в поисках китов

Познакомиться с традициями саамов, увидеть пляж с «яйцами динозавра» и покараулить китов и сияние
Побывать в Заполярье — значит влюбиться в пейзажи северной тундры и арктическую кухню и почувствовать цепляющую атмосферу таинственного края. Мы расскажем вам о северном сиянии и вместе его поищем. Побываем
читать дальше

в поморском селе Териберка, где посмотрим на необычные арт-объекты и пройдём по побережью. Будем вглядываться в горизонт с корабля, когда выйдем в море — вдруг проплывут киты или дельфины.

Осмотрим известные памятники столицы Арктики, прогуляемся до мистического каменного лабиринта и познакомимся с традициями, мифами и легендами саамов.

5
2 отзыва
На встречу с Арктикой. Знаковые места, охота на сияние и морская прогулка в поисках китов
На встречу с Арктикой. Знаковые места, охота на сияние и морская прогулка в поисках китов
На встречу с Арктикой. Знаковые места, охота на сияние и морская прогулка в поисках китов

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет. С детьми более младшего возраста возможно проведение тура индивидуально, цена по запросу.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Включён 1 обед в Териберке (морепродукты). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сиянием

Встречаемся и отправляемся знакомиться с самым крупным городом Заполярья. Прогуляемся по центру, вы узнаете историю освоения Крайнего Севера и особенности строительства города за полярным кругом. Посетим морской вокзал, где вы впечатлитесь габаритами легендарного атомного ледокола «Ленин», который смог совершить переход до Антарктиды без дозаправки с количеством топлива, способным поместиться в спичечный коробок.

Гид расскажет и об обычной жизни горожан, о местных традициях и праздниках и покажет «изюминки» столицы Арктики. Экскурсия продлится 2-3 часа, далее — свободное время. За доплату возможно посещение ледокола.

Вечером, при благоприятных погодных условиях, выезжаем на охоту за сиянием. Поездка продлится максимум 5 часов, в зависимости от того, как быстро мы найдём звёздное небо и увидим само явление.

Экскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сияниемЭкскурсия по столице Арктики, выезд на охоту за северным сиянием
2 день

Териберка и выход в море на поиск китов

Рано утром отправляемся в посёлок Териберка — одно из старейших рыбацких поселений Мурманской области и место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами и запечатлеть пейзажи северной горной тундры.

По приезде, чтобы застать световой день, сразу выйдем в море на поиски китов! Будем вглядываться в воду, ожидая увидеть заветных гигантов, и восхищаться видами. После полакомимся свежайшими морепродуктами в кафе.

Затем прогуляемся по знаменитому пляжу с круглыми камнями, который местные прозвали «пляжем с яйцами динозавра», вы посидите на «лавочке путешественника», побываем у водопада в ущелье скал из розового гранита. Посетим «кладбище кораблей» в бухте Лодейная и пройдёмся по старой Териберке, богатой необычными арт-объектами, гармонирующими с аутентичным древним селом: скелет кита, трон из сериала «Игра престолов», знаменитые гигантские качели и рыбацкие лодки. Вечером вернёмся в Мурманск.

В случае плохих погодных условий заменим поездку в Териберку экскурсией в Кировск.

Териберка и выход в море на поиск китовТериберка и выход в море на поиск китовТериберка и выход в море на поиск китовТериберка и выход в море на поиск китовТериберка и выход в море на поиск китовТериберка и выход в море на поиск китов
3 день

Саамская история и прогулка к месту силы

Заключительный день путешествия посвятим знакомству с мифами и легендами коренных народов Севера — саамов. Поедем за город, где вас ждёт прогулка в мир суровых скал и величественной тундры. Зимой прогулка пройдёт на снегоступах!

Вы увидите загадочный лабиринт «Вавилон» и загадаете желание у волшебных «парящих» камней — сейдов. Гид расскажет о обрядах и обычаях саамов, а мы погреемся горячим чаем на северных травах и насладимся видом, открывающимся со скалистой сопки на замёрзшее озеро и тундру. После — трансфер в аэропорт.

Саамская история и прогулка к месту силыСаамская история и прогулка к месту силыСаамская история и прогулка к месту силыСаамская история и прогулка к месту силыСаамская история и прогулка к месту силы

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обед в Териберке
  • Трансферы по программе
  • Выход в море
  • Охота за полярным сиянием с фотографом в одну из ночей (при благоприятной погоде)
  • Посещение природного парка
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание (кроме одного обеда)
  • Индивидуальная страховка
  • Детям и группам скидки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 12:00
Завершение: Мурманск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
16 ноя 2022
Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.
Огромная благодарность нашему гиду Ивану. Он очень вежливый, тактичный и видно, что действительно знает и любит своё дело. Всё было вовремя
читать дальше

организовано и продумано до мелочей: обеды, перекусы, остановки, все передвижения. А сами поездки на автомобиле были комфортные и безопасные. В Териберке очень пригодились "кошки" (насадки на обувь), с которыми мы легко шагали по ледяной дороге. Спасибо за советы по поводу покупок, где поесть и т. д.
И наша особенная благодарность за возможность исполнить мечту и увидеть Северное сияние. За фото и видео, которыми невозможно налюбоваться.
Спасибо большое за вашу человечность и профессионализм.
Елена и Юлия.

Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.Только что вернулись из тура и с радостью делимся впечатлениями.
Т
6 ноя 2022
Замечательный тур! Насыщенный, интересный. Маленькая группа (4 человека), удобный автомобиль. Посетили Териберку, погуляли по Мурманску, съездили в саамскую деревню. Впечатлений масса. Но самое главное -увидели северное сияние. Целых два раза))
Нашим
читать дальше

гидом был Иван. Все очень профессионально, продуманно, с большим вниманием к гостям. Были очень полезны его советы что и где покушать, где и какие купить сувениры. Всегда пунктуален и приветлив!
Большое спасибо за чудесное путешествие!

Похожие туры из Мурманска

Териберка. Киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
7 дней
3 отзыва
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
23 фев в 10:00
75 000 ₽ за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 49 900 ₽ за человека