За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску

Индивидуальный тур в Мурманске

Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей

Джентльмены и леди, едем в Арктику ловить удачу за хвост! Попробуем застать северное сияние и полюбоваться разноцветными всполохами на ночном небе. Выйдем в открытое море в надежде увидеть китов.

Погуляем по знаменитой Териберке и рассмотрим её достопримечательности: гигантские качели на побережье, Батарейский водопад и пляж с огромными круглыми валунами.

Погостим в хаски-парке и погладим дружелюбных собак и северных оленей, желающие смогут покататься в упряжке. И пусть нам повезёт!
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
9
фев
1
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сиянием

Сегодня вы прилетаете в Мурманск удобным для вас рейсом и самостоятельно заселяетесь в отель. Соберёмся вместе за ужином около 18:00-19:00: познакомимся поближе, обсудим предстоящее путешествие, и вы попробуете местные морские деликатесы. Затем оденемся потеплее и при наличии хороших погодных условий едем ловить северное сияние. Вернёмся в отель около 00:00.

Прилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сиянием
2 день

Териберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияние

Встанем пораньше и после завтрака отправимся в Териберку. Дорога займёт 2-4 часа. По приезде вас ждёт водная прогулка — выйдем в открытое море, чтобы испытать удачу и попробовать встретить китов. Затем пообедаем морепродуктами: вы попробуете свежайших гребешков и морских ежей или блюда северной кухни — пельмени с треской, пирожки с палтусом.

После пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей, а на обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.

Важно: при ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку и морская прогулка могут быть перенесены на следующий день.

Териберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияниеТериберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияние
3 день

Посещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропорт

В этот день едем в гости к северным оленям и хаски. Вы посмотрите на питомцев парка, а гид расскажет об их жизни. Желающие смогут прокатиться в собачьей или оленьей упряжке. После прогуляемся по Мурманску. Увидим знаменитый ледокол «Ленин», со смотровой площадки полюбуемся панорамой города и Кольским заливом. Также выделим время для покупки съедобных «сувениров» — морепродуктов, оленины и проч.

Пообедаем в атмосферном ресторане в центре Мурманска и около 18:00 отправимся в аэропорт.

Посещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропортПосещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропортПосещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропортПосещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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