Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Погуляем по знаменитой Териберке и рассмотрим её достопримечательности: гигантские качели на побережье, Батарейский водопад и пляж с огромными круглыми валунами.
Погостим в хаски-парке и погладим дружелюбных собак и северных оленей, желающие смогут покататься в упряжке. И пусть нам повезёт!
янв
янв
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сиянием
Сегодня вы прилетаете в Мурманск удобным для вас рейсом и самостоятельно заселяетесь в отель. Соберёмся вместе за ужином около 18:00-19:00: познакомимся поближе, обсудим предстоящее путешествие, и вы попробуете местные морские деликатесы. Затем оденемся потеплее и при наличии хороших погодных условий едем ловить северное сияние. Вернёмся в отель около 00:00.
Териберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияние
Встанем пораньше и после завтрака отправимся в Териберку. Дорога займёт 2-4 часа. По приезде вас ждёт водная прогулка — выйдем в открытое море, чтобы испытать удачу и попробовать встретить китов. Затем пообедаем морепродуктами: вы попробуете свежайших гребешков и морских ежей или блюда северной кухни — пельмени с треской, пирожки с палтусом.
После пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей, а на обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.
Важно: при ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку и морская прогулка могут быть перенесены на следующий день.
Посещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропорт
В этот день едем в гости к северным оленям и хаски. Вы посмотрите на питомцев парка, а гид расскажет об их жизни. Желающие смогут прокатиться в собачьей или оленьей упряжке. После прогуляемся по Мурманску. Увидим знаменитый ледокол «Ленин», со смотровой площадки полюбуемся панорамой города и Кольским заливом. Также выделим время для покупки съедобных «сувениров» — морепродуктов, оленины и проч.
Пообедаем в атмосферном ресторане в центре Мурманска и около 18:00 отправимся в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00Завершение: Мурманск, аэропорт, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.