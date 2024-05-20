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Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Прогуляемся по местам, где снимали «Левиафана», прикоснёмся к Северному Ледовитому океану и поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин»»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
«В 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин»»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Обзорная экскурсия с посещением ледокола Ленин»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
«После обеда встреча с гидом и выезд на 4-часовую экскурсию по городу, включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин»»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Сначала побываем на знаменитом ледоколе «Ленин» — первом в мире корабле с ядерным реактором»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин»»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Увидим знаменитый ледокол «Ленин», со смотровой площадки полюбуемся панорамой города и Кольским заливом»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Начнём с площади «Пять углов», прогуляемся по набережной, где находится атомный ледокол «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, Семёновское озеро и статую «Алёши»»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024Тур понравился. Природа впечатляющая.
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ЕЕлена16 января 2024ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААнна4 сентября 2023Знакомство с весенней АрктикойВсё доступно, удобно и соответствует заявленному.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ННадежда16 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОтличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
- ММаксим8 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОчень крутая команда!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ледокол Ленин»
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