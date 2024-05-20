Туры на ледокол Ленин из Мурманска

Найдено 19 туров в категории «Ледокол Ленин» в Мурманске, цены от 29 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Прогуляемся по местам, где снимали «Левиафана», прикоснёмся к Северному Ледовитому океану и поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин»»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
«В 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин»»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750 за человека
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Обзорная экскурсия с посещением ледокола Ленин»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
«После обеда встреча с гидом и выезд на 4-часовую экскурсию по городу, включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Начало: Россия, Мурманск
10 фев в 10:00
24 фев в 10:00
от 40 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин»»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Сначала побываем на знаменитом ледоколе «Ленин» — первом в мире корабле с ядерным реактором»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин»»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Увидим знаменитый ледокол «Ленин», со смотровой площадки полюбуемся панорамой города и Кольским заливом»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«В дни, когда ледокол «Ленин» не работает или закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Начнём с площади «Пять углов», прогуляемся по набережной, где находится атомный ледокол «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, Семёновское озеро и статую «Алёши»»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Тур понравился. Природа впечатляющая.
    Тур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющая
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
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    еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.

  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Всё доступно, удобно и соответствует заявленному.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
    читать дальше

    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Н
    Надежда
    16 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Отличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Очень крутая команда!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ледокол Ленин»

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  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  3. Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
  4. В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
  5. Летнее очарование Заполярья
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Ледокол Ленин" можно забронировать 19 авторских туров от 29 600 до 89 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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