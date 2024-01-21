Отличительной чертой тура является длительность морской прогулки и комфортный корабль — в теплое время года мы выходим в море на 7 часов, что повышает вероятность встречи с китами.
Здесь есть шанс увидеть: полосатика (финвала), малого полосатика (кита минке), горбатого кита, дельфинов — часто, косатку — средне, кашалота и синего кита — редко. Вероятность встречи с китами есть в любое время — мы наблюдаем за ними круглый год.
Некоторые киты постоянно живут именно в Баренцевом море, а некоторые подходят к берегам на пути миграции.
В турах с середины августа до ноября есть большой шанс увидеть не только китов, но и северное сияние.
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июн
июн
июн
июл
июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.
Трансфер в Териберку (2,5–3 часа).
Заселяемся в отель на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой!
Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.
Также посмотрим место, где стоял дом из фильма «Левиафан» и скелет кита, использованный во время съемок.
На ужин отправимся в ресторан, где можно попробовать свежие морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков и ежей, а также краба).
Териберка: выход в море на поиски китов
Сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море.
Проведем время (7 часов летом, 3–5 часов в мае, сентябре, октябре и ноябре), наблюдая за красотами побережья с его красными гранитами и птичьими базарами, северных вод и морскими обитателями.
По желанию можно порыбачить — здесь хорошо ловится треска, а еще на корабле есть сауна — после нее можно искупаться в море (доступна на 5-7-часовых выходах в море).
По ситуации на море капитан корабля определит маршрут.
Малые туристические и рыбацкие суда держат между собой связь — передают друг другу информацию о том, где и кого из животных видели, что повышает шансы для всех, кто в море увидеть китов.
В программах до середины мая и с сентября в этот день еще будет небольшой поход берегу моря и тундре.
К ужину вернемся в Териберку.
Териберка - Мурманск
Утром мы будем наслаждаться природой окрестностей Териберки — отправимся в несложный треккинг.
Посетим Драконий пляж и дойдем до Малого Батарейского озера, воды которого выливаются в Баренцево море, образуя водопад.
Это будет интереснейший поход по берегам Баренцева моря и тундре!
В зависимости от погоды и при наличии достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи. Протяженность прогулки 10 км по несложному рельефу.
В турах до середины мая и с сентября поход будет во 2 день.
Затем отправимся обратно в Мурманск (можем отвезти в аэропорт или в город, время выезда из Териберки в начале мая и осенью в 10/10:30, с середины мая до конца августа выезжаем в 15:30/16:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «45 причал». Можно выбрать:
- базовый тариф: проживание в уютных 2- и 3-местных номерах, санузел на этаже. Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить и удобное расположение отеля.
- улучшенный тариф: размещение 2-местное в домиках и коттеджах с собственным санузлом. Также вы можете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:
|Даты тура
|Базовый тариф
|Улучшенный тариф
|Выход в море
|1–3 мая
|40 000
|45 000
|3 часа
|2–4 мая
|40 000
(нет мест)
|45 000
|3 часа
|3–5 мая
|40 000
|45 000
|3 часа
|8–10 мая
|40 000
|—
|5 часов
|9–11 мая
|40 000
|53 000
|5 часов
|10–12 мая
|40 000
|53 000
|5 часов
|17–19 мая
|39 000
|—
|7 часов
|24–26 мая
|—
|49 900
|7 часов
|31 мая – 2 июня
|39 000
|—
|7 часов
|7–9 июня
|—
|49 900
|7 часов
|8–10 июня
|40 000
|45 000
|7 часов
|10–12 июня
|40 000
|45 000
|7 часов
|14–16 июня
|—
|49 900
|7 часов
|21–23 июня
|39 000
|—
|7 часов
|28–30 июня
|—
|49 900
|7 часов
|5–7 июля
|39 000
|—
|7 часов
|12–14 июля
|—
|49 900
|7 часов
|19–21 июля
|39 000
|49 900
|7 часов
|26–28 июля
|—
|49 900
|7 часов
|2–4 августа
|39 000
|—
|7 часов
|9–11 августа
|—
|49 900
|7 часов
|16–18 августа
|39 000
|—
|7 часов
|23–25 августа
|—
|49 900
|7 часов
|30 августа – 1 сентября
|39 000
|—
|7 часов
|Туры в сезон северного сияния с сокращенным выходом в море на 5 и 3 часа (так как будет холоднее, чем летом):
|6–8 сентября
|—
|47 000
|5 часов
|13–15 сентября
|37 000
|47 000
|5 часов
|20–22 сентября
|37 000
|47 000
|5 часов
|27–29 сентября
|37 000
|47 000
|5 часов
|4–6 октября
|—
|47 000
|5 часов
|11–13 октября
|37 000
|47 000
|5 часов
|1–3 ноября
|40 000
|—
|3 часа
|2–4 ноября
|—
|50 000
|3 часа
|22–24 ноября
|37 000
|47 000
|3 часа
Будьте внимательны при выборе дат, проживание заранее забронировано под все группы! Стоимость меняется в зависимости от даты проведения тура — в праздничные дни стоимость повышенная из-за тарифов отелей.
Варианты проживания
База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)
Проживание в уютных 2- и 3-местных номерах, санузел на этаже. Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить и удобное расположение отеля.
База отдыха «45-й причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное. В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км.
База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)
Размещение 2-местное в домиках и коттеджах с собственным санузлом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе: Мурманск - ТериберкаТериберка - Мурмансктрансфер по Териберке
- Мурманск - Териберка
- Териберка - Мурманск
- Трансфер по Териберке
- 2 ночи в отеле по выбранному тарифу
- Работа гида
- Перекус в день морской прогулки при длительности прогулки от 5 часов
- Экскурсия по старой части Териберки с посещением фермы с оленями и хаски
- Вход на территорию природного парка
- Треккинг по тундре и берегу Баренцева моря
- Вход на территорию порта
- Морская прогулка (7 часов летом, 3-5 часов в мае, сентябре, октябре и ноябре)
- Рыбалка во время морской прогулки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание в кафе: прием пищи от 600 до 2 000 руб. за раз
- Доп. услуги по желанию группы: дополнительная аренда кораблябанядайвер для вылова морепродуктов
- Дополнительная аренда корабля
- Баня
- Дайвер для вылова морепродуктов
- Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и личные вещи:
- термобелье;
- одежда (температура в мае, октябре, ноябре -5… +10°C; в июне +5… +20°C; в июле и августе +5… +22°C, в сентябре 0… +15°C);
- ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки;
- удобная обувь с нескользящей подошвой;
- термос;
- тапочки для гостиницы (для тех, у кого проживание по базовому тарифу);
- принадлежности для душа (для тех, у кого проживание по базовому тарифу).
Документы:
- билеты или маршрутные квитанции;
- деньги на дополнительные расходы;
- копия паспорта РФ или фото в телефоне;
- паспорт РФ;
- полис ОМС.
Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где проходит встреча участников группы?
Встречаемся в Мурманске в центре города и в аэропорту на ваш выбор.
Время встречи в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.
Добраться из аэропорта до центра Мурманска можно общественным транспортом или на такси.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
Какой температурный режим будет в туре?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема.
Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть.
Температура +5… +10°C, но ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5°C).
Температура:
- в мае, октябре, ноябре -5… +10°C;
- в июне +5… +20°C;
- в июле и августе +5… +22°C;
- в сентябре 0… +15°C.
Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с возвращением стоимости аренды корабля).
На какое время лучше покупать билеты?
Билеты рекомендуем брать с прилетом в день начала тура или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить). Трансфер из центра города и аэропорта. Время встречи в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.
Обратные билеты:
- на туры до середины мая нужно покупать билеты с отлетом с 14:55 до 16:20 (включительно);
- на туры после середины мая и до конца августа нужно покупать билеты с отлетом с 20:30 до 21:30 (включительно);
- на туры с начала сентября и до конца ноября нужно покупать билеты с отлетом с 14:55 до 16:20 (включительно).
Сначала мы отвозим участников в аэропорт, далее микроавтобус может отвезти желающих в Мурманск.
В случае, если задержка вашего рейса будет составлять 1 час и более, то у группы может не быть возможности вас ожидать — начнется сокращаться программа. Поэтому, в случае длительной задержки и опоздания на групповой трансфер, вам может потребоваться индивидуальный трансфер в Териберку, который оплачивается дополнительно (от 2 000 до 6 000 руб. с человека).
Важно: билеты в Мурманск и обратно можно приобретать только по согласованию с организатором тура!
Какая особенность тура в осенние заезды?
С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3–5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезет, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.
Какие есть возрастные ограничения?
Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников). Верхняя граница возраста участия определяется индивидуально (в случае, если вам более 60 лет, нужна консультация организатора).
Какие условия проживания?
При базовом тарифе проживание в 2-3-местных номерах с санузлом на этаже и общей кухней-столовой.
При тарифе «улучшенном» 2-местное проживание в домиках или коттеджах с удобствами в номерах.
Будьте внимательны при бронировании!
Как организовано питание?
- Завтраки, обеды, ужины в ресторане при отеле по меню (600–2000 рублей за один раз), из-за загруженности ресторанов в выходные и праздничные дни необходимо делать предзаказ питания заранее.
- Перекус на корабле в море, в случае морской прогулки более 5 часов (входит в стоимость).
Какова вероятность встретить китов?
Возможность встречи с китами есть в любое время — мы наблюдаем за ними круглый год.
Некоторые киты постоянно живут именно в Баренцевом море, а некоторые подходят к берегам на пути миграции.
По нашему опыту (мы организуем подобные туры с 2018 года) активность может быть и в ноябре, и в мае, и в летние месяцы и пр., то есть она не предсказуема.
Стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку.
Заранее сказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), мы, к сожалению, не можем.
Вероятность встречи с китами довольно большая — в сезоне 2021 из 30 только 2 группы не видели китов, в сезоне 2022 из 53 групп китов не видели 3 группы (по разным причинам — 1 раз не встретили, 1 раз море закрыли пограничники из-за учений, 1 раз выход в море был невозможен из-за шторма), в сезоне 2023 из 73 групп 11 не видели китов (не встречали или был шторм).
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена, активности могут быть поменяны местами (в худшем случае — отменены) из-за погодных условий, которые на Севере очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа в меру насыщенная