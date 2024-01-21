1 день

Мурманск - Териберка

Встреча в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.

Трансфер в Териберку (2,5–3 часа).

Заселяемся в отель на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой!

Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.

Также посмотрим место, где стоял дом из фильма «Левиафан» и скелет кита, использованный во время съемок.

На ужин отправимся в ресторан, где можно попробовать свежие морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков и ежей, а также краба).