Териберка. Киты на Баренцевом море

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Тур в Териберку на поиски китов — к побережью Баренцева моря в поселок Териберка, куда часто подходят киты.

Отличительной чертой тура является длительность морской прогулки и комфортный корабль — в теплое время года мы выходим в море на 7 часов, что повышает вероятность встречи с китами.

Здесь есть шанс увидеть: полосатика (финвала), малого полосатика (кита минке), горбатого кита, дельфинов — часто, косатку — средне, кашалота и синего кита — редко. Вероятность встречи с китами есть в любое время — мы наблюдаем за ними круглый год.

Некоторые киты постоянно живут именно в Баренцевом море, а некоторые подходят к берегам на пути миграции.

В турах с середины августа до ноября есть большой шанс увидеть не только китов, но и северное сияние.
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Териберка. Киты на Баренцевом море
Ближайшие даты:
2
мая
7
июн
8
июн
14
июн
5
июл
12
июл
19
июл
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даты

Что вас ожидает:

В поисках китов с комфортом
В поисках китов с комфортом
Постараемся поймать в объективы китов, а после на 5-7-часовых прогулках сможем посетить сауну на корабле
Насыщенная программа
Насыщенная программа
За 3 дня успеем выйти в море, погулять по старой Териберки и отправиться в треккинг по тундре и побережью
Знакомство с Териберкой
Знакомство с Териберкой
Посетим визитные карточки поселка, который обрел вторую жизнь благодаря фильму «Левиафан»
Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Навестим заброшенные рыбацкие корабли на берегу моря
Пляж Дракона
Пляж Дракона
Увидим круглые камни похожие на сказочные яйца драконов, оставленные на берегу
Баренцево море
Баренцево море
Полюбуемся водами моря, которое являются частью Северного Ледовитого океана

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Териберка

Встреча в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.

Трансфер в Териберку (2,5–3 часа).

Заселяемся в отель на берегу Баренцева моря и отправляемся на первое знакомство с Териберкой!

Сегодня мы увидим кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.

Также посмотрим место, где стоял дом из фильма «Левиафан» и скелет кита, использованный во время съемок.

На ужин отправимся в ресторан, где можно попробовать свежие морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков и ежей, а также краба).

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2 день

Териберка: выход в море на поиски китов

Сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море.

Проведем время (7 часов летом, 3–5 часов в мае, сентябре, октябре и ноябре), наблюдая за красотами побережья с его красными гранитами и птичьими базарами, северных вод и морскими обитателями.

По желанию можно порыбачить — здесь хорошо ловится треска, а еще на корабле есть сауна — после нее можно искупаться в море (доступна на 5-7-часовых выходах в море).

По ситуации на море капитан корабля определит маршрут.

Малые туристические и рыбацкие суда держат между собой связь — передают друг другу информацию о том, где и кого из животных видели, что повышает шансы для всех, кто в море увидеть китов.

В программах до середины мая и с сентября в этот день еще будет небольшой поход берегу моря и тундре.

К ужину вернемся в Териберку.

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3 день

Териберка - Мурманск

Утром мы будем наслаждаться природой окрестностей Териберки — отправимся в несложный треккинг.

Посетим Драконий пляж и дойдем до Малого Батарейского озера, воды которого выливаются в Баренцево море, образуя водопад.

Это будет интереснейший поход по берегам Баренцева моря и тундре!

В зависимости от погоды и при наличии достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи. Протяженность прогулки 10 км по несложному рельефу.

В турах до середины мая и с сентября поход будет во 2 день.

Затем отправимся обратно в Мурманск (можем отвезти в аэропорт или в город, время выезда из Териберки в начале мая и осенью в 10/10:30, с середины мая до конца августа выезжаем в 15:30/16:00).

Териберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «45 причал». Можно выбрать:

  • базовый тариф: проживание в уютных 2- и 3-местных номерах, санузел на этаже. Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить и удобное расположение отеля.
  • улучшенный тариф: размещение 2-местное в домиках и коттеджах с собственным санузлом. Также вы можете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:

Даты тураБазовый тарифУлучшенный тарифВыход в море
1–3 мая40 00045 0003 часа
2–4 мая40 000
(нет мест)		45 0003 часа
3–5 мая40 00045 0003 часа
8–10 мая40 0005 часов
9–11 мая40 00053 0005 часов
10–12 мая40 00053 0005 часов
17–19 мая39 0007 часов
24–26 мая49 9007 часов
31 мая – 2 июня39 0007 часов
7–9 июня49 9007 часов
8–10 июня40 00045 0007 часов
10–12 июня40 00045 0007 часов
14–16 июня49 9007 часов
21–23 июня39 0007 часов
28–30 июня49 9007 часов
5–7 июля39 0007 часов
12–14 июля49 9007 часов
19–21 июля39 00049 9007 часов
26–28 июля49 9007 часов
2–4 августа39 0007 часов
9–11 августа49 9007 часов
16–18 августа39 0007 часов
23–25 августа49 9007 часов
30 августа – 1 сентября39 0007 часов
Туры в сезон северного сияния с сокращенным выходом в море на 5 и 3 часа (так как будет холоднее, чем летом):
6–8 сентября47 0005 часов
13–15 сентября37 00047 0005 часов
20–22 сентября37 00047 0005 часов
27–29 сентября37 00047 0005 часов
4–6 октября47 0005 часов
11–13 октября37 00047 0005 часов
1–3 ноября40 0003 часа
2–4 ноября50 0003 часа
22–24 ноября37 00047 0003 часа

Будьте внимательны при выборе дат, проживание заранее забронировано под все группы! Стоимость меняется в зависимости от даты проведения тура — в праздничные дни стоимость повышенная из-за тарифов отелей.

Варианты проживания

База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)

2 ночи

Проживание в уютных 2- и 3-местных номерах, санузел на этаже. Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить и удобное расположение отеля.

База отдыха «45-й причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное. В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км.

База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)База Отдыха «45-ый Причал» (основной корпус)

База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)

2 ночи

Размещение 2-местное в домиках и коттеджах с собственным санузлом.

База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)База Отдыха «45-ый Причал» (коттеджи)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе: Мурманск - ТериберкаТериберка - Мурмансктрансфер по Териберке
  • Мурманск - Териберка
  • Териберка - Мурманск
  • Трансфер по Териберке
  • 2 ночи в отеле по выбранному тарифу
  • Работа гида
  • Перекус в день морской прогулки при длительности прогулки от 5 часов
  • Экскурсия по старой части Териберки с посещением фермы с оленями и хаски
  • Вход на территорию природного парка
  • Треккинг по тундре и берегу Баренцева моря
  • Вход на территорию порта
  • Морская прогулка (7 часов летом, 3-5 часов в мае, сентябре, октябре и ноябре)
  • Рыбалка во время морской прогулки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в кафе: прием пищи от 600 до 2 000 руб. за раз
  • Доп. услуги по желанию группы: дополнительная аренда кораблябанядайвер для вылова морепродуктов
  • Дополнительная аренда корабля
  • Баня
  • Дайвер для вылова морепродуктов
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и личные вещи:

  • термобелье;
  • одежда (температура в мае, октябре, ноябре -5… +10°C; в июне +5… +20°C; в июле и августе +5… +22°C, в сентябре 0… +15°C);
  • ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
  • шапка;
  • шарф/бафф;
  • перчатки;
  • удобная обувь с нескользящей подошвой;
  • термос;
  • тапочки для гостиницы (для тех, у кого проживание по базовому тарифу);
  • принадлежности для душа (для тех, у кого проживание по базовому тарифу).

Документы:

  • билеты или маршрутные квитанции;
  • деньги на дополнительные расходы;
  • копия паспорта РФ или фото в телефоне;
  • паспорт РФ;
  • полис ОМС.

Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

Встречаемся в Мурманске в центре города и в аэропорту на ваш выбор.

Время встречи в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.

Добраться из аэропорта до центра Мурманска можно общественным транспортом или на такси.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

Какой температурный режим будет в туре?

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема.

Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть.

Температура +5… +10°C, но ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5°C).

Температура:

  • в мае, октябре, ноябре -5… +10°C;
  • в июне +5… +20°C;
  • в июле и августе +5… +22°C;
  • в сентябре 0… +15°C.

Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с возвращением стоимости аренды корабля).

На какое время лучше покупать билеты?

Билеты рекомендуем брать с прилетом в день начала тура или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить). Трансфер из центра города и аэропорта. Время встречи в городе в 14:30, в аэропорту — в 15:15. Возможно раньше, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время.

Обратные билеты:

  • на туры до середины мая нужно покупать билеты с отлетом с 14:55 до 16:20 (включительно);
  • на туры после середины мая и до конца августа нужно покупать билеты с отлетом с 20:30 до 21:30 (включительно);
  • на туры с начала сентября и до конца ноября нужно покупать билеты с отлетом с 14:55 до 16:20 (включительно).

Сначала мы отвозим участников в аэропорт, далее микроавтобус может отвезти желающих в Мурманск.

В случае, если задержка вашего рейса будет составлять 1 час и более, то у группы может не быть возможности вас ожидать — начнется сокращаться программа. Поэтому, в случае длительной задержки и опоздания на групповой трансфер, вам может потребоваться индивидуальный трансфер в Териберку, который оплачивается дополнительно (от 2 000 до 6 000 руб. с человека).

Важно: билеты в Мурманск и обратно можно приобретать только по согласованию с организатором тура!

Какая особенность тура в осенние заезды?

С сентября по ноябрь мы проводим данный тур с сокращенным выходом в море — 3–5 часов, чтобы не заморозить своих гостей. С сентября также начинается сезон большой геомагнитной активности, а значит шанс увидеть Северное сияние в хорошую погоду стремится к 99%. Если повезет, то вы сможете увидеть и китов, и сияние.

Какие есть возрастные ограничения?

Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников). Верхняя граница возраста участия определяется индивидуально (в случае, если вам более 60 лет, нужна консультация организатора).

Какие условия проживания?

При базовом тарифе проживание в 2-3-местных номерах с санузлом на этаже и общей кухней-столовой.

При тарифе «улучшенном» 2-местное проживание в домиках или коттеджах с удобствами в номерах.

Будьте внимательны при бронировании!

Как организовано питание?
  • Завтраки, обеды, ужины в ресторане при отеле по меню (600–2000 рублей за один раз), из-за загруженности ресторанов в выходные и праздничные дни необходимо делать предзаказ питания заранее.
  • Перекус на корабле в море, в случае морской прогулки более 5 часов (входит в стоимость).
Какова вероятность встретить китов?

Возможность встречи с китами есть в любое время — мы наблюдаем за ними круглый год.

Некоторые киты постоянно живут именно в Баренцевом море, а некоторые подходят к берегам на пути миграции.

По нашему опыту (мы организуем подобные туры с 2018 года) активность может быть и в ноябре, и в мае, и в летние месяцы и пр., то есть она не предсказуема.

Стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку.

Заранее сказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), мы, к сожалению, не можем.

Вероятность встречи с китами довольно большая — в сезоне 2021 из 30 только 2 группы не видели китов, в сезоне 2022 из 53 групп китов не видели 3 группы (по разным причинам — 1 раз не встретили, 1 раз море закрыли пограничники из-за учений, 1 раз выход в море был невозможен из-за шторма), в сезоне 2023 из 73 групп 11 не видели китов (не встречали или был шторм).

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена, активности могут быть поменяны местами (в худшем случае — отменены) из-за погодных условий, которые на Севере очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
21 янв 2024
Потрясающий тур! Природа Севера и полярный день- суперэкзотика! Насыщенная, интересная программа, необычные блюда в ресторанах. Пугало проживание в 45 причале с удобствами на этаже, и совершенно напрасно: все очень уютно, чисто, по-домашнему. Китов видели. Самая вкусная в жизни рыбы - выловленная и тут же пожаренная на корабле. Короче, сплошной восторг!
Потрясающий тур! Природа Севера и полярный день- суперэкзотика! Насыщенная, интересная программа, необычные блюда в ресторанах. ПугалоПотрясающий тур! Природа Севера и полярный день- суперэкзотика! Насыщенная, интересная программа, необычные блюда в ресторанах. Пугало
Д
23 ноя 2023
Все понравилось!
Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!
Д
23 ноя 2023
Замечательный тур и прекрасный гид Алена!
Программа в меру насыщенная

Тур входит в следующие категории Мурманска

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