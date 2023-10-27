1 день

Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Вы самостоятельно прибываете в отель в Мурманске.

Перед охотой на северное сияние рекомендуем хорошо поужинать, чтобы быть полными сил.

Выезд на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура. Вы отправитесь на охоту с профессиональным гидом-фотографом, который приложит максимум усилий, чтобы найти для вас потрясающую Аврору!

В тур включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Как проходит тур на северное сияние:

Сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Само северное сияние может проявиться в любой момент! Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди. Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье). После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в город 00:00–02:00. Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.