Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Групповой тур в Мурманске

Киты, сияние, Териберка

5
3 отзыва
Добро пожаловать в осеннюю Арктику! Нас ждет увлекательное путешествие на Крайний Север — дальше только Северный полюс.

Мы отправимся на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, совершим путешествие в легендарную Териберку, познакомимся с культурой народа саами и выйдем в Баренцево море на поиски китов.
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
29
авг
5
сен
12
сен
19
сен
26
сен

Что вас ожидает:

Чудеса Севера
Чудеса Севера
Отправимся на поиски сказочного явления — северного сияния
Столица Арктики
Столица Арктики
Познакомимся с городом-героем Мурманском
Навстречу китам
Навстречу китам
Попытаем счастье увидеть китов и других обитателей Баренцева моря
Благородные олени
Благородные олени
Встретимся с красавцами северными оленями и угостим их ягелем
Знаменитая Териберка
Знаменитая Териберка
Посетим «небесные» качели, вечную стоянку кораблей и пляж «яйца драконов»
Этническое погружение
Этническое погружение
Побываем в жилище коренных народов, поговорим на саамском языке и отведаем национальную кухни

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Вы самостоятельно прибываете в отель в Мурманске.

Перед охотой на северное сияние рекомендуем хорошо поужинать, чтобы быть полными сил.

Выезд на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура. Вы отправитесь на охоту с профессиональным гидом-фотографом, который приложит максимум усилий, чтобы найти для вас потрясающую Аврору!

В тур включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Как проходит тур на северное сияние:

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Само северное сияние может проявиться в любой момент!
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в город 00:00–02:00.
  6. Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.

Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияние
2 день

Путешествие на Край Земли в Териберку

Встречаемся с гидом в лобби отеля Азимут, проверяем готовность отправиться в путешествие на самый край земли — в легендарную Териберку.

Отправляемся к побережью океана!

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.

После морской прогулки отправляемся на сытный обед в местное кафе Териберки.

Посещение локаций:

  • песчаный пляж с выброшенным на берег кораблем;
  • «небесные» качели;
  • пляж «яйца драконов».

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.

Путешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в ТериберкуПутешествие на Край Земли в Териберку
3 день

Знакомство со столицей Арктики

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время и место сообщит координатор накануне.

За время обзорного тура вы посетите основные достопримечательности Мурманска (тур занимает 3 часа):

  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
  • Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр (без посещения) первого в мире атомного ледокола «Ленин».
  • Пересечете самый длинный мост за полярным кругом и посетите панорамную локацию на противоположном берегу Кольского залива, откуда открывается панорамный вид на город Мурманск и его окрестности.

После программы мы отправляемся на обед в кафе в Мурманске. Обед включен в стоимость тура.

Возвращение к гостинице «Азимут». Завершение экскурсии, свободное время.

При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.

Знакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей АрктикиЗнакомство со столицей Арктики
4 день

Культура и традиции коренных народов Севера

Перед экскурсией Вы можете оставить свои вещи на комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время и место сообщит координатор накануне.

Отправляемся в этническую деревню. Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.

Прибытие, знакомство. В программе нас ждет:

  • Встретимся с красавцем северным оленем.
  • Угостим оленей ягелем (северным мхом — любимым угощением оленей).
  • Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
  • Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
  • Примем участие в кулинарном мастер-классе.
  • Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и свежую оленью вырезку.
  • За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни.
  • Поговорим о саамском и на саамском языке.
  • На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится возможно самое заветное желание!

По пути обратно в Мурманск мы посетим современную набережную города Кола, где мы увидим устье рек Кола и Тулома.

Возвращение к гостинице «Азимут». Приблизительное время прибытия в город 15:00–16:00. Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 18:00, чтобы с комфортом успеть в аэропорт.

Культура и традиции коренных народов СевераКультура и традиции коренных народов СевераКультура и традиции коренных народов СевераКультура и традиции коренных народов СевераКультура и традиции коренных народов СевераКультура и традиции коренных народов Севера

Проживание

Тур предполагает самостоятельное бронирование проживания в Мурманске.

Формат тураДвухместное размещениеОдноместное размещение
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуем отель «Гларус»		49 900 58 900
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуем отели: «Азимут», «Меридиан»		55 800 67 100

Варианты проживания

Отель «Azimut» 4

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4

Отель «Меридиан» 4

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4

Отель «Гларус» 3

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием
  • Фотосъемка на фоне северного сияния при успешной охоте
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Выход на морскую прогулку в Териберке (2 часа)
  • Экскурсия в этническую деревню (групповая)
  • Кулинарный мастер-класс в этнической деревне
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
  • Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • спортивные (походные) штаны и ветровку с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какие дни и время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 16:00.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 18:00.

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.

Какой минимальный возраст участников? Какие скидки?

Минимальный возраст участников 6 лет.

Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус») и отеле 4* («Азимут»). Сбор туристов происходит у отеля Азимут, поэтому для вашего удобства мы рекомендуем бронировать именно этот отель.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Если морская прогулка отменится?

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен частичный возврат денежных средств.

Будет ли северное сияние?

Наш 8-летний опыт охоты за полярным сиянием позволяет нам совершать успешные выезды до 98% туров.

Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.

Мы используем современные спутниковые прогнозы, чтобы определять участки с чистым небом в Мурманской области. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, мы будем ожидать проявления северного сияния.

Есть ли смысл брать с собой свою камеру и штатив для съемки северного сияния?

Если вы владеете навыками фотосъемки, то гид-фотограф покажет вам, как выстроить нужные настройки во время охоты за северным сиянием.

Сегодня современные смартфоны с развитыми камерами могут также качественно запечатлеть северное сияние.

Всех наших гостей мы фотографируем на профессиональную фототехнику.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 окт 2023
Благодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, за комфортабельные микроавтобусы, за вкусные обеды и ужины. Успехов и процветания вам!
Благодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, заБлагодарю принимающую сторону за прекрасный отдых, за талантливого гида Олега Макарова, за отличную организацию экскурсий, за
Б
24 сен 2023
Великолепная поезда, организация на 5!
В
11 сен 2023
Все наши надежды и желания оправдались, многое узнали об Арктике и полюбили этот край. Организовано все очень здорово!!! Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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