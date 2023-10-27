Киты, сияние, Териберка
Мы отправимся на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, совершим путешествие в легендарную Териберку, познакомимся с культурой народа саами и выйдем в Баренцево море на поиски китов.
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Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.
Вы самостоятельно прибываете в отель в Мурманске.
Перед охотой на северное сияние рекомендуем хорошо поужинать, чтобы быть полными сил.
Выезд на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов.
Фотосъемка включена в стоимость тура. Вы отправитесь на охоту с профессиональным гидом-фотографом, который приложит максимум усилий, чтобы найти для вас потрясающую Аврору!
В тур включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!
Как проходит тур на северное сияние:
- Сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
- Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Само северное сияние может проявиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в город 00:00–02:00.
- Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление. Всего в программу включено 2 выезда в тур на северное сияние.
Путешествие на Край Земли в Териберку
Встречаемся с гидом в лобби отеля Азимут, проверяем готовность отправиться в путешествие на самый край земли — в легендарную Териберку.
Отправляемся к побережью океана!
По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.
Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.
После морской прогулки отправляемся на сытный обед в местное кафе Териберки.
Посещение локаций:
- песчаный пляж с выброшенным на берег кораблем;
- «небесные» качели;
- пляж «яйца драконов».
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.
Знакомство со столицей Арктики
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время и место сообщит координатор накануне.
За время обзорного тура вы посетите основные достопримечательности Мурманска (тур занимает 3 часа):
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
- Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
- Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр (без посещения) первого в мире атомного ледокола «Ленин».
- Пересечете самый длинный мост за полярным кругом и посетите панорамную локацию на противоположном берегу Кольского залива, откуда открывается панорамный вид на город Мурманск и его окрестности.
После программы мы отправляемся на обед в кафе в Мурманске. Обед включен в стоимость тура.
Возвращение к гостинице «Азимут». Завершение экскурсии, свободное время.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.
Культура и традиции коренных народов Севера
Перед экскурсией Вы можете оставить свои вещи на комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут». Точное время и место сообщит координатор накануне.
Отправляемся в этническую деревню. Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.
Прибытие, знакомство. В программе нас ждет:
- Встретимся с красавцем северным оленем.
- Угостим оленей ягелем (северным мхом — любимым угощением оленей).
- Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
- Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
- Примем участие в кулинарном мастер-классе.
- Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и свежую оленью вырезку.
- За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни.
- Поговорим о саамском и на саамском языке.
- На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится возможно самое заветное желание!
По пути обратно в Мурманск мы посетим современную набережную города Кола, где мы увидим устье рек Кола и Тулома.
Возвращение к гостинице «Азимут». Приблизительное время прибытия в город 15:00–16:00. Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 18:00, чтобы с комфортом успеть в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает самостоятельное бронирование проживания в Мурманске.
|Формат тура
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Рекомендуем отель «Гларус»
|49 900
|58 900
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Рекомендуем отели: «Азимут», «Меридиан»
|55 800
|67 100
Варианты проживания
Отель «Azimut» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Отель «Меридиан» 4
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Отель «Гларус» 3
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 выезда на охоту за северным сиянием
- Фотосъемка на фоне северного сияния при успешной охоте
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Выход на морскую прогулку в Териберке (2 часа)
- Экскурсия в этническую деревню (групповая)
- Кулинарный мастер-класс в этнической деревне
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
- Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- спортивные (походные) штаны и ветровку с капюшоном;
- солнечные очки;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 16:00.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 18:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Какой минимальный возраст участников? Какие скидки?
Минимальный возраст участников 6 лет.
Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус») и отеле 4* («Азимут»). Сбор туристов происходит у отеля Азимут, поэтому для вашего удобства мы рекомендуем бронировать именно этот отель.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Если морская прогулка отменится?
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен частичный возврат денежных средств.
Будет ли северное сияние?
Наш 8-летний опыт охоты за полярным сиянием позволяет нам совершать успешные выезды до 98% туров.
Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.
Мы используем современные спутниковые прогнозы, чтобы определять участки с чистым небом в Мурманской области. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, мы будем ожидать проявления северного сияния.
Есть ли смысл брать с собой свою камеру и штатив для съемки северного сияния?
Если вы владеете навыками фотосъемки, то гид-фотограф покажет вам, как выстроить нужные настройки во время охоты за северным сиянием.
Сегодня современные смартфоны с развитыми камерами могут также качественно запечатлеть северное сияние.
Всех наших гостей мы фотографируем на профессиональную фототехнику.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.