Здесь во время Великой Отечественной Войны произошло великое противостояние войск вермахта и Красной Армии.
Скалы и сопки этой суровой земли хранят память о тех событиях — окопы, укрепления, блиндажи — все сохранилось почти без изменений.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Рыбачий
В 9:00 встреча гостей в Мурманске.
Переезд на микроавтобусе до пос. Титовка (около 1.5 часов в пути по асфальту).
Экипировка, инструктаж, сборы, старт маршрута.
В первый день мы проедем вдоль реки Титовки в сторону океана, радиально заедем под хребет Муста Тунтури, осмотрим немецкие фортификации, затем вернемся на основную дорогу, по которой попадем на полуостров Средний.
Здесь наш маршрут пройдет по одной из военных дорожек через центр полуострова.
Осмотрим систему водопадов, братские захоронения русских воинов, и конечно же, фантастические виды с возвышенностей Среднего на Мотовский залив и океан.
Прибытие в глэмпинг, размещение, ужин.
Кольцевой маршрут по полуострову Рыбачий
После завтрака выдвигаемся в сторону мыса Немецкий.
Осмотрим маяк, выходы черных сланцев, скалы мыса Кекурский, доедем до системы водопадов на реке Майке.
Возвращение в лагерь через середину полуострова Рыбачий.
Кольцевой маршрут в районе г. Эйна
Маршрут по полуострову Рыбачий в районе г. Эйна.
Подъем на вершину горы Эйна, осмотр остатков воинских частей, наблюдения за китами в заливе.
Пеший маршрут по цепочке красивейших водопадов, осмотр залива Эйна, посещение подземного бункера, откуда велось управление всеми боевыми действиями на полуостровах Средний и Рыбачий.
Маршрут по полуострову Средний. Отъезд
Осмотр скал "Два Брата", берега рыжих камней (выходов желтоцветных пестрых песчаников в прибойной полосе), эпичный проезд по древним береговым террасам вдоль западного побережья полуострова Средний.
Возвращение в пос. Титовка.
Сборы, отъезд на микроавтобусе в г. Мурманск.
Общий километраж экспедиции около 400 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в комфортных купольных шатрах в районе перешейка между полуостровами Средний и Рыбачий.
Размещение по 2-3 человека в шатре.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
- 1 человек на багги – 185 000 руб.;
- 2 человека на багги – 149 000 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге
- Питание по программе (завтрак и ужин в глэмпинге, обед полевой)
- Аренда багги
- Аренда снаряжения (костюмы от дождя и грязи, шлемы и подшлемники, балаклавы, защитные очки)
- Полевая баня 1 раз, душ по окончании маршрута в пос. Титовка
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- специализированная одежда для квадроцикла (есть аренда, но если есть возможность, то лучше привозить свою);
- резиновые сапоги на термоносок;
- флисовые вещи;
- термобелье;
- тонкая пуховка;
- шапка шерстяная;
- футболки, белье;
- личная аптечка (групповая имеется);
- кроссовки для лагеря, либо кроксы с шерстяным носком.
Дополнительная рекомендация:
- Дрон и хорошая камера.
Каковы требования к физической подготовке участников тура?
Маршрут непростой, но не потребует от Вас специальных навыков управления багги и определенной физической подготовки.
На чем мы будем ездить?
Экспедиция проводится на комфортных двухместных туристических багги BRP Maverick Trail 800.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.
Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.
Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!
С признательностью, Надежда Зубакова
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!
Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!
Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!
Ребята - Вы молодцы!