Приглашаем Вас на полуостров Рыбачий в авто-поход на желтом автобусе

Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку. А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане березовым веником и отведать северных деликатесов, приготовленных профессиональным поваром. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы?

Почему с нами хорошо:

У нас обустроенный кемпинг на берегу океана!

У нас профессиональный повар! Индивидуальное меню для вегетарианцев!

У нас современная мобильная баня Мобиба М104 и всегда можно помыться!

У нас местные гиды, которые любят север и могут показать Вам всю его красоту!

У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника! Желтые автобусы!

Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы!

Что вас ждет:

Проедем более 400 км по настоящей северной тундры.

Встретим закаты и рассветы на берегу Северного Ледовитого океана и кататься на крыше грузовика.

Посетим места сражений советских солдат и прикоснемся к истории.

Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий.

Прогуляемся босиком по длинным песчаным пляжам Рыбачьего.

Будем парится в настоящей, комфортной походной бане и купаться в море.

Насладимся видами северного ледовитого океана и возможно увидим китов.

Отведаем северных деликатесов и посетим самую северную точку европейской континентальной части России (русский Норд — Кап).

А вечером, у костра будем делится яркими впечатлениями за прошедший день.

И многое другое…