5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе

Ты бы хотел увидеть полярный день

Авторский тур
Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку.

А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане и отведать северных деликатесов.

Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа.

Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы?
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе
5 дней по полуострову Рыбачий на желтом автобусе

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
  • «Два брата» – это скалы Акка и Уккаэто
  • Мыс Кекурский
  • Мельничный водопад
  • Плита времени
  • Хребет Муста-тунтури
  • Мыс Скоробеевский
Приглашаем Вас на полуостров Рыбачий в авто-поход на желтом автобусе
Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку. А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане березовым веником и отведать северных деликатесов, приготовленных профессиональным поваром. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы?

Почему с нами хорошо:

    У нас обустроенный кемпинг на берегу океана!
    У нас профессиональный повар! Индивидуальное меню для вегетарианцев!
    У нас современная мобильная баня Мобиба М104 и всегда можно помыться!
    У нас местные гиды, которые любят север и могут показать Вам всю его красоту!
    У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника! Желтые автобусы!
    Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы!

    Что вас ждет:

    • Проедем более 400 км по настоящей северной тундры.
    • Встретим закаты и рассветы на берегу Северного Ледовитого океана и кататься на крыше грузовика.
    • Посетим места сражений советских солдат и прикоснемся к истории.
    • Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий.
    • Прогуляемся босиком по длинным песчаным пляжам Рыбачьего.
    • Будем парится в настоящей, комфортной походной бане и купаться в море.
    • Насладимся видами северного ледовитого океана и возможно увидим китов.
    • Отведаем северных деликатесов и посетим самую северную точку европейской континентальной части России (русский Норд — Кап).
    • А вечером, у костра будем делится яркими впечатлениями за прошедший день.
    И многое другое…

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Регистрация группы. Пропуск в природный парк полуострова Средний/Рыбачий
    • Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно (комфортный микроавтобус)
    • Внедорожный автобус с мягкими сидениями — ГАЗ 66 (шишига)
    • Услуги гида, водителя и работника кемпинга на все время поездки, музеи
    • 3х-разовое питание и закуски, а также — кофе, чай, вода, лимонад, квас
    • Обслуживание профессиональным поваром в лагере
    • Баня на берегу моря и фен для девочек
    • Все кемпинговое оборудование, большой шатер, лобное место с костром, бензогенератор для подзарядки техники
    • Ежедневное посещение мобильной бани, помывка, горячая вода
    • Комфортные кемпинговые четырехместные палатки с отдельными отсеками для 2-х человек, оснащенные кроватями
    • Хорошее настроение
    Что не входит
    • Авиа и ЖД билеты
    • Трансфер от аэропорта до Мурманска и обратно
    • Гостиница в Мурманске
    • Спальник и вкладыш (можно взять в аренду 1000 руб. за весь тур)
    • Алкоголь
    Место начала и завершения?
    Мурманск: стоянка у отеля «Меридиан»
    Когда и сколько длится
    Когда: Индивидуально, по заказу
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
    Важная информация
    • Дополнительные услуги
    • (заказываются заранее):
    • Рыбалка - 3000 рублей/час (аренда лодки, капитана, снастей. 4 рыбака в лодке. Спас жилеты предоставляются. (Рыба – треска, пикша, камбала). Лодка Посейдон - 5 метров.
    • Плавание в океане в гидрокостюме (фридайвинг) – 6 000 руб/чел.
    • (прокат гидрокостюма 7 мм - 9 мм, грузов ласт и погружение, с сертифицированным тренером, примерно 2 часа).
    • Прокат сапсерфа.
    • Прокат байдарки
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Индивидуально, по заказу

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