Приглашаем Вас на полуостров Рыбачий в авто-поход на желтом автобусе
Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку. А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане березовым веником и отведать северных деликатесов, приготовленных профессиональным поваром. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы?
Почему с нами хорошо:
У нас обустроенный кемпинг на берегу океана!
У нас профессиональный повар! Индивидуальное меню для вегетарианцев!
У нас современная мобильная баня Мобиба М104 и всегда можно помыться!
У нас местные гиды, которые любят север и могут показать Вам всю его красоту!
У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника! Желтые автобусы!
Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы!
Что вас ждет:
- Проедем более 400 км по настоящей северной тундры.
- Встретим закаты и рассветы на берегу Северного Ледовитого океана и кататься на крыше грузовика.
- Посетим места сражений советских солдат и прикоснемся к истории.
- Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий.
- Прогуляемся босиком по длинным песчаным пляжам Рыбачьего.
- Будем парится в настоящей, комфортной походной бане и купаться в море.
- Насладимся видами северного ледовитого океана и возможно увидим китов.
- Отведаем северных деликатесов и посетим самую северную точку европейской континентальной части России (русский Норд — Кап).
- А вечером, у костра будем делится яркими впечатлениями за прошедший день.
И многое другое…