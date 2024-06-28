Встретим вас в аэропорту Мурманска и отвезём в нашу резиденцию на берегу реки Тулома в окружении хвойного леса. В 14:30 пообедаем, а затем познакомимся, расскажем вам про цели и задачи, представим программу тура.

От теории перейдём к практикам: будем учиться слышать своё тело и развивать интуицию. Начнём с практики «Я» — будем проживать роль, чтобы осознать состояние. Дальше вас ждёт тактильная практика и осознанный ужин в 19:30.

После трапезы вооружимся факелами и отправимся гулять в лес. Может нам повезёт застать северное сияние!

В 21:30 — практика 20 благодарностей, а после 22:00 — долгожданный отдых.