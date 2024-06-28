Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями

Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Приглашаем провести 3 дня только для себя: будем учиться слышать своё тело и развивать интуицию, сможем экологично выявить ограничивающие убеждения и запустить процесс формирования своих истинных целей. Каждый день вас
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ждут хатха-йога, медитации и дыхательные упражнения и тактильные практики.

Жить будем в парк-отеле посреди густого хвойного леса, вдали от городской суеты и повседневных проблем.

А ещё погуляем по лесным тропам с факелами, подышим под ритмы бубна, устроим чайную церемонию и научимся массажировать стопы. В туре с нами будут психологи-кинезиологи и биодинамические краниосакральные терапевты.

Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Примечание:
При отмене тура менее 3 дней, фактически понесенные расходы не возмещаются.
Компания оставляет за собой право изменения времени и очередности практик, а также изменять их в зависимости от подготовки группы.
Питание в туре вегетарианское.
Пользование мобильными телефонами ограничено.

Что взять с собой?

Теплая и непродуваемая одежда до – 30;
Теплая и нескользящая обувь;
Термобелье,комплект термоносков
Шапка, шарф, перчатки.

Проживание. Будем жить в парк-отеле на берегу реки в окружении хвойного леса, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включено 3-разовое вегетарианское питание: завтраки, обеды и лёгкие ужины.

Мобильная связь. Пользование мобильными телефонами ограничено.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство и практика «Я»

Встретим вас в аэропорту Мурманска и отвезём в нашу резиденцию на берегу реки Тулома в окружении хвойного леса. В 14:30 пообедаем, а затем познакомимся, расскажем вам про цели и задачи, представим программу тура.

От теории перейдём к практикам: будем учиться слышать своё тело и развивать интуицию. Начнём с практики «Я» — будем проживать роль, чтобы осознать состояние. Дальше вас ждёт тактильная практика и осознанный ужин в 19:30.

После трапезы вооружимся факелами и отправимся гулять в лес. Может нам повезёт застать северное сияние!

В 21:30 — практика 20 благодарностей, а после 22:00 — долгожданный отдых.

Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»Встреча, знакомство и практика «Я»
2 день

Йога, практики и прогулка в лесу

День начнём в 07:00 с хатха-йоги: будем выполнять асаны и дыхательные упражнения пранаяма, медитировать. Позавтракаем и продолжим наши практики.

Проработаем ограничивающие убеждения и установки, а затем займёмся поиском истинных желаний и установим цели на 2024 год.

В 13:30 пообедаем и погуляем в лесу. В 16:00 будем выполнять дыхательные практики — дышать под ритм бубна. После лёгкого ужина устроим чайную церемонию и порефлексируем.

Вечером вас ждёт массаж стоп и проведём практику тактильности и благодарности. Попаримся в баньке и разойдёмся по комнатам.

Йога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесуЙога, практики и прогулка в лесу
3 день

Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"

Сегодня будем делать шаги к своей цели, осваивать навык принятия решений из расслабления и интуиции.

Утром займёмся хатха-йогой, позавтракаем и проведём динамическую групповую медитацию «Точка тишины» и контакто-резонансные расстановочные процессы, а также групповую телесную практику «Колыбель вселенной» — нейроседативный массаж.

По уже сложившейся традиции после обеда прогуляемся в лесу, наслаждаясь хвойными ароматами. Проведём практику «Реализация целей» и подведём итоги. Вы сможете дать обратную связь.

В 18:00 поужинаем, а затем — выезд. При желании вы сможете продлить пребывание в парк-отеле как для отдыха, так и для участия в индивидуальных сессиях/практиках.

Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в парк-отеле (двухместное и трёхместное размещение)
  • Завтраки, обеды, лёгкие ужины
  • Услуги 3 проводников в мир осознанности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Баня
  • 4-й день пребывания (по желанию)
  • Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэропорта Мурманска за доплату
Завершение: Парк-отель в селе Мурмаши, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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