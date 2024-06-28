Описание тура
Организационные детали
Примечание:
При отмене тура менее 3 дней, фактически понесенные расходы не возмещаются.
Компания оставляет за собой право изменения времени и очередности практик, а также изменять их в зависимости от подготовки группы.
Питание в туре вегетарианское.
Пользование мобильными телефонами ограничено.
Что взять с собой?
Теплая и непродуваемая одежда до – 30;
Теплая и нескользящая обувь;
Термобелье,комплект термоносков
Шапка, шарф, перчатки.
Проживание. Будем жить в парк-отеле на берегу реки в окружении хвойного леса, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включено 3-разовое вегетарианское питание: завтраки, обеды и лёгкие ужины.
Мобильная связь. Пользование мобильными телефонами ограничено.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство и практика «Я»
Встретим вас в аэропорту Мурманска и отвезём в нашу резиденцию на берегу реки Тулома в окружении хвойного леса. В 14:30 пообедаем, а затем познакомимся, расскажем вам про цели и задачи, представим программу тура.
От теории перейдём к практикам: будем учиться слышать своё тело и развивать интуицию. Начнём с практики «Я» — будем проживать роль, чтобы осознать состояние. Дальше вас ждёт тактильная практика и осознанный ужин в 19:30.
После трапезы вооружимся факелами и отправимся гулять в лес. Может нам повезёт застать северное сияние!
В 21:30 — практика 20 благодарностей, а после 22:00 — долгожданный отдых.
Йога, практики и прогулка в лесу
День начнём в 07:00 с хатха-йоги: будем выполнять асаны и дыхательные упражнения пранаяма, медитировать. Позавтракаем и продолжим наши практики.
Проработаем ограничивающие убеждения и установки, а затем займёмся поиском истинных желаний и установим цели на 2024 год.
В 13:30 пообедаем и погуляем в лесу. В 16:00 будем выполнять дыхательные практики — дышать под ритм бубна. После лёгкого ужина устроим чайную церемонию и порефлексируем.
Вечером вас ждёт массаж стоп и проведём практику тактильности и благодарности. Попаримся в баньке и разойдёмся по комнатам.
Групповая медитация "Точка тишины" и практика "Реализация целей"
Сегодня будем делать шаги к своей цели, осваивать навык принятия решений из расслабления и интуиции.
Утром займёмся хатха-йогой, позавтракаем и проведём динамическую групповую медитацию «Точка тишины» и контакто-резонансные расстановочные процессы, а также групповую телесную практику «Колыбель вселенной» — нейроседативный массаж.
По уже сложившейся традиции после обеда прогуляемся в лесу, наслаждаясь хвойными ароматами. Проведём практику «Реализация целей» и подведём итоги. Вы сможете дать обратную связь.
В 18:00 поужинаем, а затем — выезд. При желании вы сможете продлить пребывание в парк-отеле как для отдыха, так и для участия в индивидуальных сессиях/практиках.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в парк-отеле (двухместное и трёхместное размещение)
- Завтраки, обеды, лёгкие ужины
- Услуги 3 проводников в мир осознанности
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер из/в аэропорт
- Баня
- 4-й день пребывания (по желанию)
- Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб