2 день

Териберка

Позавтракав в отеле, в 9:00 мы отправляемся в Териберку. Дорога займет 2-2,5 часа.

По прибытии мы отправимся на экскурсию по Териберке и посетим все знаковые места: сначала в санях за снегоходом мы поедем к знаменитому Териберскому водопаду, прогуляемся на вершину горы, далее проедем к пляжу “Драконьих яиц”, где также совершим прогулку. Далее снегоход вернет нас к машинам и мы двинемся к Кладбищу кораблей, а дальше — на песчаный пляж Териберки, где установлены огромные качели, деревянный трон, на пляже мы также найдем выброшенный волной корабль, где можно полазать и сделать фото.

Мы сможем пообедать в одном из расположенных тут же на берегу ресторанов (не включен в стоимость).

После обеда мы зайдем на расположенную тут же оленью ферму, где сможем пообщаться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей.

Для любителей, в Териберке, на местной пивоварне можно продегустировать пенный напиток.

Во время всей поездки на берег моря наш гид будет рассказывать историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

В 17:00, попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск.