Два дня за Полярным кругом
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этнический парк и охота за северным сиянием
09:00 Мы встречаемся утром в Мурманске, знакомимся, гид расскажет программу тура, ответит на все вопросы.
Затем на автомобилях мы отправляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, северным собакам хаски, в этнический парк (примерно 1,5 часа в пути). Там нас ждут олени, хаски, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.
Вдоволь нагулявшись, мы вернемся в Мурманск, заселимся в отель, вы сможете поужинать (не включен в стоимость), а дальше ближе к 21 мы выдвигаемся на охоту за северным сиянием!
Териберка
Позавтракав в отеле, в 9:00 мы отправляемся в Териберку. Дорога займет 2-2,5 часа. По прибытии в Териберку мы отправимся на экскурсию по Териберке и посетим все знаковые места: сначала в санях за снегоходом мы поедем к знаменитому Териберскому водопаду, прогуляемся на вершину горы, далее проедем к пляжу “Драконьих яиц”, где также совершим прогулку.
Далее снегоход вернет нас к машинам и мы двинемся к Кладбищу кораблей, а дальше - на песчаный пляж Териберки, где установлены огромные качели, деревянный трон, на пляже мы также найдем выброшенный волной корабль, где можно полазать и сделать фото. Мы сможем пообедать в одном из расположенных тут же на берегу ресторанов (не включен в стоимость).
После обеда мы зайдем на расположенную тут же оленью ферму, где сможем пообщаться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей. Для любителей, в Териберке, на местной пивоварне можно продегустировать пенный напиток.
Во время всей поездки на берег моря наш гид будет рассказывать историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
В 17:00, попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах с удобствами в одной из гостиниц Мурманска.
Одноместное размещение возможно при наличии свободных номеров, доплата 7000 рублей.
Варианты проживания
Айтерра
«Iterra hotel» - гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В 400 м находится торговый центр «Plazma», в 1,1 км - Драматический театр и Сквер пограничников Арктики. Расстояние до аэропорта - 23,9 км, до ж/д вокзала - 1,9 км.
Отель «Парк Инн»
Гостиница «Парк Инн Полярные Зори» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Rooms and Breakfast
Гостиница "Rooms and Breakfast" находится в Мурманске. Гости здесь смогут всегда подключится к бесперебойной сети Wi-Fi и оставаться "на связи".
В номерном фонде гостиницы находится около комфортабельных 11 номеров различных категорий. Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой. В собственной ванной комнате обязательно есть душ.
Каждое утро здесь сервируются сытные и вкусные завтраки.
Рядом Вы найдете различные магазины, кафе, бары и рестораны.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе (Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex и аналогичные авто)
- Работа гида
- Проживание в отеле: 1 ночь
- Питание: 1 завтрак, 1 обед
- Входные билеты в хаски-парк (Олений двор), Оленью ферму
- Охота на северное сияние с фотографом
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Встреча и проводы в аэропорту
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение — 7 000 руб.
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обувь: удобная зимняя обувь, не скользящая подошва, желательно не промокаемые;
- теплые носки, сменные теплые носки;
- термобелье на диапазон температур 0 – минус 20;
- второй утепляющий слой– теплая флисовая либо шерстяная кофта;
- верхний слой – теплые брюки и теплая куртка с капюшоном;
- головной убор;
- флисовые и теплые перчатки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.