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Авторский тур
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
27 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Мурманск
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
12 июля в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
16 авг в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел24 мая 2024Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
- ААндрей22 мая 2024Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
- ВВиктория20 мая 2024Тур понравился. Природа впечатляющая.
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ССергей13 мая 2024Программа довольно насыщенная, сил на самостоятельные прогулки не оставалось. Успели насладиться видами и природой, удалось увидеть китов, застать самую разную погоду.
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААнна22 февраля 2024Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «3-дневные туры»
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