Туры на 3 дня в Мурманске

Найдено 83 тура в категории «3-дневные туры» в Мурманске, цены от 15 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
27 900 за человека
От Белого моря до Баренцева
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650 за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На встречу с Арктикой. По знаковым местам
Познакомиться с коренным народом, исследовать Мурманск и увидеть пляж с «яйцами динозавра»
Начало: Мурманск, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
24 500 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
За китами на Кольский
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900 за человека
Сплав по реке Териберке
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Начало: г. Мурманск
12 июля в 10:00
23 400 за человека
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Начало: г. Мурманск
14 июня в 10:00
9 авг в 10:00
26 200 за человека
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 53 750 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Поход на Сейдозеро
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000 за человека
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600 за человека
Океан, киты, Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800 за человека
Заполярные каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900 за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900 за человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Мурманск
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 30 000 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900 за человека
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600 за человека
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
12 июля в 10:00
19 400 за человека
Обзорный поход по Хибинским горам
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100 за человека
Поход в Хибины к озеру Академическому
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
16 авг в 10:00
19 400 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600 за человека
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000 за человека
Арктическая осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Киты и сияние Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700 за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900 за человека
За китами под яркие огни Авроры
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 31 900 за человека
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900 за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    24 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
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    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
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    и, конечно, спасибо китам, которые любезно обозначили свое присутствие и, тем самым, доставили мгновения непередаваемых эмоций) Все было очень здорово и интересно! Спасибо всем причастным!

    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Тур понравился. Природа впечатляющая.
    Тур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющая
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
    читать дальше

    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Программа довольно насыщенная, сил на самостоятельные прогулки не оставалось. Успели насладиться видами и природой, удалось увидеть китов, застать самую разную погоду.
    Программа довольно насыщенная, сил на самостоятельные прогулки не оставалось. Успели насладиться видами и природой, удалось увидетьПрограмма довольно насыщенная, сил на самостоятельные прогулки не оставалось. Успели насладиться видами и природой, удалось увидетьПрограмма довольно насыщенная, сил на самостоятельные прогулки не оставалось. Успели насладиться видами и природой, удалось увидеть
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
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    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
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    запросу, за короткое время изучить осмотреть и познать красоту региона. Мурманск и окрестности просто влюбили у себя😍 забрали сердечко 😘Интересно с точки зрения истории, особенности географии природы. Полярное сияние, тундра тысячи рек и озёр и конечно море морюшко такое суровое красивое. Любителям рыбы понравится отведать свежайшие дары моря)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
  2. Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
  3. От Белого моря до Баренцева
  4. Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
  5. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 83 тура от 15 900 до 149 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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