Туры из аэропорта Мурманска

Найдено 19 туров в категории «Из аэропорта» в Мурманске, цены от 27 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
27 900 за человека
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
69 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
57 900 за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
56 900 за человека
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
40 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
54 900 за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
49 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
62 900 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
61 000 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
Гастротур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский полуостров
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
59 900 за человека
За северным сиянием на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
2 дек в 10:00
35 000 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
4 июля в 00:00
11 июля в 00:00
64 900 за человека
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Начало: Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэро...
12 июля в 14:00
26 июля в 14:00
35 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
32 000 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • В
    Воеводина
    14 февраля 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
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    вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
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    гастроужины и морские приключения. Гид рассказал так много интересного, а капитан предложил нам еще прокатиться и посмотреть на дельфинов. Я чувствовала себя как дома благодаря теплому и заботливому общению с командой. Особенно запомнились впечатления от фридайвинга - это было настолько увлекательно и эмоционально! Я смогла погрузиться и увидеть подводный мир, даже не имея никакого опыта.

  • М
    Мария
    27 октября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
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    они просто крутые ребята! От них так и веет положительными вибрациями. Поездка надолго запомнилась нам невероятной красотой природы и потрясающими видами. Мы просто в восторге от всего, что увидели и пережили. Теперь уже мечтаем вернуться в Териберку зимой. Всем советую!

  • Н
    Наталья
    22 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
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    увидеть очень много красивых и интересных мест Кольского полуострова. Гид Михаил молодой позитивный человек учитывал все наши пожелания. Достаточно длинные переезды были не сложными. В пути Михаил рассказывал нам много интересных фактов из истории края, отвечал на все наши вопросы о современной жизни на полуострове. Он действительно заинтересованный и любящий свой край человек. Мы увидели много совершенно разных по природе и красоте мест Кольского полуострова, почувствовали дух и атмосферу Севера и влюбились в этот суровый край. От поездки только море положительных эмоций. Обязательно приедем еще.

  • Е
    Елена
    20 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Все очень понравилось! Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы. У
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    нас была очень маленькая и камерная группа из 5 человек. Рассчитывайте на длительные переезды между местами - 2,5-3 часа, полуостров-то не маленький:)

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Это было незабываемое путешествие! И дело не только в самом месте, а в людях! Наши гид и водитель настолько влюблённые
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    в своё дело ребята, что просто невозможно остаться равнодушными! Отдельное спасибо Вячеславу, который сделал все для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно и весело, несмотря на длительные переезды между локациями. За 5 дней мы смогли охватить самые интересные и абсолютно разные места! Спасибо команде за организацию, обязательно будем рекомендовать друзьям! И с удовольствием приедем к вам смотреть северное сияние

  • Е
    Елена
    22 мая 2022
    Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
    На экскурсии меня сопровождал Вячеслав, отличный водитель, хороший рассказчик, позитивный человек. Все, что мне хотелось бы посмотреть - я увидела.
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    Уникальная природа, имеющий своё лицо город, интересные музеи, арктическая кухня. Три ярких насыщенных дня, прекрасно проведённое время. Вячеслав, спасибо за внимание, заботу и приятное общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
  2. Большое приключение на Кольском полуострове
  3. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  4. Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
  5. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 19 авторских туров от 27 900 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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