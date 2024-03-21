1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский полуостров
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
2 дек в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
4 июля в 00:00
11 июля в 00:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие к себе настоящим: осознанный тур-перезагрузка с йогой, практиками и медитациями
Проработать установки и страхи, поставить цель на 2024 год и услышать свои истинные желания
Начало: Парк-отель в селе Мурмаши, 14:00. Трансфер из аэро...
12 июля в 14:00
26 июля в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ВВоеводина14 февраля 2024Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
- ЕЕкатерина18 ноября 2023Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
- ССветлана7 ноября 2023Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
- ММария27 октября 2023Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
- ННаталья22 августа 2022Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
- ЕЕлена20 августа 2022Все очень понравилось! Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы. У
- ЕЕкатерина8 августа 2022Это было незабываемое путешествие! И дело не только в самом месте, а в людях! Наши гид и водитель настолько влюблённые
- ЕЕлена22 мая 2022На экскурсии меня сопровождал Вячеслав, отличный водитель, хороший рассказчик, позитивный человек. Все, что мне хотелось бы посмотреть - я увидела.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Из аэропорта»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 19 авторских туров от 27 900 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самый интересный из 19 туров в Мурманске на 2024 год по теме «Из аэропорта», 11 ⭐ отзывов, цены от 27900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь