Всё о Мурманской области

Полезная информация о Мурманской области

Что нужно знать о Мурманской области: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 324 экскурсии
Местное время в Мурманской области
13:4149
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМурманская область
По-английскиMurmansk Oblast
Население города841 894 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Мурманская область на карте

Поиск и сравнение цен на туры

ХОРОШО
🧭
ТАМ