Полезная информация о Мурманской области
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Местное время в Мурманской области
13:4149
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Мурманская область
|По-английски
|Murmansk Oblast
|Население города
|841 894 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow