2 день

Дивеево. Завершение тура

06:00 Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в с. Дивеево.

Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю – названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов.

Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление».

Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы.

Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены.

Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.

Свободное время.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160