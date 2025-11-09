Мои заказы

Масленица в Муроме

Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие на Масленицу в Муром и Дивеево! Выходные будут наполнены радостью, весельем и незабываемыми впечатлениями! Вас ждут традиционные гуляния, вкусные угощения, а также знакомство с культурой и историей этих замечательных русских городов.
Ближайшие даты:
28
фев

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурому. Масленичные гуляния

06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление в г. Муром.

Обедв кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Мурому. Посещение достопримечательностей.

Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака.

Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница».

В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Масленичные гуляния в Муроме, отличный повод проводить Матушку — Зиму и встретить Весну-Красну!

Уличная масленичная программа «Масленица широкая»:

  • масленичные игры и забавы с шутками и прибаутками;
  • поздравление с Масленицей широкой, веселой да разгульной;
  • напутствие на грядущий после Масленицы год.

Любимое масленичное угощение – горячий чай с блином.

А в завершение программы – традиционное сжигание чучела!

Размещение в гостинице «Баташев 4*» г. Выксе. Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане гостиницы.

2 день

Дивеево. Завершение тура

06:00 Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в с. Дивеево.

Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю – названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов.

Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление».

Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы.

Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены.

Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.

Свободное время.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Выксе.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеЗавтракиЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
Баташев 4*12 19013 39013 990

Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Присоединение детских групп к туру – под запрос.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

«Баташев 4*» г. Выкса

1 ночь

Четырехзвездочный отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург».

К услугам гостей спа-центр и бассейн.

Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле.

В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.

Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле.

В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.

В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.

В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал.

Гости смогут заказать сеанс массажа.

Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных.

Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по выбранному тарифу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
