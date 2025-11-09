фев
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурому. Масленичные гуляния
06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отправление в г. Муром.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Мурому. Посещение достопримечательностей.
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница».
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Масленичные гуляния в Муроме, отличный повод проводить Матушку — Зиму и встретить Весну-Красну!
Уличная масленичная программа «Масленица широкая»:
- масленичные игры и забавы с шутками и прибаутками;
- поздравление с Масленицей широкой, веселой да разгульной;
- напутствие на грядущий после Масленицы год.
Любимое масленичное угощение – горячий чай с блином.
А в завершение программы – традиционное сжигание чучела!
Размещение в гостинице «Баташев 4*» г. Выксе. Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане гостиницы.
Дивеево. Завершение тура
06:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в с. Дивеево.
Экскурсия в Дивеево по Серафимо-Дивеевскому монастырю – названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов.
Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление».
Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы.
Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены.
Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Посещение Дивеевских Святых источников: во имя Божией Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона. Вы сможете набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
Свободное время.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Выксе.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Баташев 4*
|12 190
|13 390
|13 990
Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
«Баташев 4*» г. Выкса
Четырехзвездочный отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург».
К услугам гостей спа-центр и бассейн.
Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле.
В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.
Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле.
В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.
В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.
В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал.
Гости смогут заказать сеанс массажа.
Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных.
Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.