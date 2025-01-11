Найдено 1 тур в Муроме , цена 12 190 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

На автобусе 3 отзыва 2 дня Масленица в Муроме Начало: Москва от 12 190 ₽ за человека Последние отзывы на туры В Вера Масленица в Муроме читать дальше отлично! Отдельное спасибо девушкам-операторам, которые всегда были на связи. Собираемся и на следующий Новый год встречать его с «Большой страной». Спасибо! Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё

С Светлана Масленица в Муроме Организовано все хорошо.

Б Буканова Масленица в Муроме Всё отлично!

Познакомьтесь с Муромом на новом уровне – наши туры по городу Мурому созданы, чтобы удивлять! Здесь вы можете заказать тур в Муроме, которая подарит вам яркие воспоминания. Изучайте древние уголки, узнавайте истории из первых уст и выбирайте лучшее время для посещения – все туры в Муроме цены указаны заранее для вашего удобства