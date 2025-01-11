2 дня
Масленица в Муроме
Начало: Москва
1 мар в 10:00
от 12 190₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера11 января 2025Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
- ССветлана11 января 2025Организовано все хорошо.
- ББуканова11 января 2025Всё отлично!
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