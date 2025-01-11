Авторские туры в Муроме

Найдено 1 тур в Муроме, цена 12 190 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Масленица в Муроме
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Масленица в Муроме
Начало: Москва
1 мар в 10:00
от 12 190 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
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    отлично! Отдельное спасибо девушкам-операторам, которые всегда были на связи. Собираемся и на следующий Новый год встречать его с «Большой страной». Спасибо!

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Организовано все хорошо.
  • Б
    Буканова
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
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