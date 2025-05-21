Двухдневные экскурсионные туры Мурома

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Муроме, цены от 12 190 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром. Зимний тур
На автобусе
2 дня
-
7%
3 отзыва
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром. Зимний тур
Начало: Москва
11 окт в 10:00
22 ноя в 10:00
от 13 900 ₽15 000 ₽ за человека
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
Начало: Москва
7 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
Масленица в Муроме
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Масленица в Муроме
Начало: Москва
28 фев в 10:00
от 12 190 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «2-дневные туры»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром. Зимний тур
  2. Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
  3. Масленица в Муроме
Сколько стоит тур в Муроме в июне 2025
Сейчас в Муроме в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 12 190 до 13 900 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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