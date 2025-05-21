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Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром. Зимний тур
Начало: Москва
11 окт в 10:00
22 ноя в 10:00
от 13 900 ₽
15 000 ₽ за человека
7 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
Масленица в Муроме
Начало: Москва
28 фев в 10:00
от 12 190 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ГГульнара11 мая 2025Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
- ННнаталья25 февраля 2025организация тоже нам очент понравилась.
- ЛЛюбовь17 февраля 2025Добрый день! Путешествие нам очень понравилось. Организация безупречная. Особая благодарность гиду Сергею, который без устали рассказывал очень интересные исторические подробности, оживлять рассказ тонким юмором. Спасибо большое.
- ИИрина12 февраля 2025Все хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Муроме в июне 2025
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