2 дня
19 апр в 10:00
17 мая в 10:00
от 13 900₽ за человека
2 дня
Масленица в Муроме
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
от 12 190₽ за человека
3 дня
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 23 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера11 января 2025Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
- ЮЮлия11 января 2025Чётко всё организовано, всё вовремя, профессиональные экскурсоводы.
- ССветлана11 января 2025Организовано все хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Можно с детьми»
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