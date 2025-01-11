Семейные развлекательные туры Мурома

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Муроме, цены от 12 190 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
На автобусе
2 дня
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
Начало: Москва
19 апр в 10:00
17 мая в 10:00
от 13 900 за человека
Масленица в Муроме
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Масленица в Муроме
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
от 12 190 за человека
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
На автобусе
3 дня
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
Начало: Москва
2 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 23 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
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    отлично! Отдельное спасибо девушкам-операторам, которые всегда были на связи. Собираемся и на следующий Новый год встречать его с «Большой страной». Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Чётко всё организовано, всё вовремя, профессиональные экскурсоводы.
  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Масленица в Муроме
    Организовано все хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Можно с детьми»

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  1. Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
  2. Масленица в Муроме
  3. Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
Сколько стоит тур в Муроме в марте 2025
Сейчас в Муроме в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 12 190 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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