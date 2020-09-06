Преимущества этого путешествия:
Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.
Путешествие начнется с прибытия в аэропорт города Минеральные воды.
Из аэропорта вас отвезут в легендарный альпинистский лагерь Безенги на территории Кабардино-Балканского заповедника.
Лагерь располагается на пересечении двух ущелий с видом на почти километровую ледовую стену горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау и треугольную вершину Гестолы.
На территории лагеря очень развитая инфраструктура, тут располагаются несколько кафе, большая столовая, сауна, магазины и отели от стандартных корпусов до эксклюзивных домиков в национальном балканском стиле.
После размещения в гостинице вы сможете поужинать и освоиться на территории лагеря.
Сегодня после завтрака вы совершите акклиматизационный выход в Безенгийское ущелье к одноименному леднику.
Перед вами предстанут во всей красе панорамы Безенгийской стены, Безенгийского ледника.
Поднявшись на высоту 3200 метров устроим небольшой пикник и вернемся в гостиницу во второй половине дня.
Ночь в отеле альплагеря.
После вчерашний акклиматизации мы покинем блага цивилизации альплагеря и уйдем к Северному массиву, чтобы переночевать в палатках среди девственной природы Кабардино-Балканского высокогорного заповедника, недалеко от ледника Мижирги, а массив гор окружит нас величественной подковой собранной из безенгийских вершин.
Сегодня после завтрака и сборов лагеря вы продолжите свой маршрут среди величественных гор к подножию Дыхтау – одной из самых красивых вершин в этом районе.
После пикника нас ждет спуск в альплагерь и ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает размещение в отеле альплагеря Безенги и одну ночь в палатке.Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения и размера группы, руб.:
|Проживание
|2 чел.
|3 чел.
|4 чел.
|Теплый Угол
|42 300
|36 900
|35 300
|Нижняя Башня
|44 700
|-
|37 700
|Коттедж
|43 900
|-
|36 900
|Сакли
|54 600
|
44 400
|38 400
Доплата за одноместное размещение (1-комнатный номер) при группе 3 человека – 7 000 руб.
Все отели находяться на территории альплагеря «Безенги», сегодня он превратился в маленький городок, расположенный в самом эпицентре величия Кавказской природы и мощи.
Он является прекрасным местом и для жизни, и для организации альпинистских мероприятий, и для отдыха людей, искателей исключительных мест, наполненное истинной сутью, красотой, и подлинными ценностями человеческого общения.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды в альплагерь Безенги и обратно осуществляется на джипе.
Перед путешествием проконсультируйтесь с врачом по поводу возможных противопоказаний по состоянию здоровья.
На выходах аптечка находится у гида, но все личные лекарства необходимо иметь с собой.
Рекомендуем оформить медико-транспортную страховку.
Этот тур, как и любой активный отдых, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Гид, сопровождающий группу на протяжении всей программы, обеспечивает безопасность только при соблюдении правил и техники безопасности всех без исключения участников. Поэтому рекомендуем прислушиваться к мнению и советам сопровождающего гида.
Во время проведения программы и, особенно, в критических ситуациях участники должны в полной мере и бесспорно выполнять рекомендации и руководства гида. Все действия и решения на маршруте во время ситуации, грозящей безопасности участников, находятся исключительно в компетенции гида.
Во время проведения всех наших программ, гиды имеют при себе необходимое групповое снаряжение, мобильный телефон с номерами спасательных служб района, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи.
Авиа – и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость проката в альплагере:
|№
|Наименование
|Цена в сутки
|Восст-ая ст-ть при утере/порче
|Примечание
|1
|Кошки
|40
|4600
|2
|Карабин с муфтой
|5
|630
|3
|Стоппер
|5
|420
|4
|Петля
|5
|360
|5
|Палки телескопические
|20
|2900
|За 1 шт
|6
|Ледовый инструмент
|60
|6300
|За 1 шт
|7
|Каска
|30
|2800
|8
|Брюки Climbing
|50
|7050
|9
|Пуховки Bask
|40
|4500
|10
|Куртка Tamarak
|50
|6480
|11
|Брюки Guide
|30
|4150
|12
|Куртка Гортекс
|50
|16400
|13
|Ледоруб
|30
|3500
|14
|Беседка страховочная
|30
|2600
|15
|Палатка
|60
|4500
|16
|Палатка «Мармот»
|100
|15000
|17
|Палатка «Ред-Фокс»
|100
|6000
|18
|Оттяжка с карабинами
|10
|600
|19
|Восьмерка
|10
|300
|20
|Газовая горелка
|30
|1500
|21
|Плащ-накидка
|20
|1000
|22
|Веревка осн.
|100
|7000
|23
|Жумар
|15
|1400
|24
|Спальный мешок пуховый
|40
|3000
|25
|Ледобур
|20
|1700
|26
|Лукошко
|10
|1300
|27
|Каремат (коврик)
|10
|1200
|
СНАРЯЖЕНИЕ ВЫДАВАЕМОЕ УЧАСТНИКАМ СМЕН БЕСПЛАТНО
|28
|Обвязка ВЦСПС
|10
|600
|29
|Рюкзак ВЦСПС
|10
|500
|30
|Ледоруб ВЦСПС
|10
|1000
|31
|Веревка самострах ВЦСПС
|5
|200
|32
|Каремат (коврик) ВЦСПС
|10
|150
|33
|Фифи ВЦСПС
|5
|150
|34
|Веревка основная ВЦСПС
|50
|4000
|35
|Молоток лед., скальн. ВЦСПС
|10
|250
|36
|Крючья скальные ВЦСПС
|5
|100
|37
|Каска Vento
|20
|2000
|38
|Жумар Vento
|20
|1400
|39
|Карабин Vento
|5
|460
|40
|Ледобур ВЦСПС
|5
|350
Камера хранения при пункте проката 40 руб. в день. Для клиентов «Безенги» бесплатно.