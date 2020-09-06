Путешествие начнется с прибытия в аэропорт города Минеральные воды.

Из аэропорта вас отвезут в легендарный альпинистский лагерь Безенги на территории Кабардино-Балканского заповедника.

Лагерь располагается на пересечении двух ущелий с видом на почти километровую ледовую стену горы Уллауз, пятитысячник Коштан-тау и треугольную вершину Гестолы.

На территории лагеря очень развитая инфраструктура, тут располагаются несколько кафе, большая столовая, сауна, магазины и отели от стандартных корпусов до эксклюзивных домиков в национальном балканском стиле.

После размещения в гостинице вы сможете поужинать и освоиться на территории лагеря.