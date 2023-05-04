Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней

Родственник на Кавказе

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5-дневный тур для истинных ценителей природы. Вас ждут высокие горы, чистый воздух и старинные родовые башни Балкарии.

Совершите восхождение к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые красивые локации Кисловодска, а также посетите Медовый экстрим-парк, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России.
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
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Что вас ожидает:

Термальное наслаждение
Термальное наслаждение
Искупаемся в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» под открытым небом
Красота Тебердинского парка
Красота Тебердинского парка
Посетим одно из лучших мест Карачаево-Черкессии, где обитают зубры, а горы манят заснеженными вершинами
Дегустация нарзана
Дегустация нарзана
Попробуем несколько видов нарзана, который положительно влияет на работу нашего организма

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Приэльбрусье

07:30 Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды.

Выезд в 08:00 в Приэльбрусье.

Посещение поляны Азау.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (за доп. плату).

Посещение поляны Нарзанов.

Размещение в гостинице в г. Нальчике ориентировочно в 19:00.

Свободное время.

Минеральные Воды - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - ПриэльбрусьеМинеральные Воды - Приэльбрусье
2 день

Верхняя Балкария

Завтрак в 08:00, освобождение номеров.

Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9.30 С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Посещение замка Шато-Эркен.

Прибытие в Пятигорск, размещение в гостинице, ориентировочно в 19:00.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. Кисловодск

Завтрак в гостинице с 07:30.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья).

Конная прогулка (по желанию, за доп. плату).

Посещение Медового экстрим-парка, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России (по желанию, за доп. плату).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллея курортного парка, Нарзанная галерея (бесплатная дегустация), мостик «Дамский каприз», искусственный водопад «Стеклянная струя».

Возвращение в гостиницу Пятигорска, ориентировочно к 19:00, свободное время.

Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. Кисловодск
4 день

Домбай, Тебердинский национальный парк

Завтрак с 07:30.

08:30 Освобождение номеров.

Выезд с чемоданами.

Выезд группы на всесезонный горнолыжный курорт Домбай.

Посещение Тебердинского национального парка и зоопарка.

Остановка у реки Уллу-Мурджу, одной из самых чистых горных рек России.

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века (восхождение к храму пешком полчаса).

Размещение в отеле в Домбае.

Свободное время.

По желанию ужин в форелевом шале.

Домбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный парк
5 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд

Завтрак с 07:30.

Освобождение номеров, выезд с чемоданами.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200 м) за доп. плату.

Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» под открытым небом (температура воды от +21 до +40 градусов).

Отправление в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Прибытие в аэропорт к 18:30.

Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживания2–х/3–х местный номерДоплата за одноместное размещение
Стандарт27 0009 000
Комфорт31 00011 000

Детям до 12 лет включительно скидка 10%.

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.

Тариф Комфорт от тарифа Стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске (гостиницы в любом случае комфортабельные, 4*). По тарифу Комфорт отель более высокого уровня обслуживания с наиболее удачным расположением.

Варианты проживания

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

Россия

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

РоссияРоссияРоссияРоссияРоссия

Синдика

1 ночь

Комфортабельный и современный отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.

Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.

Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.

СиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндика

Белые ночи

1 ночь

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Белые ночиБелые ночиБелые ночиБелые ночиБелые ночи

Кураж

1 ночь

Отель «Кураж» находится в поселке Домбай, это горнолыжный курорт в красивом природном месте среди гор и хвойных лесов. К услугам гостей предоставляется: трансфер, сауна, парковка для личного авто, терраса, доступ к Wi-Fi, катание на лыжах, пешие прогулки.

Все номера выполнены в благородных бежевых и золотистых тонах, в европейском стиле. В комнатах есть все необходимое: комфортное спальное место с белоснежным бельем, прикроватные тумбы, большие вместительные шкафы, обеденные зоны, телевизоры с кабельными каналами. Персональная ванная с гигиеническими принадлежностями и туалет.

На первом этаже располагается кафе и караоке, где можно вкусно поесть и отдохнуть. По утрам сервируется завтрак по типу «шведского стола».

В шаговой доступности Домбайская поляна, расстояние до центра 100 метров, до канатной дороги 0,3 км.

КуражКуражКуражКуражКураж

Горский дом

1 ночь

Гостиница «Горский дом» находится в центре развитой туристической инфраструктуры, органично сочетаясь с удивительной природой Домбая.

Номерной фонд составляет 42 номера, оснащённых всем необходимым для проживания.

Для удобства гостей на территории работает ресторан. Представлен широкий выбор кухонь — грузинская, европейская, кавказская, русская, осетинская. Питание осуществляется по меню.

Для желающих провести переговоры или деловую встречу открыты современные конференц-залы.

Рядом проходят горнолыжные трассы, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.

Горский домГорский домГорский домГорский домГорский домГорский дом

Снежный барс

1 ночь

Отель «Отель Снежный барс Домбай» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный однокресельный подъемник и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал и настольный теннис.

Среди развлечений на территории — караоке и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната.

Снежный барсСнежный барсСнежный барсСнежный барсСнежный барс

Алибек

1 ночь

Туристическая база “Алибек” расположена в поселке Домбай. Это отличное место для спортсменов и любителей горнолыжных спусков.

База предлагает своим гостям 49 номеров различных категорий - здесь каждый найдет для себя уютную комнату. Кроме того, постояльцам по утрам предлагается завтрак - континентальный или по меню.

“Алибек” предоставляет своим гостям большой выбор услуг, как специализированных горнолыжных, так традиционных для отеля. У базы имеется прямой доступ к лыжным склонам, в распоряжении постояльцем находятся помещение для хранения и сушки лыж, а также взять напрокат снаряжение. Услуги бассейна, бара, общего лаунджа, парковой территории и набор принадлежностей для барбекю сделают Ваш отдых комфортнее.

На территории гостиницы работает ресторан, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия. Для отдыхающих с детьми имеется детская площадка. Стойка регистрации постояльцев работает круглосуточно.

АлибекАлибекАлибекАлибекАлибек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по выбранному тарифу
  • Питание: завтраки
  • Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский
  • Экологические сборы
  • Трансферы по программе
  • Сопровождающий на маршруте с группой
  • Встреча/проводы на ж/д вокзал и/или аэропорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн — 1 500 руб.
  • Канатная дорога на Эльбрус — 900-1 400 руб.
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара — 1 600 руб.
  • Конные прогулки — от 300 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.

За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 мая 2023
Отличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие варианты
Отличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие вариантыОтличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие вариантыОтличное турагентство! Учитывают все пожелания, советуют и подбирают лучшие варианты

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