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горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и силами!!! Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!! А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!! Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем) В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой. До скорых новых встреч!!!