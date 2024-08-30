5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Г. Минеральные Воды
16 сен в 10:00
от 30 000₽ за человека
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
5 дней
Солнечный Дагестан авторский тур из Махачкалы
Начало: Ваш адрес
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна30 августа 2024Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
- ААнжела26 августа 2024Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному), за помощь в трудную минуту и словом и делом.
- ЮЮлия11 апреля 2024Добрый, день! Поездка прошла замечательно! Я даже не ожидала, превзошли ожидания))) Спасибо!
- ЛЛариса27 февраля 2024Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массивуНикаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.
- ААлиса13 августа 2023Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам Виктору и Ваграму за увлекательные приключения!
- ЕЕкатерина12 января 2023Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
- ТТатьяна10 января 2023Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «5-дневные туры»
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