Авторские 5-дневные туры в Нальчик

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Нальчике, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Г. Минеральные Воды
16 сен в 10:00
от 30 000 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Солнечный Дагестан авторский тур из Махачкалы
5 дней
Солнечный Дагестан авторский тур из Махачкалы
Начало: Ваш адрес
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    30 августа 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
  • А
    Анжела
    26 августа 2024
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному), за помощь в трудную минуту и словом и делом.
    Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)Огромное спасибо нашим гидам Светлане и Валентине за профессионализм, грамотно составленную программу (от простого к сложному)
  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2024
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Добрый, день! Поездка прошла замечательно! Я даже не ожидала, превзошли ожидания))) Спасибо!
  • Л
    Лариса
    27 февраля 2024
    Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
    Никаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.
  • А
    Алиса
    13 августа 2023
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам Виктору и Ваграму за увлекательные приключения!
    Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам
  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
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    горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и силами!!! Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!! А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!! Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем) В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой. До скорых новых встреч!!!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
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    передвижение по уникальным маршрутам. Больше всего запомнился подъём по канатной дороге к Эльбрусу, катание на снегоходах на высоту 4400 м. Впервые побывала на термальном источнике, прокатилась на зиплайне. Увидела красоту Голубого озера, замёрзшие водопады Чегемского ущелья, аутентичное балкарское селение Эльтюбю. Особенное удовольствие доставило чаепитие с видами на Скалистый хребет. Благодарю жителя села Тау Эль за гостеприимство и вкусный обед, приготовленный с большой любовью С удовольствием вернусь сюда вновь за яркими впечатлениями!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «5-дневные туры»

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  1. Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
  2. Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
  3. Солнечный Дагестан авторский тур из Махачкалы
Сколько стоит тур в Нальчике в сентябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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