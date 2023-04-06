Приглашаем вас на обзорную экскурсию по столице Кабардино-Балкарии. Изучите его историю и достопримечательности.
Визитной карточкой города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк. Мы прогуляемся по его аллеям, посмотрим памятные места, музеи и природные достопримечательности. А при желании вы сможете прокатиться на канатной дороге.
Визитной карточкой города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк. Мы прогуляемся по его аллеям, посмотрим памятные места, музеи и природные достопримечательности. А при желании вы сможете прокатиться на канатной дороге.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный музей КБР
- Площадь 400-летия
- Площадь Абхазии
- Мемориал жертвам балкарского народа
- Ресторан «Сосруко» (панорама города и курорта)
- Стела Победы, Мемориальная арка дружбы, памятник воинам 115-ой
- Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии
- Соборная мечеть
- Атажукинский (Городской) парк
- Озеро «Трек»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия включает:
- прогулку по парковым аллеям;
- посещение памятников Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» — жертвам Кавказской войны, «Вечный огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. Лермонтову;
- подъем на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»;
- прогулку вокруг Курортного озера.
- Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик».
При желании:
- По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога. Желающие могут с высоты насладиться потрясающими горными и городским пейзажами.
- Также при желании вы можете посетить Зоопарк.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- г. Нальчик проспект Ленина д. 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика
Групповые
На автобусе
Обзорные
История и культура
Кабардино-Балкария
Выездные
Канатная дорога
Природа и пейзажи
Похожие туры из Нальчика
Индивидуальная
Азамат
Джип-тур на «Язык Тролля»
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Александр
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
в Нальчике
7 апр
14 апр
15 апр
16 апр
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Азамат
Джип-тур на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
у вашего отеля в Нальчике
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
16 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании