Обзорный тур по городу в группе

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Приглашаем вас на обзорную экскурсию по столице Кабардино-Балкарии. Изучите его историю и достопримечательности.

Визитной карточкой города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк. Мы прогуляемся по его аллеям, посмотрим памятные места, музеи и природные достопримечательности. А при желании вы сможете прокатиться на канатной дороге.
Обзорный тур по городу в группе
Обзорный тур по городу в группе
Обзорный тур по городу в группе
Обзорный тур по городу в группе
Обзорный тур по городу в группе
Обзорный тур по городу в группе
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Национальный музей КБР
  • Площадь 400-летия
  • Площадь Абхазии
  • Мемориал жертвам балкарского народа
  • Ресторан «Сосруко» (панорама города и курорта)
  • Стела Победы, Мемориальная арка дружбы, памятник воинам 115-ой
  • Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии
  • Соборная мечеть
  • Атажукинский (Городской) парк
  • Озеро «Трек»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия включает:

  • прогулку по парковым аллеям;
  • посещение памятников Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» — жертвам Кавказской войны, «Вечный огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. Лермонтову;
  • подъем на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»;
  • прогулку вокруг Курортного озера.
  • Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик».

При желании:

  • По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога. Желающие могут с высоты насладиться потрясающими горными и городским пейзажами.
  • Также при желании вы можете посетить Зоопарк.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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